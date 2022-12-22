180 полных стипендий для следующего поколения лидеров и проводников перемен в области точных наук

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AFS Intercultural Programs

Dec 22, 2022, 11:00 ET

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Открыт прием заявок на обучение в AFS Global STEM Academies (Глобальные академии точных наук AFS) по полной стипендиальной программе для подростков, проявляющих интерес к устойчивому развитию и желающих внести вклад в решении важнейших глобальных проблем современности. Стипендиаты Глобальных академий точных наук обогащают свои знания в области устойчивого развития и точных наук с помощью интерактивной практической учебной программы, одновременно развивая важнейшие глобальные компетенции, включая навыки решения проблем, аналитические навыки, межкультурное взаимопонимание и социальные инновации.

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Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.
Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.

Спонсором стипендий является British Petroleum (BP), глобальная интегрированная энергетическая компания, а программы разработаны с целью обеспечить следующему поколению лидеров в области точных наук и проводников перемен доступ к образованию, навыкам и знаниям, необходимым для мирового перехода к более устойчивому будущему.

Подать заявку могут учащиеся в возрасте 15–17,5 лет из более чем 18 стран мира.
Заявки принимаются до 8 января 2023 года. Узнать больше можно по адресу: afs.org/global-stem/academies.

Что такое Глобальные академии точных наук AFS?

Академии — это 16-недельные программы обучения за рубежом с полной стипендией для студентов, интересующихся точными науками и устойчивым развитием. Все стипендиаты начинают с 12-недельной виртуальной учебной программы (онлайн) по устойчивому развитию и социальным инновациям, разработанной совместно AFS и Пенсильванским университетом. Затем стипендиаты отправляются на четыре недели в один из шести регионов, где работают Академии: Бразилию, Китай, Египет, Индию, США или Европу (Германия, Бельгия, Нидерланды).

После успешного завершения программы стипендиаты получают Расширенный сертификат глобальной компетентности в области социального воздействия, который выдается AFS и Центром стратегии социального воздействия Пенсильванского университета, и присоединяются к глобальному сообществу выпускников AFS.

Зачем участвовать в программе?

Глобальные академии точных наук AFS предоставляют студентам уникальную возможность:

  • Приобрести ключевые глобальные компетенции благодаря интерактивному межкультурному опыту и развить навыки, необходимые для успешной работы в глобальных организациях.
  • Развить важнейшие навыки в области точных наук и изучить социальное воздействие через тематические исследования из реальной жизни, инновации и встречи с профессионалами, включая возможности встретиться с лидерами научно-технической отрасли.
  • Получить сертификат от AFS и Пенсильванского университета, отражающий новые навыки в области точных наук и социального воздействия.
  • Приобрести навыки, опыт и уверенность, необходимые для будущих проводников перемен.
  • Стать частью глобального сообщества. Выпускники программы получают доступ к сетевым мероприятиям, возможностям профессионального развития, глобальной молодежной конференции и многому другому.

Программа является частью более широкой инициативы AFS Global STEM Changemakers Initiative — пятилетнего плана, целью которого является предоставить 5000 молодых людей и преподавателей по всему миру захватывающий опыт иммерсивного обучения научно-техническим дисциплинам и глобальным компетенциям, а также доступ к программам межкультурного обмена по всему миру, ориентированным на устойчивое развитие.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1972379/AFS_Global_Stem_Change_Makers_12_2022_image.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg 

SOURCE AFS Intercultural Programs

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