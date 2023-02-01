2-е место Vedanta Aluminium в DJSI 2022

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Vedanta Aluminium, один из ведущих мировых производителей алюминия, поднялась на 2 -е место в мировом рейтинге устойчивого развития SP Dow Jones Sustainability Index (DJSI) для алюминиевой отрасли за 21–22 финансовый год. Это делает Vedanta Aluminium вторым в мировом рейтинге по устойчивому развитию среди производителей алюминия.

Vedanta's Aluminium plant at Jharsuguda (Odisha), the largest aluminium smelter

По результатам оценки за 20–21 финансовый год компания поднялась на два пункта по сравнению с предыдущим 4-м местом в рейтинге по всему миру. Vedanta Aluminium получила высокую оценку по большинству критериев защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, включая кибербезопасность, экологическую отчетность, экологическую политику и системы управления, условия труда, развитие человеческого капитала, привлечение и удержание кадров, управление взаимоотношениями с клиентами и социальное воздействие на местное население.

Генеральный директор компании Vedanta Limited – Aluminium Business г-н Рахул Шарма (Rahul Sharma) заявил: «Наш рейтинг SP DJSI за 2022 год отражает наше стремление к структурной интеграции принципов устойчивого развития в рамках всей производственно-сбытовой цепочки, начиная с выбора поставщиков и заканчивая поставкой продукции, при этом климатические вопросы занимают центральное место на пути развития. Наша программа устойчивого развития включает в себя четкую ориентацию на декарбонизацию деятельности, увеличение количества возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, бережное использование таких природных ресурсов, как вода, благополучие сотрудников и партнеров, развитие экономики замкнутого цикла в сфере утилизации отходов и сотрудничество с местным населением в целях обеспечения устойчивости к изменению климата. Почетное второе место по устойчивому развитию среди мировых производителей алюминия подтверждает нашу миссию «Трансформация во благо» для улучшения нашей планеты, людей и сообществ».

Подход компании Vedanta Aluminium к устойчивому развитию охватывает такие критически важные аспекты, как сокращение углеродных выбросов и энергоэффективность, экономические показатели, цепочка поставок, качество воздуха, управление водными ресурсами, биоразнообразие, утилизация отходов, здравоохранение и безопасность, внимание к людям, благосостояние общин и пр. Опираясь на эти руководящие принципы, компания недавно опубликовала свой отчет по устойчивому развитию и основной доклад об изменении климата (согласованный с концепцией Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом) за 2021-22 финансовый год. С обоими отчетами можно ознакомиться на сайте компании по адресу: https://vedantaaluminium.com/sustainability/sustainability-report/

Компания Vedanta Aluminium, принадлежащая Vedanta Limited, специализируется на производстве алюминия и является крупнейшим производителем алюминия в Индии. Является одним из лидеров в области производства алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, находя существенные возможности применения в ключевых отраслях. Благодаря своим металлургическим комбинатам мирового класса, глиноземным заводам и электростанциям в Индии, компания реализует миссию по стимулированию новых способов применения алюминия в качестве «металла будущего» для более экологичного завтра. www.vedantaaluminium.com

Контакты для получения дополнительной информации:

Сонал Чойтани (Sonal Choithani)

Руководитель отдела коммуникаций

Aluminium Business, Vedanta Ltd.

[email protected]

www.vedantaaluminium.com

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