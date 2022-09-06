«Великая поэтическая стена» расширяет возможности детей из горных районов

ШАНХАЙ, 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- На протяжении тысячелетий Великая стена защищала китайскую землю и родину китайского народа. 3 сентября на холмистом, пышном альпийском лугу в рамках программы «Великая поэтическая стена» звучали строчки трогательных стихотворений юных поэтов, живущих в горных районах. Программа призвана защитить духовную родину этих детей, а также наш общий духовный мир.

On September 3, in a rolling, lush alpine grassland, a string of moving poems composed by little poets living in the mountainous areas made a magnificent "Great Wall of Poetry".

Специальная социальная программа под названием «Великая поэтическая стена: пусть засияют нераскрытые литературные таланты детей из горных районов» проводится в этом году в рамках кампании Poetry POS компании China UnionPay, ведущей организации страны, выпускающей банковские карты. С помощью прямой трансляции организаторы стремятся показать таланты детей из горных районов всему миру.

В месте проведения мероприятия двое представителей юных поэтов читали их стихи на окруженном горами лугу в уезде Чжежун города-округа Ниндэ юго-восточной китайской провинции Фуцзянь. Их голоса эхом отдавались в горах, создавая поэтическую атмосферу «Великой поэтической стены». Кроме того, было проведено несколько выступлений, посвященных местному нематериальному наследию, которые превратили прямую трансляцию этого социального мероприятия в культурный праздник. На онлайн-платформе прямых трансляций на английском языке информационного агентства Синьхуа более 10 миллионов зрителей поделились этим поэтическим зрелищем.

Следует отметить, что подготовка к мероприятию также привлекла внимание и получила поддержку многих известных людей как в стране, так и за ее пределами. Джейк Пинник (Jake Pinnick), американец, который более десяти лет занимается боевыми искусствами, Роберт Адольф (Robert Adolf), немец, который любит китайскую кухню, известная телеведущая Цай Цзы (Cai Zi), художник Сяолинь (Xiaolin) и основоположница борьбы с нищетой Пань Цзянсюэ (Pan Jiangxue) читали детские стихи в знак искреннего признания и поддержки этой специальной социальной программы.

Участники мероприятия, жертвовавшие один юань в кассу UnionPay Poetry POS, получали кассовый чек со стихами, а все вырученные средства будут переданы в Китайский фонд имени Сун Цинлин.

Кампания Poetry POS компании China UnionPay была официально запущена в июле 2019 года. Пожертвования, собранные за последние четыре года, были использованы в Аньхое, Хэнани, Сычуани, Синьцзяне, Юньнани и других регионах, что помогло почти 5 тысячам детей получить уроки художественной грамотности.

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3 сентября на холмистом, пышном альпийском лугу в рамках программы «Великая поэтическая стена» звучали строчки трогательных стихотворений юных поэтов, живущих в горных районах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1891606/Great_Wall_of_Poetry.jpg

SOURCE China UnionPay