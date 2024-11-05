2024年洛杉磯車展將為消費者提供無與倫比的試乘試駕體驗

2024年活動將展示全球各地汽車製造商最新款型的精彩陣容，涵蓋七條獨特的室內和戶外試駕賽道

洛杉磯2024年11月5日 /美通社/ -- 洛杉磯汽車展® （LA Auto Show）今日宣佈，2024年活動將為消費者提供無與倫比的刺激試乘試駕機會，展示超過40款來自歐洲、日本、韓國及美國國內汽車製造商的不同型號。

一系列卓越的轎車、跨界休旅車、SUV及貨車將於11月22日（星期五）至12月1日（星期日）展開動態展示。現場將提供汽油、混合動力及電動車的試駕和試乘服務，讓汽車愛好者和購車者能夠深入比較各品牌*之間的駕駛體驗。

今年的車展將再次為與會者提供「城市駕駛」體驗，讓他們從駕駛者的視角欣賞洛杉磯市中心的風貌，並展示以下品牌：

富豪（Volvo）C40、XC40 Recharge、XC60、XC90 Hybrid

富士/速霸陸汽車（Subaru）Solterra、Ascent、Legacy、Impreza、Outback、Forester、Crosstrek

Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoneer、Wagoneer

RAM 2500、1500

Dodge Hornet、Durango

Fiat 500e

Chrysler Pacifica

在由Ampure主辦的「電動車大道」（Electric Avenue）區域，與會者可以駕駛約1英里長的試駕賽道，環繞洛杉磯會議中心（Los Angeles Convention Center）。參加者還可體驗以下品牌多款電動車（EVs）的強大性能與刺激感：

Cadillac Lyriq

Rivian R1T、R1S

Chevrolet Silverado、Blazer、Equinox

VinFast VF8

起亞（Kia）EV9 GT系列、EV6 GT、EV6 GT系列

Lucid Air

此外，邀請與會者探索身歷其境的室內電動汽車測試賽道體驗，在會議中心主要大廳完美整合於現代汽車、大眾和日產的顯示器中，包括：

福士電動車賽道體驗（VW EV Track Experience）

福士ID. Buzz（該車型首度推出的專屬動態體驗）

日產電動車賽道體驗（Nissan EV Track Experience）

ARIYA

現代電動車賽道（Hyundai EV Track）

IONIQ 5 N

IONIQ 5

IONIQ 6

KONA Electric

位於洛杉磯會議中心（LA Convention Center）的南館和西館（South and West Halls），與會者可以在專業駕駛員的陪同下，體驗福特Bronco（Ford Bronco）及各種吉普（Jeep）越野車的卓越越野能力，挑戰各種艱難障礙。佔地30,000平方英尺的「Camp Jeep」展區將為與會者提供在互動環境中體驗卓越越野能力的機會。福特（Ford）的「Bronco Built Wild」試駕活動邀請與會者挑戰一條特別設計的室內至戶外越野靈感賽道，為洛杉磯車展首次。參加者將在「Bronco Mountain」上體驗驚險的駕駛樂趣，並面對兩項全新的障礙挑戰。

Camp Jeep賽道

Gladiator Rubicon

Wrangler Rubicon 392

Wrangler Rubicon 4XE

Grand Cherokee Trailhawk 4XE

Ford Bronco Built Wild

Bronco Badlands

「加州，特別是洛杉磯，已經奪得『世界汽車之都』的寶座，我們為與會者提供如此豐富多樣的試乘試駕體驗，」洛杉磯車展（Los Angeles Auto Show）總裁兼營運總監Terri Toennies表示。「作為美國第一大消費汽車市場，讓購車者能夠體驗當前可用的各種車型至關重要。汽車展是獲取寶貴資訊的最佳場所，並且不會有任何外部購買壓力。我們很高興在2024年再次提供這樣的機會。」

洛杉磯車展將於2024年11月22日至12月1日對公眾開放。要隨時了解最新的展會消息、更新和資訊，請在LinkedIn、Instagram、Facebook、X上關注洛杉磯車展（LA Auto Show），並在網站laautoshow.com上登記接收通知。

*車輛型號可能會更改

關於洛杉磯車展及AutoMobility LA

成立於1907年的洛杉磯汽車展™被認可為全球最具影響力的汽車盛會之一。此車展表揚洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車業界提供全球首次亮相、科技與創新的平台。

此活動將於11月22日至12月1日開放予公眾參觀，公眾參觀為期10天，並包括感恩節。這為準汽車買家、業界高層、影響力者、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭，帶來萬勿錯過的活動。LA Auto Show假洛杉磯會展中心舉行，這除了為洛杉磯帶來數億美元經濟、刺激當地就業市場，也成為洛杉磯會議中心最大收入來源。

11月21日是 AutoMobility LA 2024 的新聞發佈及業內人士日，將會舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上AutoMobility LA的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

傳媒聯絡

Kat Kirsch

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Tania Weinkle

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Los Angeles Auto Show