2024年洛杉矶车展盛大开幕

-2024年Los Angeles Auto Show盛大开幕，为各年龄段观众提供无与伦比的嘉宾体验、新车首发和特别展览

洛杉矶2024年11月28日 /美通社/ -- 还有充足时间亲赴 Los Angeles Auto Show® （洛杉矶车展）获得独家体验！ 车展将持续至12月1日（周日），包括感恩节（11月28日）当天，观众可以在洛杉矶会议中心享受特别展览、重大活动、数百辆新车展示以及激动人心的试乘试驾机会。

汽车爱好者和购车者可以近距离触摸、感受和体验最新的轿车、SUV和卡车车型，包括燃油、混动和电动车型，涵盖Acura、Alfa Romeo、Buick、Cadillac、Chevrolet、Chrysler、Dodge、Fiat、Ford、Genesis、GMC、Honda、Hummer、Hyundai、INEOS、Jeep、Kia、Lucid、Nissan、Polestar、Porsche DTLA、RAM、Rivian、Subaru、Tesla、Toyota、VinFast、Volkswagen和Volvo等30个知名品牌。

试驾和试乘是在安全、轻松的环境中体验最新车型的最佳方式。 今年的洛杉矶车展提供多个室内和室外试驾赛道体验，在洛杉矶会议中心将精彩活动汇聚一堂。 门票包含以下内容：

South Hall外的Electric Avenue（由Ampure赞助）： 专为观众提供的半私密赛道，用于体验最新的电动车型。 可供体验的车型包括：Cadillac LYRIQ（仅限周末）、Chevrolet Silverado、Blazer和Equinox；Kia EV9 GT-Line、EV6 GT和EV6 GT-Line；Lucid Air；Rivian R1T和R1S；以及VinFast VF8和VF9

专为观众提供的半私密赛道，用于体验最新的电动车型。 可供体验的车型包括：Cadillac LYRIQ（仅限周末）、Chevrolet Silverado、Blazer和Equinox；Kia EV9 GT-Line、EV6 GT和EV6 GT-Line；Lucid Air；Rivian R1T和R1S；以及VinFast VF8和VF9 Gilbert Lindsay Plaza的街道试驾： 在洛杉矶市中心的街道上，试驾最新款车型。 感受城市脉搏，在轻松环境下充分感受爱车性能。 可供试驾的车型包括：Chrysler Pacifica；Dodge Hornet和Durango；Fiat 500e；Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoner和Wagoneer；Ram 2500和1500；Subaru Ascent Onyx Edition、BRZ tS、Crosstrek Sport、Crosstrek Wilderness、Forester Touring、Impreza RS、Legacy Sport、Outback Onyx Edition XT、Outback Wilderness、Solterra Touring和WRX TR；Tesla Cybertruck、Model S、Model X、Model 3和Model Y；Volvo XC90 T8、XC40 Recharge、EX90和EX30

在洛杉矶市中心的街道上，试驾最新款车型。 感受城市脉搏，在轻松环境下充分感受爱车性能。 可供试驾的车型包括：Chrysler Pacifica；Dodge Hornet和Durango；Fiat 500e；Jeep Wrangler、Gladiator、Grand Wagoner和Wagoneer；Ram 2500和1500；Subaru Ascent Onyx Edition、BRZ tS、Crosstrek Sport、Crosstrek Wilderness、Forester Touring、Impreza RS、Legacy Sport、Outback Onyx Edition XT、Outback Wilderness、Solterra Touring和WRX TR；Tesla Cybertruck、Model S、Model X、Model 3和Model Y；Volvo XC90 T8、XC40 Recharge、EX90和EX30 South Hall内的Hyundai、VW和Nissan电动车试驾赛道： 在会展中心South Hall的一站式中心试驾Hyundai、VW和Nissan的最新车型，身临其境的体验与汽车制造商的展示完美融合。 室内可供体验的车型包括：Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 5、IONIQ 6和KONA Electric；Nissan ARIYA；和Volkswagen ID. Buzz

在会展中心South Hall的一站式中心试驾Hyundai、VW和Nissan的最新车型，身临其境的体验与汽车制造商的展示完美融合。 室内可供体验的车型包括：Hyundai IONIQ 5 N、IONIQ 5、IONIQ 6和KONA Electric；Nissan ARIYA；和Volkswagen ID. Buzz South Hall和West Hall的Camp Jeep和Ford Bronco Built Wild越野体验：体验Ford Bronco和Jeep的越野性能，与专业司机共同挑战障碍赛道。Ford Bronco Built Wild试驾活动主打Bronco Badlands车型，Camp Jeep活动则包括Jeep Gladiator Rubicon、Wrangler、Rubicon 392和Wrangler Rubicon 4XE等车型

今年的洛杉矶车展为各个年龄段和兴趣水平的汽车爱好者提供以下难忘的活动：

汽车专家现场导览贵宾体验 。 导览将聚焦车展不同区域，面向汽车爱好者量身定制。

。 导览将聚焦车展不同区域，面向汽车爱好者量身定制。 All Roads Stage 将精彩纷呈的活动汇聚一堂，展现洛杉矶汽车文化中心的独特魅力。 11月27日和28日，MrCarSounds将展示他模仿汽车发动机声的惊人技艺，并展示其定制的BMW E92 M3；11月29日至12月1日将展出基于Jaguar XJS底盘的高性能车型TWR。

将精彩纷呈的活动汇聚一堂，展现洛杉矶汽车文化中心的独特魅力。 11月27日和28日，MrCarSounds将展示他模仿汽车发动机声的惊人技艺，并展示其定制的BMW E92 M3；11月29日至12月1日将展出基于Jaguar XJS底盘的高性能车型TWR。 West Coast Customs Experience 是由West Coast Customs打造的惊艳展览，是各类独特定制车、低底盘车、经典车、肌肉车以及艺术汽车的车展首秀。

是由West Coast Customs打造的惊艳展览，是各类独特定制车、低底盘车、经典车、肌肉车以及艺术汽车的车展首秀。 Toyota SoCal： LA Sports Stars: Toyota SoCal将一众洛杉矶体育明星带到洛杉矶车展现场！ 在11月29日18:00至19:00到达Toyota，可与Chargers球星Brenden Rice见面，也可在12月1日12:00至13:00参与活动，与LA Kings球星Anže Kopitar见面。

LA Sports Stars: Toyota SoCal将一众洛杉矶体育明星带到洛杉矶车展现场！ 在11月29日18:00至19:00到达Toyota，可与Chargers球星Brenden Rice见面，也可在12月1日12:00至13:00参与活动，与LA Kings球星Anže Kopitar见面。 Black Widow Trucks by Fox Factory（South Hall）： Black Widow Trucks以将出厂的卡车直接改造成坚固耐用的高性能车辆而著称，它将先进的悬挂技术与定制造型相结合，打造出大胆、越野性能卓越的卡车，让人眼前一亮。

Black Widow Trucks以将出厂的卡车直接改造成坚固耐用的高性能车辆而著称，它将先进的悬挂技术与定制造型相结合，打造出大胆、越野性能卓越的卡车，让人眼前一亮。 Cal Poly Pomona Formula FSE团队与Path to the Pits： 与Cal Poly Pomona Formula SAE团队和Path to the Pits一起探索汽车工程与赛车背后的创新与激情。 Path to the Pits是一项特殊计划，旨在为全国范围内的年轻人提供赛车和职业指导机会。

与Cal Poly Pomona Formula SAE团队和Path to the Pits一起探索汽车工程与赛车背后的创新与激情。 Path to the Pits是一项特殊计划，旨在为全国范围内的年轻人提供赛车和职业指导机会。 DoVE宠物领养： DoVE Project是一家非营利性组织，其宗旨是通过在当地开展人道行动，开创可持续发展途径，实现更加充满同理心的未来，从而杜绝狗肉交易。

DoVE Project是一家非营利性组织，其宗旨是通过在当地开展人道行动，开创可持续发展途径，实现更加充满同理心的未来，从而杜绝狗肉交易。 Hyundai互动体验： 不要错过位于South Atrium的Hyundai汽车展台，参观Hyundai N系列汽车，还可参加Hyundai赛车挑战赛，与其他与会者一较高下。

不要错过位于South Atrium的Hyundai汽车展台，参观Hyundai N系列汽车，还可参加Hyundai赛车挑战赛，与其他与会者一较高下。 Nikola： 看一看Nikola Motors如何开发零排放卡车和能源基础设施，并专为可持续商业运输开发氢燃料电池和电池电动技术。

看一看Nikola Motors如何开发零排放卡车和能源基础设施，并专为可持续商业运输开发氢燃料电池和电池电动技术。 SPARQ： 与专家交流，了解他们如何通过SPARQ打造汽车AI的未来，将市场上任何车辆转变为车主可直接与之互动的AI。

与专家交流，了解他们如何通过SPARQ打造汽车AI的未来，将市场上任何车辆转变为车主可直接与之互动的AI。 Monterey Motorsports Festival Concours： 这场“展中展”将展出价值2,000万美元的豪华车、特技车、经典车和超级跑车，令人叹为观止。

这场“展中展”将展出价值2,000万美元的豪华车、特技车、经典车和超级跑车，令人叹为观止。 Al & Ed's Exclusive： Al & Ed's Exclusive将展示一系列令人惊叹的车型，重点介绍最新的顶级售后市场技术，包括从音响系统和车载娱乐系统到导航和车辆跟踪等创新技术。

Al & Ed's Exclusive将展示一系列令人惊叹的车型，重点介绍最新的顶级售后市场技术，包括从音响系统和车载娱乐系统到导航和车辆跟踪等创新技术。 Black Classics Car Club： 该俱乐部在展示各种经典和老式车辆的同时，还通过筹款、慈善活动和树立榜样等行动来支持南加州社区发展。

该俱乐部在展示各种经典和老式车辆的同时，还通过筹款、慈善活动和树立榜样等行动来支持南加州社区发展。 Chariots： 这是今年洛杉矶车展的官方商品供应商。 这家总部位于洛杉矶的品牌致力于为汽车生活世界增添时尚感和高品位。

这是今年洛杉矶车展的官方商品供应商。 这家总部位于洛杉矶的品牌致力于为汽车生活世界增添时尚感和高品位。 South Bay Popups： 展出的车型代表了洛杉矶汽车文化的方方面面，从低底盘改装车和摩托车到深受喜爱的街车和面包车，各式车辆应有尽有。

展出的车型代表了洛杉矶汽车文化的方方面面，从低底盘改装车和摩托车到深受喜爱的街车和面包车，各式车辆应有尽有。 Digital Overdrive SIM Racing and Esports：LA Auto Show首次正式推出模拟赛车和电子竞技活动，包括专业模拟赛车装备、竞技比赛场地、互动演示和惊喜赠品，其中包括Next Level Racing模拟赛车装备、Thrustmaster游戏手柄和控制器，以及定制个人电脑。

此外，周末还有美食餐车、丰富的儿童和家庭活动、名人和体育明星签名会、豪华骑乘活动，以及难得一见的藏品展示，每个角落都充满浓浓新意。

洛杉矶车展开放至12月1日星期日，包括感恩节。 营业时间：11月27日（星期三）上午11点至晚上7点；11月28日（星期四）上午9点至下午4点；11月29日（星期五）至11月30日（星期六）上午9点至晚上10点；12月1日（星期日）上午9点至下午6点。

门票

洛杉矶车展门票现已发售，可在 laautoshow.com/tickets 上使用信用卡或银行卡在线购票。 如需了解最新的展会新闻、更新和信息，请在 X 、 Facebook 、 Instagram 或 LinkedIn 上关注LA Auto Show，并在 laautoshow.com 注册并接收通知。

关于Los Angeles Auto Show & AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show™ 被公认为世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展会体现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，也为行业首次亮相、技术和创新提供了一个全球性平台。

展会于11月22日至12月1日向公众开放，将持续10天，包括感恩节。 对于有意购车者、行业高管、网红、汽车爱好者以及希望在展会期间度过难忘一天的家庭来说，这场盛会不容错过。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举办的为该市的经济贡献了数亿美元，刺激了当地的就业市场，是该中心的的第一大收入来源。

11月21日，本次车展的媒体和行业日活动 AutoMobility LA 2024 开展了一系列开创性的首次亮相和产品发布，以及一档主要由汽车和技术领域领先人物参加的会议节目。 这些专家在AutoMobility LA主舞台的一系列演讲和小组讨论中探讨了最紧迫的行业问题。

媒体联系人

Kat Kirsch

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Tania Weinkle

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Los Angeles Auto Show