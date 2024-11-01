2024 Asya Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

QINGDAO, Çin, 1 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- 24 Ekim'de, Üçüncü Kuşak ve Yol Enerji Bakanları Konferansı Akıllı Enerji Alt Forumu ve 2024 Asya Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Yuvarlak Masa Toplantısı Qingdao'da gerçekleştirildi. "Yeşil Kalkınmaya Yönelik İnovasyon ve İşbirliği" teması altında düzenlenen forum, hükümet yetkililerinin yanı sıra Asya'daki işletmelerden ve akademik kurumlardan temsilcileri bir araya getirdi. Katılımcılar "Temiz Enerji Teknolojisinde Yenilik ve Uygulama", "Yeşil Enerji Geleceğinin Planlanması ve Geliştirilmesi" ve "Asya Temiz Enerji İşbirliği ve Beklentiler" gibi konularda derinlemesine tartışmalarda bulundu. Bu tartışmalar, temiz ve güzel bir Asya'nın inşasına yönelik değerli görüş ve çalışmalar ortaya koydu.

Under the theme “Innovation and Cooperation Leading towards Green Development”, the forum brought together government officials, as well as representatives from businesses and academic institutions across Asia. They engaged in in-depth discussions on topics including “Innovation and Application of Clean Energy Technology”, “Green Energy Future Planning and Development” and “Asia Clean Energy Cooperation and Prospects”.

State Power Investment Corporation Limited (SPIC) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Li Baoqing konuşmasında SPIC'in temiz enerji geliştirme, enerji güvenliğini arttırma ve Asya genelinde yeni bir enerji sistemi inşa etme gibi alanlarda işbirliğini teşvik ederek Kuşak ve Yol Girişimine etkin bir şekilde yanıt verdiğini belirtti. SPIC'in yeşil ve düşük karbonlu bir geleceğe geçişi sağlama, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunma ve Asya'da ortak, çevreye duyarlı bir toplum yaratma çabalarının altını çizdi.

Öte yandan Myanmar Elektrik Enerjisi Bakanı U Nyan Tun Myanmar'ın, yenilenebilir enerjinin gelişimini ilerletmek adına Kuşak ve Yol enerji işbirliği ortakları ve uluslararası kuruluşlarla yakın bir şekilde çalıştığını belirtti. Ülkenin yeşil büyümeyi, temiz enerjiyi ve yeşil ekonomiye geçişi teşvik etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ulusal Enerji İdaresi Uluslararası İşbirliği Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Dong Xiang ise Çin'in yeşil kalkınmayı ilerletme konusundaki başarılarını anlattı. Asya'da enerji işbirliğini ele alırken vizyonunu ve tavsiyelerini paylaşarak karşılıklı fayda sağlama, kazan-kazan işbirliği, teknolojik yenilik ve yeşil kalkınmanın önemini vurguladı. İnovasyonu teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yeni bir akıllı motor üretilmesi çağrısında bulundu.

Yuvarlak masa diyalog oturumunda konuklar, forumun ana konuları etrafında derinlemesine ve aydınlatıcı tartışmalarda bulundu.

SPIC tarafından düzenlenen bu forum, Asya ülkeleri arasında birbirini tamamlayan avantajları ve kazan-kazan işbirliğini teşvik ederek sürdürülebilir kalkınmada yeni bir sayfa açmayı amaçlamaktadır.

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