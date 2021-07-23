130-я Кантонская ярмарка пройдет как в режиме онлайн, так и в традиционном формате

Экспозиция на площадке по-прежнему будет проходить в знакомом 3-этапном формате, где на каждый из этапов отводится 4 дня. Общая площадь экспозиции составляет 1185 млн квадратных метров. Предполагается, что эту огромную площадь займут около 60 тысяч стандартных стендов. На Ярмарку приглашаются китайские представители зарубежных организаций и компаний, а также отечественные покупатели. Веб-сайт онлайн-экспозиции Ярмарки оснащен новейшим функционалом, органично объединяющим выставочное пространство и позволяющим большему числу посетителей ознакомиться с традиционной версией Ярмарки.

Кантонская ярмарка — многогранное торговое мероприятие международного масштаба с длиннейшей историей, крупнейшим масштабом, полнейшим разнообразием экспонатов и самым большим торговым оборотом в Китае. 130-я Кантонская ярмарка, проходящая в год столетия Коммунистической партии Китая, имеет огромное значение. Министерство торговли будет тесно сотрудничать с правительством провинции Гуандун в целях совершенствования и ускорения реализации различных планов, включая организацию экспозиций, проведение праздничных мероприятий, а также дальнейшее укрепление роли Кантонской ярмарки в качестве платформы для всестороннего развития при одновременном закреплении впечатляющих успехов, достигнутых в области профилактики и сдерживания пандемии COVID-19.

С точки зрения социально-экономического развития эта Ярмарка будет способствовать укреплению новой модели национального развития, в рамках которой внутренний и международный экономические обороты будут одновременно укреплять друг друга, а в качестве фундаментальной основы рассматривается внутренний экономический оборот.

На грандиозное мероприятие, коим является 130-я Кантонская ярмарка, приглашены китайские и зарубежные компании. Совместные усилия всех заинтересованных лиц могут содействовать построению лучшего будущего.

Китайский центр международной торговли

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1578593/1.jpg

SOURCE Ministry of Commerce, PRC