2024年Los Angeles Auto Show将为消费者提供无与伦比的试乘试驾体验

2024年车展将在七条独一无二的室内外测试赛道展示来自全球各大汽车制造商令人兴奋的最新车型

洛杉矶2024年11月5日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® （洛杉矶车展）今天宣布，2024年车展将为消费者提供各种各样令人兴奋的试乘试驾机会，展示来自欧洲、日本、韩国和美国汽车制造商的40多种不同车型。

从11月22日（星期五）到12月1日（星期日），一系列精选的轿车、跨界车、SUV和皮卡车将尽数展出。 届时，汽车爱好者和打算购车的人士将可以试驾和试乘现场的燃油车、混合动力车和电动车，获得可以比较不同品牌之间驾驶体验的绝佳机会*。

作为“城市驾驶”体验的一部分，今年的车展将再次为与会者提供体验驾车驶过洛杉矶市中心的机会，参与品牌包括：

Volvo C40, XC40 Recharge, XC 60, XC90 Hybrid

Subaru Solterra, Ascent, Legacy, Impreza, Outback, Forester, Crosstrek

Jeep Wrangler, Gladiator, Grand Wagoneer, Wagoneer

RAM 2500, 1500

Dodge Hornet, Durango

Fiat 500e

Chrysler Pacifica

在 Ampure 承办的本届车展的“Electric Avenue”上，与会者可以坐上驾驶座，在洛杉矶会议中心周围的测试赛道驾驶约1英里。 参与者还可以通过以下车型体验各种电动汽车的动力和激情：

Cadillac Lyriq

Rivian R1T, R1S

Chevrolet Silverado, Blazer, Equinox

VinFast VF8

Kia EV9 GT-Line, EV6 GT, EV6 GT-Line

Lucid Air

此外，我们还邀请与会者探索沉浸式室内电动汽车测试赛道体验，而这些体验画面将被无缝融入Hyundai、Volkswagen和Nissan在会议中心主厅的展示中，包括：

EV电动汽车赛道体验 VW ID. Buzz（首次提供ID. Buzz独家动态体验）

Nissan电动汽车赛道体验 ARIYA

Hyundai电动汽车赛道 IONIQ 5 N IONIQ 5 IONIQ 6 KONA Electric



在洛杉矶会议中心南厅和西厅，与会者可以乘坐专业车手驾驶的Ford Bronco和Jeep汽车，感受车手如何应对挑战性障碍物，并体验车辆的各种越野功能。 30,000平方英尺的Camp Jeep展厅，将让与会者有机会在令人愉快的环境中体验这款汽车出色的越野能力。 在Ford的Bronco Built Wild试乘环节，洛杉矶车展首次邀请与会者参加特别设计的室内到室外越野启发课程，试乘开往Bronco Mountain以及两处全新障碍物的越野车，以试探与会者的胆量。

Camp Jeep Track Gladiator Rubicon Wrangler Rubicon 392 Wrangler Rubicon 4XE Grand Cherokee Trailhawk 4XE

Ford Bronco Built Wild Bronco Badlands



“加利福尼亚州，特别是洛杉矶，被誉为世界汽车之都，我们为与会者提供丰富多样的试乘和试驾体验,”洛杉矶车展总裁兼首席运营官Terri Toennies表示. “加州作为美国第一大消费汽车市场，新车买家在这里能够体验当前市面上最广泛的车型，这一点非常重要。 毫无疑问，车展是在没有任何外部购买压力的情况下获得宝贵见解的最佳场所。 我们很兴奋2024年能再次提供这一机会。”

洛杉矶车展将于2024年11月22日至12月1日向公众开放。 如要接收最新的展会新闻、更新和信息，请在 LinkedIn 、 Instagram 、 Facebook 和 X 上关注洛杉矶车展，并在 laautoshow.com 注册并接收通知。

*车型可能变更

关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show™ 创立于1907年，被公认为是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

11月22日至12月1日向公众开放，展会将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 LA Auto Show在洛杉矶会议中心举办的为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的的第一大收入来源。

11月21日，本次车展的媒体和行业日活动 AutoMobility LA 2024 将包括一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一档主要由汽车和技术领域领先人物参加的会议安排。 这些专家将在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨最紧迫的行业问题。

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