«Великая поэтическая стена» расширяет возможности детей из горных районов

News provided by

China UnionPay

Sep 06, 2022, 08:57 ET

ШАНХАЙ, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- На протяжении тысячелетий Великая стена защищала китайскую землю и родину китайского народа. 3 сентября на холмистом, пышном альпийском лугу в рамках программы «Великая поэтическая стена» звучали строчки трогательных стихотворений юных поэтов, живущих в горных районах. Программа призвана защитить духовную родину этих детей, а также наш общий духовный мир.

Continue Reading
On September 3, in a rolling, lush alpine grassland, a string of moving poems composed by little poets living in the mountainous areas made a magnificent "Great Wall of Poetry".
On September 3, in a rolling, lush alpine grassland, a string of moving poems composed by little poets living in the mountainous areas made a magnificent "Great Wall of Poetry".

Специальная социальная программа под названием «Великая поэтическая стена: пусть засияют нераскрытые литературные таланты детей из горных районов» проводится в этом году в рамках кампании Poetry POS компании China UnionPay, ведущей организации страны, выпускающей банковские карты. С помощью прямой трансляции организаторы стремятся показать таланты детей из горных районов всему миру.

В месте проведения мероприятия двое представителей юных поэтов читали их стихи на окруженном горами лугу в уезде Чжежун города-округа Ниндэ юго-восточной китайской провинции Фуцзянь. Их голоса эхом отдавались в горах, создавая поэтическую атмосферу «Великой поэтической стены». Кроме того, было проведено несколько выступлений, посвященных местному нематериальному наследию, которые превратили прямую трансляцию этого социального мероприятия в культурный праздник. На онлайн-платформе прямых трансляций на английском языке информационного агентства Синьхуа более 10 миллионов зрителей поделились этим поэтическим зрелищем.

Следует отметить, что подготовка к мероприятию также привлекла внимание и получила поддержку многих известных людей как в стране, так и за ее пределами. Джейк Пинник (Jake Pinnick), американец, который более десяти лет занимается боевыми искусствами, Роберт Адольф (Robert Adolf), немец, который любит китайскую кухню, известная телеведущая Цай Цзы (Cai Zi), художник Сяолинь (Xiaolin) и основоположница борьбы с нищетой Пань Цзянсюэ (Pan Jiangxue) читали детские стихи в знак искреннего признания и поддержки этой специальной социальной программы.

Участники мероприятия, жертвовавшие один юань в кассу UnionPay Poetry POS, получали кассовый чек со стихами, а все вырученные средства будут переданы в Китайский фонд имени Сун Цинлин.

Кампания Poetry POS компании China UnionPay была официально запущена в июле 2019 года. Пожертвования, собранные за последние четыре года, были использованы в Аньхое, Хэнани, Сычуани, Синьцзяне, Юньнани и других регионах, что помогло почти 5 тысячам детей получить уроки художественной грамотности.

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=428684

3 сентября на холмистом, пышном альпийском лугу в рамках программы «Великая поэтическая стена» звучали строчки трогательных стихотворений юных поэтов, живущих в горных районах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1891606/Great_Wall_of_Poetry.jpg

SOURCE China UnionPay

Also from this source

"La Gran Muralla de la Poesía" extiende los talentos de los niños ...

"Great Wall of Poetry" extends children's talents beyond mountains...

Explore

More news releases in similar topics