ТНК Wyeth первой запускает в Китае выпуск молочной смеси 3-го уровня с ОГМ

СУЧЖОУ, Китай, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 13 ноября 2023 года транснациональная компания Wyeth Nutrition объявила о начале выпуска в Китае первой молочной смеси 3-го уровня illuma с добавлением двух олигосахаридов грудного молока (ОГМ). Этот продукт, предназначенный для детей старше 3-х лет, производится на соответствующем стандарту GMP заводе в Сучжоу. Illuma стала первой производимой международной компанией в Китае молочной смесью с ОГМ. Два добавляемых ОГМ были впервые одобрены Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР в качестве пищевых добавок 7 октября 2023 г.

Launch Celebration at Wyeth Nutrition Suzhou GMP-level Factory The new illuma HMO Growing-up Infant Formula

ОГМ являются третьим по количественному содержанию компонентом грудного молока после жира и лактозы и главными иммуномодулирующими биоактивными питательными веществами.

В ходе клинических испытаний было показано, что эти два ОГМ, включенные в состав новой молочной смеси illuma, способствуют регулированию микробиоты кишечника, снижают риск бронхита и респираторных инфекций, а также снижают потребность в антибиотиках и жаропонижающих средствах.[1] Кроме того, в молочную смесь 3-го уровня illuma включены еще 35 жизненно важных питательных веществ. Эти питательные вещества способствуют развитию глаз, ускоряют развитие мозга и удовлетворяют множество иных требований к питанию для роста ребенка, а также повышают иммунитет.[2]

Давняя работа и надежная исследовательская база компании Wyeth Nutrition в этой области позволили ей стать первой зарубежной компанией, наладившей выпуск этого инновационного продукта в Китае. За 30 лет исследований компания опубликовала больше 70 научно-исследовательских работ об ОГМ и получила более 100 связанных с ОГМ патентов. Последняя молочная смесь компании с добавлением шести важнейших ОГМ, illuma LUXA, является на данный момент молочной смесью с самым большим количеством ОГМ в составе из представленных на рынке.

Начало производства в Китае молочной смести 3-го уровня с ОГМ в дополнение к демонстрации возможностей компании Wyeth Nutrition в целом отражает приверженность компании своему принципу: «в Китае, для Китая». Для применения современнейших технологий компания Wyeth Nutrition будет использовать свои глобальные ресурсы, что позволит ей максимально опираться на накапливаемые компанией знания о потребностях китайских матерей и детей для ускорения модернизации молочных смесей в будущем. При этом компания Wyeth Nutrition также планирует улучшить свою местную цепочку поставок, НИОКР и влияние производства на окружающую среду, чтобы лучше удовлетворять потребность в широком спектре питания на китайском рынке.

1. Clinical Trail:Puccio G, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017. 2. 35 vital nutrients: Chinese Nutrition Society. Reference Dietary Intake of Nutrients for Chinese Residents (Version 2023).

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