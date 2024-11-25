2024洛杉矶车展将迎来独特展览亮点

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 25, 2024, 09:33 ET
这些“展中展”将为2024年展会带来豪华车、稀有性能车、艺术车等更多精彩车型
洛杉矶2024年11月25日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展，简称LA Auto Show）欣然宣布，将于2024年携手West Coast Customs和Monterey Motorsports Festival为观众带来两场备受期待的展览。 这些“展中展”将展示超过30辆令人惊叹的豪华车、稀有性能车、定制车和艺术车。
West Coast Customs Experience
2024年，West Coast Customs将高调回归，展示独一无二的车辆和令人叹为观止的定制车、低底盘车、稀有性能车、经典车、大型豪华车、肌肉车、复古改装车等。 从敞篷跑车、轮毂到贴膜、移动服务和安装服务，West Coast Customs应有尽有。
West Coast Customs Experience还将为您带来汽车行业的未来 – West Coast Customs Academy。 这项革命性课程项目开设了由West Coast Customs大师级工匠亲自教授的实践互动工作坊，涵盖各类汽车学科，学生有机会与大师级工匠并肩工作。 今年，West Coast Customs将与洛杉矶县司法、关怀和机会部合作，为12位项目参与者提供与West Coast Customs导师共同工作的机会，让他们在学习West Coast Customs Academy创新课程的同时获得宝贵的汽车定制经验。
在今年的洛杉矶车展上，观众将有机会欣赏到West Coast Customs与与总部位于纽约的CART部门携手打造的最新汽车艺术作品。这些作品将与West Coast Customs Academy定制培训项目学生们的作品一同展出，其中包括为Peacock原创剧集《Fight Night: Million Dollar Heist》定制的1966年款Cadillac Calias和2024届毕业生完成的作品。
West Coast Customs的定制作品将在洛杉矶车展首发亮相，包括：
- Travis Scott M3
- Don Toliver AMG Mercedes
- Oscar De La Hoya C10
- Paris Hilton Bentley
- will.i.am concept Tesla
- Monkey Tilt RV
- Jose Cuervo Devil's Reserve Bronco
- West Coast Customs 2024年最前卫的作品——Suburban X Escalade
West Coast Customs Experience和洛杉矶车展还将展出以下备受瞩目的艺术车，包括：
- Virgil Abloh的1:3比例Mercedes模型
- 视觉艺术家Daniel Arsham的2018款Ferrari
- 涂鸦艺术家双人组How和Nosm的1950年款Buick
- 街头艺术家Haze的1986年款改装厢式车
- 画家Richard Prince的2012年款Dodge Challenger
- 当代艺术家Futura的2020年款BMW
- 波普艺术现象级人物Keith Haring的1963年款Buick
- Jay Z与Kanye West的Maybach 57
Monterey Motorsports Festival Concours
每年，加利福尼亚州蒙特雷的Monterey Motorsports Festival都会在盛夏时节举行，是全世界汽车爱好者不容错过的盛会。 展会展出了一系列令人印象深刻的经典车和现代车藏品，包括来自世界各地的稀有和豪华车型。 活动不仅会展示领先汽车制造商的最新车型，还展示20世纪初的古董车及期间各种年份的车辆，所有展品都在生动的互动环境中展出。
Monterey Motorsports Festival Concours将在洛杉矶会议中心的Concourse Hall举行，并贯穿2024年洛杉矶车展的整个展期，展品将包括：
- Blazin Rodz White F100
- Blazin Rodz Lincoln
- Ferrari F8
- Ferrari F12 TDF
- Mercedes AMG GT Black Series
- MMF Lamborghini Huracan
- Porsche GT3 R1
- OVC GT Competition Shelby G.T. 350 Mustang
- OVC GT Shelby Mustang Roadster
- Drako Dragon
- Drako GTE
- KTM Bow
- McLaren Artura Spider x2
- McLaren 750 S
- Bentley GT
- Bentley Flying Spur
- Bentley Bentayga
- Aston Martin 2025 Vantage
- Aston Martin DB12 Volante
- Aston Martin DBX707
洛杉矶车展总裁兼首席运营官Terri Toennies表示：“洛杉矶车展始终寻求支持我们行业的新颖创新方式，与Monterey Motorsports Festival和West Coast Customs的合作便是这一使命的又一例证。 我们很高兴欢迎Monterey和West Coast Custom团队参与今年的展会，迫不及待地想看到他们的创意成果！”
如需了解更多信息并购买门票，请访问laautoshow.com。
关于洛杉矶国际车展和AutoMobility LA
Los Angeles Auto Show™创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内的汽车发布、技术和创新提供了全球化平台。
车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 对于有意购车的消费者、汽车行业高管、业内名人、汽车爱好者以及想在假日期间享受难忘一天的家庭而言，这是绝对不容错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。
11月21日，即车展的媒体和行业日，2024年AutoMobility LA将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。
媒体联系人
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
Los Angeles Auto Show
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