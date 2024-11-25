2024洛杉矶车展将迎来独特展览亮点

这些“展中展”将为2024年展会带来豪华车、稀有性能车、艺术车等更多精彩车型

洛杉矶2024年11月25日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® （洛杉矶车展，简称LA Auto Show）欣然宣布，将于2024年携手West Coast Customs和Monterey Motorsports Festival为观众带来两场备受期待的展览。 这些“展中展”将展示超过30辆令人惊叹的豪华车、稀有性能车、定制车和艺术车。

West Coast Customs Experience

2024年，West Coast Customs将高调回归，展示独一无二的车辆和令人叹为观止的定制车、低底盘车、稀有性能车、经典车、大型豪华车、肌肉车、复古改装车等。 从敞篷跑车、轮毂到贴膜、移动服务和安装服务，West Coast Customs应有尽有。

West Coast Customs Experience还将为您带来汽车行业的未来 – West Coast Customs Academy。 这项革命性课程项目开设了由West Coast Customs大师级工匠亲自教授的实践互动工作坊，涵盖各类汽车学科，学生有机会与大师级工匠并肩工作。 今年，West Coast Customs将与洛杉矶县司法、关怀和机会部合作，为12位项目参与者提供与West Coast Customs导师共同工作的机会，让他们在学习West Coast Customs Academy创新课程的同时获得宝贵的汽车定制经验。

在今年的洛杉矶车展上，观众将有机会欣赏到West Coast Customs与与总部位于纽约的CART部门携手打造的最新汽车艺术作品。这些作品将与West Coast Customs Academy定制培训项目学生们的作品一同展出，其中包括为Peacock原创剧集《Fight Night: Million Dollar Heist》定制的1966年款Cadillac Calias和2024届毕业生完成的作品。

West Coast Customs的定制作品将在洛杉矶车展首发亮相，包括：

Travis Scott M3

M3 Don Toliver AMG Mercedes

Oscar De La Hoya C10

Paris Hilton Bentley

will.i.am concept Tesla

Monkey Tilt RV

Jose Cuervo Devil's Reserve Bronco

West Coast Customs 2024年最前卫的作品——Suburban X Escalade

West Coast Customs Experience和洛杉矶车展还将展出以下备受瞩目的艺术车，包括：

Virgil Abloh的1:3比例Mercedes模型

视觉艺术家Daniel Arsham的2018款Ferrari

涂鸦艺术家双人组How和Nosm的1950年款Buick

街头艺术家Haze的1986年款改装厢式车

画家Richard Prince的2012年款Dodge Challenger

当代艺术家Futura的2020年款BMW

波普艺术现象级人物Keith Haring的1963年款Buick

Jay Z与Kanye West的Maybach 57

Monterey Motorsports Festival Concours

每年，加利福尼亚州蒙特雷的Monterey Motorsports Festival都会在盛夏时节举行，是全世界汽车爱好者不容错过的盛会。 展会展出了一系列令人印象深刻的经典车和现代车藏品，包括来自世界各地的稀有和豪华车型。 活动不仅会展示领先汽车制造商的最新车型，还展示20世纪初的古董车及期间各种年份的车辆，所有展品都在生动的互动环境中展出。

Monterey Motorsports Festival Concours将在洛杉矶会议中心的Concourse Hall举行，并贯穿2024年洛杉矶车展的整个展期，展品将包括：

Blazin Rodz White F100

Blazin Rodz Lincoln

Ferrari F8

Ferrari F12 TDF

Mercedes AMG GT Black Series

MMF Lamborghini Huracan

Porsche GT3 R1

OVC GT Competition Shelby G.T. 350 Mustang

OVC GT Shelby Mustang Roadster

Drako Dragon

Drako GTE

KTM Bow

McLaren Artura Spider x2

McLaren 750 S

Bentley GT

Bentley Flying Spur

Bentley Bentayga

Aston Martin 2025 Vantage

Aston Martin DB12 Volante

Aston Martin DBX707

洛杉矶车展总裁兼首席运营官Terri Toennies表示：“洛杉矶车展始终寻求支持我们行业的新颖创新方式，与Monterey Motorsports Festival和West Coast Customs的合作便是这一使命的又一例证。 我们很高兴欢迎Monterey和West Coast Custom团队参与今年的展会，迫不及待地想看到他们的创意成果！”

如需了解更多信息并购买门票，请访问laautoshow.com。

关于洛杉矶国际车展和AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show™ 创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内的汽车发布、技术和创新提供了全球化平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 对于有意购车的消费者、汽车行业高管、业内名人、汽车爱好者以及想在假日期间享受难忘一天的家庭而言，这是绝对不容错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日， 2024年AutoMobility LA 将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

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Los Angeles Auto Show