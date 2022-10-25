132-я Кантонская ярмарка развивает партнерство со странами Центральной Азии

На 132-й Кантонской ярмарке прошла церемония подписания соглашения о глобальном партнерстве и специальное торговое мероприятие для партнеров из Центральной Азии

ГУАНЧЖОУ (Китай), 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- На 132-й Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров (далее «Кантонская ярмарка») 19 октября на виртуальной церемонии было подписано соглашение о глобальном партнерстве с Союзом продовольственных предприятий Казахстана (далее «Союз»), а также было проведено мероприятие «Торговый мост», посвященное центрально-азиатскому рынку.

В церемонии подписания участвовали заместитель генерального секретаря Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Вэнь Чжунльян (Wen Zhongliang) и заместитель председателя Союза Марина Сабралиева.

В состав Союза входят более 100 компаний-членов, которые стремятся содействовать развитию бизнеса в продовольственном секторе и помогать предприятиям укреплять деловые связи с зарубежными партнерами. Подписание соглашения с Кантонской ярмаркой свидетельствует о расширении возможностей торговли и сотрудничества для китайских и казахских предприятий пищевой промышленности.

Используя возможности этого сотрудничества, с 19 по 21 октября для партнеров из Центральной Азии было проведено специальное мероприятие «Торговый мост», в котором приняли участие более 100 представителей промышленных и коммерческих учреждений, покупателей и поставщиков из Китая и стран Центральной Азии. Около 40 профессиональных покупателей из текстильной и швейной отраслей, машиностроения и пищевой промышленности 5 стран Центральной Азии, а также более 50 поставщиков из более чем 10 китайских провинций провели целенаправленные торговые переговоры по странам, отраслям, срокам и группам.

В ходе первого заседания 10 покупателей, включая казахстанскую азиатскую сельскохозяйственную компанию, успешно установили связи с 18 ведущими китайскими поставщиками, такими как HUZHOU SFR CHAIN TRANSFER CO., LTD., в целях дальнейшего расширения сотрудничества.

Отабек Бабаев, ветеран Кантонской ярмарки из Узбекистана, заявил, что он организовал множество экономических и торговых делегаций для участия в Кантонской ярмарке. Не будет преувеличением сказать, что ни одна другая выставка не может конкурировать с Кантонской ярмаркой — запоминаются как масштаб выставки, так и большое количество экспонатов.

Покупатели из стран Центральной Азии уже давно активно участвуют в Кантонской ярмарке, в каждой из ее сессий принимают участие около 1500 человек.

Кантонская ярмарка играет важную роль в развитии экономического и торгового сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии и продолжит поддерживать и помогать развивать тесные связи между предприятиями обеих сторон.

Для получения более подробной информации зарегистрируйтесь на сайте https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email или свяжитесь с Кантонской ярмаркой по адресу [email protected].

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