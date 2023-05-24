18 мая был запущен официальный веб-сайт RingConn

News provided by

RingConn LLC

24 May, 2023, 13:00 ET

УИЛМИНГТОН (шт. Делавэр, США), 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Инновационный wellness-бренд RingConn с радостью объявляет об успешном запуске своего официального веб-сайта 18 мая. Этот важный этап свидетельствует о стремлении RingConn предоставлять своим клиентам самые современные оздоровительные решения, которые помогут достичь оптимального состояния здоровья и благополучия.

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RingConn Smart Ring with the Charging Case
RingConn Smart Ring with the Charging Case

"Мы очень рады представить наш официальный сайт, – заявил профессор Ван (Wang), генеральный директор RingConn. – Этот веб-сайт служит центром нашего онлайн-присутствия, позволяя клиентам легко получить доступ к нашей продукции и узнать о многочисленных преимуществах RingConn".

Кроме того, RingConn с гордостью сообщает, что все привилегии краудфандинга будут отправлены к концу мая. В то же время, более 7 000 колец уже были поставлены, а подавляющее большинство полученных отзывов – положительные.

"Мы выражаем признательность нашим первым спонсорам, поддержка которых привела нас к выдающемуся успеху на этапе краудфандинга, – признал профессор Ван. – Их обратная связь сыграла ключевую роль в процессе разработки нашей продукции и обеспечении соответствия потребностям наших клиентов".

В период краудфандинга RingConn были собраны внушительные 1,2 миллиона долларов США всего за 50 дней с момента выхода в Интернет. Это замечательное достижение подчеркивает стремление компании предоставлять клиентам высококачественную оздоровительную продукцию, способствующую поддержанию их здоровья и самочувствия.

"Мы безмерно гордимся нашими достижениями в период краудфандинга", – подчеркнул проф. Ван. – Этот успех является свидетельством упорной работы и самоотверженности нашей команды, а также неизменной поддержки наших первых спонсоров. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить нашим клиентам инновационные оздоровительные продукты и услуги, чтобы способствовать позитивным изменениям в отрасли".

Более подробная информация о RingConn и ее недавнем запуске представлена на официальном сайте: https://bit.ly/3Icbv38.

Контакты для прессы:
Имя: Русия ВАН (Rucia WANG)
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +86 185 7661 6820

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2081720/RingConn_Charging_Case.jpg

SOURCE RingConn LLC

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Se ha lanzado el sitio web oficial de RingConn el 18 de mayo

Lançamento do site oficial da RingConn no dia 18 de maio

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