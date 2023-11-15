Реклама XOOX на Таймс-сквер «Илон, возьми и нас с собой!» -- питомцы мечтают о космосе

Реклама XOOX на Таймс-сквер «Илон, возьми и нас с собой!» с мечтой домашних животных о покорении космоса попала в заголовки газет

Оригинальное маркетинговое решение дает мощный старт XOOX — эксклюзивному приложению для сетевого общения домашних питомцев

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- На гигантском рекламном щите на Таймс-сквер в Нью-Йорке появилось сообщение, выражающее мечты домашних питомцев о покорении космоса.

XOOX, 'All pets to Mars!!!' : This advertisement poses a question to Elon Musk, engaged in development and constructing of a new world Mars, regarding his intention to include not only humans but also our beloved pets.

11 ноября на 61-метровом экране на фасаде здания One Times Square был показан видеоролик с кадрами запуска космического корабля SpaceX, которые сопровождались сообщением: «Привет, Илон! Возьми в рейс на Марс наших питомцев с XOOX и помоги им войти в историю! Вместе мы сможем воплотить эту мечту в жизнь!» Это послание, адресованное Илону Маску, основателю компании SpaceX, предлагает взять домашних питомцев в звездное путешествие к Марсу на корабле SpaceX, чтобы вместе с ними творить историю. Видеоролик был создан в рамках конкурса на лучший короткий контент в XOOX — эксклюзивном приложении для сетевого общения домашних животных (PNS), предназначенном для домашних питомцев, которое стартовало в тот же день во всем мире.

XOOX — это социальная сеть, подписчиками которой являются домашние питомцы, а не люди. XOOX предлагает сервисную функцию для анализа рисунка в зоне вокруг век и глаз животного, который можно зарегистрировать в качестве биометрического идентификатора в системе распознавания лиц и затем использовать для подтверждения идентификации питомца. Домашние питомцы, имеющие аккаунты в этом приложении, могут делиться своей повседневной жизнью, как настоящие блогеры, общаться с подписчиками и даже становиться лидерами мнений, участвуя в различных конкурсах. Кристин Ким (Kristin Kim), менеджер по связям с общественностью компании XOOX, пояснила: «В XOOX человек — не более чем смотритель, ухаживающий за питомцем (Petler)». Кристин продолжила: «Это первая в мире социальная сеть, в которой домашние любимцы активно участвуют на правах основных пользователей». Кроме основного приложения, работающего в формате задач по созданию короткого контента, XOOX предлагает различные специализированные приложения для домашних животных, включая эксклюзивную музыку для питомцев, тест-системы для анализа образцов мочи, а также игры.

Кроме того, планируется запуск интегрированного приложения для анализа ДНК и диагностики питомцев по методике MBTI, основой для которого станет выпуск приложения и тест-системы для анализа образцов мочи домашних животных в сотрудничестве с Medical Cloud — глобальной платформой для генетического анализа, использующей технологию NGS.

Кит Ким (Keith Kim), председатель Фонда XOOX, заявил: «Количество домашних питомцев постоянно растет, но действующее законодательство не учитывает современных реалий». Он подчеркнул: «В условиях, когда достижение глобального единства осложняется расовыми, религиозными, политическими и культурными различиями, мы можем вместе поднять голос в защиту домашних животных. Под эгидой Фонда XOOX мы вместе с владельцами домашних животных будем выступать за реформирование законодательства».

При создании аккаунта в приложении XOOX происходит автоматическое отчисление в фонд суммы в 1 пенни. Кроме того, XOOX начисляет своим участникам баллы XOOX. Участники смогут затем использовать эти баллы, заработанные загрузкой видеороликов и фотографий или участием в конкурсах задач, объявляемых приложениями.

Компания: XOOX LAB,INC

Адрес веб-сайта: www.xoox.pet

Контактное лицо: Кристен Ким (Kristen Kim)

Адрес эл. почты: [email protected]

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=s-hdVRe8rwE