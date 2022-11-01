13-Й ВЫПУСК ПРОЗРАЧНЫХ ЭЛАЙНЕРОВ SPARK™ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

13-Й ВЫПУСК ПРОЗРАЧНЫХ ЭЛАЙНЕРОВ SPARK™ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОЛГОЖДАННЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ С НОВЕЙШИМИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ

– Инновации и усовершенствования, осуществляемые по инициативе врачей, обеспечивают превосходный контроль, более комплексную диагностику и планирование лечения –

БРЕЯ (шт. Калифорния, США), 1 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ormco Corporation , один из мировых лидеров и новаторов в области ортодонтических изделий и решений, сегодня объявила о выпуске 13-й модели своих прозрачных элайнеров Spark™. 13-я модель элайнеров Spark, разработанная с учетом отзывов ортодонтов, включает в себя запатентованные встроенные крючки, функцию CBCT TruRoot™ и возможность одобрения в режиме реального времени в программном обеспечении Spark Approver, что еще больше повысит качество планирования и эффективность лечения.

Developed with feedback from orthodontic specialists, the Spark™ Clear Aligners Release 13 includes proprietary Integrated Hooks, CBCT TruRoot™ Feature and Real Time Approval in the Spark Approver Software which will further enhance treatment planning and efficiency. Spark™ Clear Aligners Release 13 includes Real Time Approval in the Spark Approver Software Spark™ Clear Aligners Release 13 includes CBCT TruRoot™ Feature Spark™ Aligners Release 13 Announces Integrated Hooks Spark™ Clear Aligners Release 13 includes proprietary Integrated Hooks

«Мы гордимся тем, что более 60 лет продолжаем выполнять свои обязательства и осуществлять прорывы в целях помощи нашим врачам. Благодаря этому опыту выпуск элайнеров Spark R13 продолжает революционизировать и совершенствовать планирование предсказуемого лечения и повышать операционную эффективность в целях совершенствования методов работы наших врачей», — заявил вице-президент по инновациям в области производства продукции Рик Мэтти (Rick Matty).

К числу ключевых инноваций 13-го выпуска Spark относятся:

Встроенные крючки — Запатентованные встроенные крючки Spark представляют собой инновационную альтернативу существующим крючкам или кнопкам элайнеров, когда при лечении требуется эластичность.*

— Запатентованные встроенные крючки Spark представляют собой инновационную альтернативу существующим крючкам или кнопкам элайнеров, когда при лечении требуется эластичность.* TruRoot — Благодаря совершенно новой функции TruRoot врачи Spark теперь имеют возможность заменить в программном обеспечении Spark Approver библиотечные корни на фактическую форму корня пациента, фиксируемую при сканировании CBCT, чтобы обеспечить более полную визуализацию корня и план лечения.*

— Благодаря совершенно новой функции TruRoot врачи Spark теперь имеют возможность заменить в программном обеспечении Spark Approver библиотечные корни на фактическую форму корня пациента, фиксируемую при сканировании CBCT, чтобы обеспечить более полную визуализацию корня и план лечения.* Одобрение в режиме реального времени — При наличии возможности одобрения в режиме реального времени врачи могут добавлять, изменять или удалять функции элайнера без необходимости запрашивать разрешение на изменения.

«Врачи по-прежнему видят большую ценность революционных клинических функций элайнеров Spark для своей практики», — заявил старший вице-президент и президент компании Ormco Эрик Конли (Eric Conley). «Глобальный 13-й выпуск является еще одним свидетельством миссии Spark, заключающейся в предоставлении врачам более эффективного контроля и гибкости в процессе лечения, а также демонстрацией новых усовершенствований программного обеспечения Spark's Approver», — продолжает он.

Встроенные крючки

Усовершенствованные и эксклюзивные встроенные в элайнеры крючки Spark обеспечивают доказанную и проверенную продолжительность своего действия на протяжении всего курса лечения с помощью элайнера. Встроенные крючки Spark могут использоваться всегда, когда требуется эластичность, например, для коррекции класса II и класса III, и даже с временными крепежными устройствами (TADS), которые помогают при вмешательстве для коррекции десневой улыбки.* «Встроенные крючки Spark значительно превосходят традиционные эластичные профили, которые ломаются при изгибе. Даже при сильной эластичности встроенные крючки отлично держат, прекрасно выполняя A/P коррекцию», — заявил д-р Тревор Николс (Trevor Nichols).**

Функция TruRoot™

Благодаря тесному сотрудничеству с ортодонтами компания Ormco осознает важность визуализации корней как для диагностики, так и для планирования лечения. С момента внедрения технологии интеграции CBCT и визуализации корней в 2020 году Spark продолжает лидировать в области инноваций в этой сфере. С сегодняшним внедрением функции TruRoot врачи Spark теперь имеют возможность заменить в программном обеспечении Spark Approver библиотечные корни на фактическую форму корня пациента, фиксируемую при сканировании CBCT.* Случаи Spark, в которых используется функция CBCT TruRoot, будут иметь розовые корни, чтобы визуально отличить их от корней из библиотеки по умолчанию. Врачи также могут настраивать выбранный цвет для немедленной идентификации результатов TruRoot. Опрошенные врачи Spark соглашаются с тем, что функция CBCT TruRoot обеспечивает более высокую точность и качество формы, положения и размера корней.*

«Функция TruRoot — это настоящее новаторство в ортодонтии. Впервые благодаря улучшенным функциям мы сможем планировать движения зубов при лечении с использованием точных знаний, необходимых для получения идеального здорового пародонтального результата. Если принимать во внимание междисциплинарные случаи, связанные с созданием имплантных пространств, эта технология по-настоящему отличает Spark от других брендов прозрачных элайнеров», — заявил д-р Билл Дишингер (Bill Dischinger).**

Помимо новой функции TruRoot, разработанная компанией Spark система интеграции CBCT и визуализации корней обеспечивает следующие запатентованные функции:

Три возможных вида: кожа, прозрачная кожа, кость и мягкие ткани

Выдвижная плоскость доступна в трех различных вариантах обзора (осевой, корональный и мезиально-дистальный)

Возможность врачу продолжать работу над бланком рецепта при загрузке файла DICOM

Доступно для всех продуктов Spark, обеспечивая повышенную управляемость и гибкость: Spark Advanced, Spark 20 и Spark 10

Одобрение в режиме реального времени

С помощью этой новой программной функции Spark Approver теперь можно повысить эффективность и оперативность рабочих процессов. Функции элайнера во вспомогательном меню (встроенные крючки, насадки, задние прикусные вставки, прикусные элементы, эластичность и кнопки) теперь могут быть изменены, добавлены или удалены без необходимости запроса разрешения на изменение.

Для получения более подробной информации об этих инновациях в области продукции и программного обеспечения элайнеров Spark посетите сайт https://ormco.com/spark/r13-update/english/ или обратитесь к торговому представителю.

Информация о системе прозрачных элайнеров Spark™

Элайнеры Spark™ производятся компанией Ormco™, одним из мировых лидеров в области инновационных ортодонтических продуктов с 60-летним опытом работы, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками и высокими стандартами производства. Компания Ormco помогла стоматологам вылечить более 20 миллионов пациентов в более чем 130 странах. Программное обеспечение Spark Approver разработано для предоставления врачам большего контроля и гибкости, а передовая технология выравнивания Spark и материал TruGEN™ обеспечивают более устойчивую фиксацию и лучший контакт с поверхностью зубов*. Кроме того, элайнеры Spark являются более прозрачными и удобными* и менее заметными по сравнению с ведущей маркой элайнеров*. Именно по этой причине 100% пациентов, недавно участвовавших в опросе, заявили о том, что они порекомендовали бы своим друзьям элайнеры Spark.*

Более подробная информация об элайнерах Spark представлена на сайте www.sparkaligners.com.

Информация о компании Ormco

Envista — глобальное семейство из более чем 30 авторитетных стоматологических брендов, включая Novel Biocare, Ormco, DEXIS и Kerr, объединенных общей целью: сотрудничать со специалистами в целях улучшения жизни. Компания Ormco, штаб-квартира которой находится в городе Брея (шт. Калифорния, США), является одним из мировых лидеров и новаторов в области ортодонтической продукции и решений для улучшения жизни своих клиентов и их пациентов. На протяжении 60 лет компания Ormco сотрудничает с ортодонтическим сообществом, помогая созданию более 20 миллионов улыбок в более чем 140 странах. Ассортимент продукции включает в себя двойные кронштейны (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ и Mini Diamond™), а также новаторские самолигатурные приборы с системой Damon™ (включая Damon Ultima™ System и Damon™ Clear2). Система прозрачных элайнеров Spark™ предназначена для удовлетворения потребностей ортодонтов в использовании материала TruGEN™ и программного обеспечения 3D Approver. Разработанный компанией Ormco Insignia™ Advanced Smile Design™ представляет собой универсальное решение для опосредованных соединений, обеспечивающее эффективность за счет персонализации. Компания Ormco стремится помочь ортодонтам в достижении их клинических и практических целей, начиная с персонализированного обслуживания и заканчивая программами профессионального обучения и маркетинговой поддержкой. Присоединяйтесь в Facebook www.facebook.com/myormco и LinkedIn www.linkedin.com/company/ormco .

*Неопубликованные данные Ormco™

** Высказанные мнения являются мнениями д-ра Билла Дишингера (Bill Dischinger) и д-ра Тревора Николса (Trevor Nichols), платных консультантов компании Ormco. Компания Ormco является производителем медицинского оборудования и не предоставляет медицинских консультаций. Врачи должны использовать собственные профессиональные оценки при лечении своих пациентов. Для разных пациентов результаты могут отличаться.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1931620/Placeholder_video_Release_13.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1931616/Spark_R13_RealTimeApproval.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1931617/Spark_R13_TruRoot.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1931618/Spark_R13_Integrated_Hooks_Software.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1931619/Spark_R13_IntegratedHooks_Hero.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg

SOURCE Spark Clear Aligners