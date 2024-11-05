2024年洛杉磯車展將為消費者提供無與倫比的試乘試駕體驗

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 05, 2024, 10:40 ET
2024年活動將展示全球各地汽車製造商最新款型的精彩陣容，涵蓋七條獨特的室內和戶外試駕賽道
洛杉磯2024年11月5日 /美通社/ -- 洛杉磯汽車展® （LA Auto Show）今日宣佈，2024年活動將為消費者提供無與倫比的刺激試乘試駕機會，展示超過40款來自歐洲、日本、韓國及美國國內汽車製造商的不同型號。
一系列卓越的轎車、跨界休旅車、SUV及貨車將於11月22日（星期五）至12月1日（星期日）展開動態展示。現場將提供汽油、混合動力及電動車的試駕和試乘服務，讓汽車愛好者和購車者能夠深入比較各品牌*之間的駕駛體驗。
今年的車展將再次為與會者提供「城市駕駛」體驗，讓他們從駕駛者的視角欣賞洛杉磯市中心的風貌，並展示以下品牌：
- 富豪（Volvo）C40、XC40 Recharge、XC60、XC90 Hybrid
- 富士/速霸陸汽車（Subaru）Solterra、Ascent、Legacy、Impreza、Outback、Forester、Crosstrek
- Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoneer、Wagoneer
- RAM 2500、1500
- Dodge Hornet、Durango
- Fiat 500e
- Chrysler Pacifica
在由Ampure主辦的「電動車大道」（Electric Avenue）區域，與會者可以駕駛約1英里長的試駕賽道，環繞洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）。參加者還可體驗以下品牌多款電動車（EVs）的強大性能與刺激感：
- Cadillac Lyriq
- Rivian R1T、R1S
- Chevrolet Silverado、Blazer、Equinox
- VinFast VF8
- 起亞（Kia）EV9 GT系列、EV6 GT、EV6 GT系列
- Lucid Air
此外，邀請與會者探索身歷其境的室內電動汽車測試賽道體驗，在會議中心主要大廳完美整合於現代汽車、大眾和日產的顯示器中，包括：
- 福士電動車賽道體驗（VW EV Track Experience）
- 福士ID. Buzz（該車型首度推出的專屬動態體驗）
- 日產電動車賽道體驗（Nissan EV Track Experience）
- ARIYA
- 現代電動車賽道（Hyundai EV Track）
- IONIQ 5 N
- IONIQ 5
- IONIQ 6
- KONA Electric
位於洛杉磯會議中心（LA Convention Center）的南館和西館（South and West Halls），與會者可以在專業駕駛員的陪同下，體驗福特Bronco（Ford Bronco）及各種吉普（Jeep）越野車的卓越越野能力，挑戰各種艱難障礙。佔地30,000平方英尺的「Camp Jeep」展區將為與會者提供在互動環境中體驗卓越越野能力的機會。福特（Ford）的「Bronco Built Wild」試駕活動邀請與會者挑戰一條特別設計的室內至戶外越野靈感賽道，為洛杉磯車展首次。參加者將在「Bronco Mountain」上體驗驚險的駕駛樂趣，並面對兩項全新的障礙挑戰。
- Camp Jeep賽道
- Gladiator Rubicon
- Wrangler Rubicon 392
- Wrangler Rubicon 4XE
- Grand Cherokee Trailhawk 4XE
- Ford Bronco Built Wild
- Bronco Badlands
「加州，特別是洛杉磯，已經奪得『世界汽車之都』的寶座，我們為與會者提供如此豐富多樣的試乘試駕體驗，」洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show）總裁兼營運總監Terri Toennies表示。「作為美國第一大消費汽車市場，讓購車者能夠體驗當前可用的各種車型至關重要。汽車展是獲取寶貴資訊的最佳場所，並且不會有任何外部購買壓力。我們很高興在2024年再次提供這樣的機會。」
洛杉磯車展將於2024年11月22日至12月1日對公眾開放。要隨時了解最新的展會消息、更新和資訊，請在LinkedIn、Instagram、Facebook、X上關注洛杉磯車展（LA Auto Show），並在網站laautoshow.com上登記接收通知。
*車輛型號可能會更改
關於洛杉磯車展及AutoMobility LA
成立於1907年的洛杉磯汽車展™被認可為全球最具影響力的汽車盛會之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。
此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。
11月21日是 AutoMobility LA 2024 的新聞發佈及業內人士日，將會舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。
傳媒聯絡
Kat Kirsch
[email protected]
Tania Weinkle
[email protected]
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