134-я Кантонская ярмарка растет, ориентируя рекламу на Германию, Турцию и Нидерланды

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Canton Fair

25 Sep, 2023, 17:24 ET

ГУАНЧЖОУ, Китай, 25 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Чу Шиджа (Chu Shijia), вице-президент и генеральный секретарь Кантонской ярмарки, а также генеральный директор центра внешней торговли Китая, возглавил делегацию авторитетных экспертов в рамках обширного рекламного тура по Германии, Турции и Нидерландам, который прошел с 5 по 13 сентября. Тур включал ряд успешных рекламных встреч и семинаров в трех странах, которые посетило более 210 бизнесменов, а также посещения выдающихся ярмарок, таких как Франкфуртская ярмарка, Кельнская торговая ярмарка и Дюссельдорфская ярмарка. Было налажено сотрудничество с такими влиятельными организациями, как Немецко-азиатский деловой круг, Торговая палата Анкары, Торговая палата Стамбула, Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Европейско-китайская сеть MICE.

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Canton_Fair
Canton_Fair

Были проведены полевые исследования в таких известных корпорациях, как Metro AG и Koopman International, с целью развития практического сотрудничества по выставочным проектам, и они дали позитивные результаты.

На встречах с деловым сообществом Чу Шиджа подчеркнул знаменательный прогресс, которого удалось достичь в рамках комплексного сотрудничества между Китаем и тремя вышеуказанными странами. Непоколебимая поддержка руководства подняла это сотрудничество на новые высоты, что принесло существенную пользу предприятиям и людям. В этой связи он от всего сердца предложил компаниям, представляющим эти три страны, осуществлять закупки и выставлять свою продукцию на Кантонской ярмарке, полностью используя ее эффективную платформу стимулирования торговли. Это станет золотой возможностью для развития новых партнерств и использования актуальных деловых перспектив.

Решительно поддержав идею торговли с Китаем, представители трех стран подчеркнули огромный потенциал сотрудничества. Они взяли на себя обязательство по организации групп для участия в Кантонской ярмарке, используя ее беспрецедентные возможности.

Кантонская ярмарка вносит ряд впечатляющих изменений на своем 134-м мероприятии. Ярмарка оптимизирует и адаптирует отдельные выставочные зоны, поэтому всем покупателем предлагается внести соответствующие коррективы в план посещения. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном веб-сайте ярмарки. При этом все заграничные покупатели, которые хотят посетить ярмарку, должны заблаговременно заполнить форму предварительной регистрации для беспрепятственного посещения. Пройти предварительную регистрацию можно по ссылке https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2219424/Canton_Fair.jpg 

SOURCE Canton Fair

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