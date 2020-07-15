2020年BLACK GIRLS LEAD™大會和emerge™合作，走向虛擬

紐約2020年7月15日 /美通社/ -- BLACK GIRLS ROCK!宣佈其一年一度的BLACK GIRLS LEAD大會與護發品牌emerge合作，將於7月31日至8月1日舉行。今年的大會被重新設計為虛擬活動，並且計劃用兩天的時間，讓全美年輕女孩一起進行自我發現、反思和慶祝。

BLACK GIRLS ROCK!和面向「Z世代」多元文化女性的一系列豐盈質感護發產品emerge的合作，誕生於一項理解之中，即現在急需提供有色人種年輕女性取得成功所需的資源和工具。

Sundial Brands行政總裁Cara Sabin表示：「作為一個植根於自我表現和和創造力的護發品牌，emerge致力於為有色人種年輕女孩釋放機會，這樣她們就能成功地追求實現她們的創意熱情。在COVID-19影響黑人和拉丁裔社區、現在繼續與系統性的種族主義進行鬥爭的情況下，我們很榮幸能夠與Beverly Bond和BLACK GIRLS ROCK!合作，一起賦能、激勵和支持新一代的創意先鋒。」

BLACK GIRLS LEAD大會由BLACK GIRLS ROCK!創建，旨在為年齡為13歲至18歲的女孩培養領導技能、批判性思維、獨創性和創造力。這一大會將會歡迎來自美國本土和海外屬地的1000名年輕女性，讓她們參加由傑出的思想領袖和演講嘉賓主持的眾多討論會、主題演講、研討會和大師班，而這些思想領袖和演講嘉賓將會討論社會公正、女性進入STEM（科學、技術、工程和數學）領域、金融素養、職業生涯探索、健康保健、創造力與女性團體等問題。

BLACK GIRLS ROCK!創辦人和行政總裁Beverly Bond說：「我創建BLACK GIRLS LEAD的宗旨是支持年輕女性的整體發展。這個計劃被設計用來幫助女孩發現她們的聲音、定義她們的真理、擁有她們自己的機構、打造她們所設想的未來。我很高興此次與emerge進行合作，很感謝他們致力於加入我們促進和鼓勵黑人女孩茁壯成長的努力。」

主辦虛擬的BLACK GIRLS LEAD大會，將會為更多有資格的年輕女孩帶來參加大會的機會。現在鼓勵作為美國居民、年齡在13歲至18歲之間的女孩，通過訪問lead.blackgirlsrock.com，來申請參加大會。

垂詢BLACK GIRLS ROCK!和BLACK GIRLS LEAD詳情，請瀏覽www.blackgirlsrock.com。在Twitter和Instagram上面，請關注「@BlackGirlsRock」，採用話題標籤「#BlackGirlsRock」和「#BlackGirlsLead」。

查詢emerge詳情，請瀏覽emergeBeautiful.com，還可以在Instagram和Twitter上關注emerge，或是在Facebook上面成為粉絲。

傳媒聯繫人：

Carissa Smith

BLACK GIRLS ROCK!

電郵：[email protected]

電話：862-202-6822

Samantha Colton

Edelman

電郵：[email protected]

電話：315-720-3592

BLACK GIRLS LEAD ™ 和 BLACK GIRLS ROCK! ® 簡介

創建BLACK GIRLS LEAD旨在推進年輕女性的領導力發展、批判性思維技能、學業成就、公民參與和慈善事業。自創立以來，BLACK GIRLS ROCK!一直致力於通過為女孩帶來發現她們的聲音、定義她們的真理、擁有她們自己的機構、尊重她們的要求所需的工具，為她們賦能。BLACK GIRLS ROCK!由著名DJ和慈善家Beverly Bond創建，是一個多層面運動，致力於改變媒體形象的文化，為女性和女孩提供支持。BLACK GIRLS ROCK! Inc.是該多層面運動的501(c)(3)非牟利分支機構，自2006年以來，一直致力於通過領導力、教育、積極身份發展計劃，來豐富女孩的生活。

emerge ™ 簡介

emerge™是一個新的清潔美容護理產品品牌，由聯合利華(Unilever)和Sundial Brands一起為新一波富有創意、喜歡保持自然頭髮的女性創造。emerge的產品加入了杏仁奶和巴西油桃木果油，能夠讓您的捲髮和髮辮保持豐盈與定型。我們的產品不含硫酸鹽、對羥基苯甲酸酯類、鄰苯二甲酸鹽、矽酮、礦物油、礦脂或染料，對頭發非常柔和。請到您當地的塔吉特(Target)商店或網站Target.com，來購買emerge™產品。

聯合利華北美簡介

聯合利華是全球領先的美妝和個人護理、家庭護理、食品與茶點產品供應商，在190多個國家開展銷售活動，一天覆蓋25億消費者。在美國和加拿大，聯合利華的產品組合包含一系列標誌性品牌，例如Axe、Ben & Jerry's、Breyers、Degree、Dollar Shave Club、Dove（多芬）、Hellmann's（好樂門）、Klondike、Knorr（家樂）、Lever 2000、Lipton（立頓）、Love Beauty and Planet、Magnum（夢龍）、Nexxus、Noxzema、Pond's（旁氏）、Popsicle、Pure Leaf、Q-tips、Seventh Generation（七世代）、Simple、Sir Kensington's、St. Ives、Suave、Talenti Gelato & Sorbetto、TAZO（泰舒）、TIGI（蒂芝）、TRESemmé（炫詩）和Vaseline（凡士林）。所有上述商標名稱均為Unilever Group of Companies（聯合利華企業集團）的商標/註冊商標。

聯合利華的可持續行動計劃(USLP)強調了該公司的以下策略和承諾：

幫助超過10億人採取行動，以便到2020年，改善他們的健康和幸福情況。

到2030年，將我們的產品對環境的影響減少一半。

到2020年，幫助改善千百萬人的生計。

USLP通過推動增長和信任、削減成本與降低風險，來創造價值。2018年，聯合利華的可持續生活品牌(Sustainable Living Brands)的增長速度比公司的其他品牌快69%，在2017年則是快46%。

自2010年以來，我們一直通過聯合利華可持續行動計劃來採取行動，在繼續發展我們的業務的同時，幫助超過10億人改善健康和幸福情況，將我們的環境足跡減少一半，改善千百萬人的生計。我們已經取得了很大的進展，並繼續擴大我們的雄心壯志——最近我們承諾，確保到2025年，我們的塑料包裝可以100%全面重複使用、回收/被用作堆肥。雖然依然還有許多工作要做，但是我們還是很榮幸能夠在2018年被評為道瓊斯可持續發展指數(Dow Jones Sustainability Index)的部門領導者，並且連續第八年，在GlobeScan/SustainAbility全球企業責任領導者調查中成為名列前茅的公司。

查詢聯合利華美國公司及其品牌詳情，請瀏覽：www.unileverusa.com。

查詢USLP詳情，請瀏覽：www.unilever.com/sustainable-living/。

Sundial Brands簡介

Sundial Brands是一家領先的護膚和護發產品製造商，以創新性地使用高品質和絕對正宗的天然成分而聞名，該公司還是emerge™、SheaMoisture、Nubian Heritage、nyakio™和MCJW的製造商。Sundial Brands是一家通過B Corp（共益企業）認證的公司，該公司的社區商業目標導向商業模式，能夠在供應鏈以及美國和非洲社區中，為可持續的社會和經濟賦權創造機會，主要是關注創業、女性賦權、教育與福祉。Sundial Brands通過為美妝和零售行業引進「新共同市場」包容性理念而廣受讚譽，由行政總裁Cara Sabin以及大部分由黑人和包容人士組成的高層團隊領導，作為聯合利華子公司開展業務。

Unilever; Sundial Brands

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SOURCE Unilever; Sundial Brands