北京2022年7月29日 /美通社/ -- 從遙遠的古代以來，中國人選擇十二種動物形象作為當年的吉祥物，用來表達人們對美好生活的祝福，年復一年，週而復始，最終形成了中國生肖文化。這一習俗傳播到世界各地，現在不少國家和地區在農曆春節期間發行生肖郵票，以此來表達對新年的祝福，中國生肖也越來越被全世界人民所認識，成為具有典型代表性的中國文化符號。

7月29日，2023全球吉慶生肖設計大賽啟動儀式在北京市海澱區圓明園遺址公園成功舉行。為推動中國生肖文化跨越國界，在世界範圍內廣泛傳播，北京市文化和旅遊局與中央美術學院共同主辦「全球吉慶生肖設計大賽」，選取次年生肖主題形象，面向海內外廣泛徵集生肖設計作品，現已連續成功舉辦多屆，旨在向全球傳播中國的生肖文化和春節文化，用設計語言融貫海內外文化交流，賦予傳統生肖新的生命力與影響力。

2023全球吉慶生肖設計大賽正式啟動

2023年是農曆癸卯年，按照中國傳統習俗，這一年的生肖為兔，又被稱為卯兔之年。活潑可愛的兔子形象在全球很多國家和地區廣受喜愛。本次大賽延續以往賽事的規格和要求，設置了主題平面設計、主題產品設計以及圓明園IP專題設計等多個競賽單元，參賽者可登陸賽事指定網站瞭解大賽具體信息並報名參賽。大賽作品評選結果將於11月上旬向社會公佈，獲獎優秀作品將以線下展覽、線上虛擬展廳、主題活動及媒體推介、文創產品落地轉化等形式進行展示與推廣，充分體現中國傳統生肖文化歷史久遠的傳承弘揚和歷久彌新、與時俱進的生命力。

在啟動儀式現場，來自北京大學、清華大學、中央美術學院、北京航空航天大學、北京工業大學等高校的專家學者及多位知名設計師、文創產業代表，及大賽承辦單位北京市海外文化交流中心、聯合承辦單位北京市海澱區圓明園管理處、北京市海澱區文化發展促進中心、北京風知力品牌管理顧問有限公司等單位的工作人員圍繞生肖文化的傳承與創新等主題展開了研討。

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北京市文化和旅遊局與中央美術學院

SOURCE 北京市文化和旅遊局與中央美術學院