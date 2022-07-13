2022 年聯合國記者協會最佳新聞報導獎

得獎者將由聯合國秘書長 H.E. ANTÓNIO GUTERRES 在 2022 年 12 月（日期待定）於紐約頒發獎項

紐約2022年7月13日 /美通社/ -- 聯合國記者協會 (UNCA) 邀請世界各地媒體提交第 26 屆 UNCA 獎項的參賽作品，以表彰聯合國、聯合國機構和實地運作的最佳印刷、廣播（電視和廣播）以及網上媒體報導。

提交的截止日期為 2022 年 9 月 30 日。

獎項向世界各地的所有記者開放。

獎項詳情如下：

Elizabeth Neuffer 紀念獎由 Alexander Bodini Foundation 贊助，供書面媒體（包括網上媒體）參與。此獎項將頒發給聯合國和聯合國機構的印刷和網上報導，以紀念 2003 年在巴格達執行任務時去世的聯合國波士頓環球報分社社長 Elizabeth Neuffer。 Ricardo Ortega 紀念獎由聯合國文明聯盟贊助，供廣播（電視和電台）媒體參與。此獎項是針對聯合國和聯合國機構的廣播報導，以紀念西班牙 Antena 3 TV 的前紐約記者 Ricardo Ortega，他在 2004 年於海地執行任務時去世。 摩納哥皇子 Albert II 和 UNCA 全球氣候變化獎項。此獎項針對報導氣候變化、生物多樣性和水的印刷（包括網上媒體）和廣播媒體（電視和廣播）。

申請者的重要資訊：

印刷、廣播（電視和廣播）和網上的報導工作必須在 2021 年 9 月至 2022 年 9 月期間發佈。

評委將尋找具有影響力、洞察力和獨創性的參賽作品，並將考慮記者的勇氣、調查和報導技巧。特別歡迎來自發展中國家媒體的參賽作品。

參賽作品可以使用任何聯合國官方語言（英語、法語、阿拉伯語、中文、西班牙語和俄語）提交，但需要提交英語或法語的書面抄本以用於評審過程。

每位候選者最多可以提交兩個 (2) 獎項類別，而每個類別最多可提交兩個 (2) 故事。將接受聯合參賽者。

必須將電子文件和網絡連結上載至網上參賽表格。

如何提交參賽作品：

參賽作品可透過填妥 UNCA 獎項的參賽表格在網上提交。

請填妥您的個人資料，上載您的照片，並以電子方式上載您的網站連結和/或檔案至參賽表格。

** 必須採用電子方式參賽 **

所有參賽作品必須在 2022 年 9 月 30 日前收到

有關 UNCA 獎項和參賽作品的問題，請聯絡：

UNCA 辦公室：1-212-963-7137，

或發送電郵至 [email protected]com。

點擊下方的參賽表格開始行動：

參賽表格

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

UNCA 獎項委員會： Valeria Robecco（UNCA 總裁）、Giampaolo Pioli（獎項主席）、Tuyet Nguyen（獎項提名協調員）、Sherwin Bryce-Pease（UNCA 執行成員和儀式主持）、Edith Lederer（UNCA 執行成員）、Betul Yuruk（UNCA 執行成員）。

United Nations Correspondents Association

SOURCE United Nations Correspondents Association