11-й форум IIICF торжественно открывается в Макао

Вице-министр Министерства торговли Китайской Народной Республики Ван Биннань, Главный министр и министр коммунального хозяйства и транспорта Камбоджи Сунь Чантол (Sun Chanthol), председатель управления Китайско-пакистанского экономического коридора Асим Салим Баджва (Asim Saleem Bajwa), председатель китайской государственной корпорации страхования экспортных кредитов (Синошур/SINOSURE) Сун Шугуан (Song Shuguang) и глава азиатского регионального подразделения компании Volvo Construction Equipment выступили с приветственными речами, дающими почву для размышлений. Церемонию открытия провел председатель Китайской международной ассоциации подрядчиков (CHINCA) Фан Чьюхэн (Fang Qiuchen).

11-й форум IIICF, являющийся самым весомым в мире событием в области инфраструктуры, привлек свыше 1000 представителей промышленной элиты от более чем 400 предприятий и организаций из более чем 40 стран и регионов, включая 32 дипломатических представителя в Китае, руководителей высокого уровня из более чем 20 международных финансовых учреждений и более 60 крупнейших международных подрядчиков, включенных в рейтинг ENR Top 250 International Contractors, а также глав предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких секторах как производство оборудования, международный консалтинг, проектно-конструкторские услуги и др.

Этот форум, посвященный решению проблем и стимулированию глобального развития инфраструктуры, играет позитивную роль в восстановлении доверия и формировании консенсуса для совместного решения проблем и содействия высококачественному развитию отрасли.

В то же время, при активной поддержке со стороны центрального правительства и благодаря согласованным усилиям правительства САР Макао и взаимодействующих сторон, на Форуме была образована важная платформа, через которую Макао участвует в строительстве «одного пояса и одного пути» и совместной застройке Региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1346731/1.jpg

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SOURCE China International Contractors Association