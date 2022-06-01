3 июня TUMI и Razer™ выпустят совместную коллекцию сумок с ограниченным тиражом

Четыре долгожданных продукта, которые позволят TUMI заявить о себе в киберспортивной индустрии, будут выпущены 3 июня в 15:00 (UTC). Помимо лого и фирменной символики TUMI, каждое изделие будет украшено логотипом Razer в виде трехголовой змеи и характерным зеленым узором.

Универсальный чехол для 15-дюймовых ноутбуков защитит ценный аппарат геймера при переноске, а рюкзак Bozeman Sling станет идеальной сумкой для кабелей, портативного игрового оборудования и пр. Рюкзак Finch Backpack, оснащенный отделением для ноутбука с подкладкой, будет предназначен для переноски тяжелой техники. При помощи кармана Add-A-Bag геймеры смогут ставить рюкзак поверх 4-колесного чемодана для ручной клади с возможностью расширения, предназначенного для международных путешествий, получив таким образом полный комплект для путешествий. Этот чемодан с узнаваемым дизайном TUMI имеет уже полюбившиеся потребителям контуры на 19 градусов. Его корпус и подкладка изготовлены из переработанных материалов, что подчеркивает приверженность TUMI и Razer принципам устойчивого развития. Кроме того, чемодан оснащен портом USB-C, благодаря которому путешественники смогут пользоваться своей техникой на протяжении всего путешествия.

Всего в мире поступит в продажу по 1337 экземпляров каждого изделия из этой ограниченной коллекции. Цифра 1337, которая также читается как LEET (сокращение от англ. elite), была выбрана не случайно — геймеры и киберспортсмены используют ее для обозначения наиболее опытных игроков.

Два бренда совместно работали не только над коллекцией, но и над прогрессивной, футуристической кампанией, позволяющей оживить эту капсульную коллекцию. Компании создали видеоролик, действия которого разворачиваются в метавселенной. Видео со слоганом «Carry Hard» прославляет решимость геймеров вести свою команду к победе.

«Сотрудничество с Razer позволило нам погрузиться в удивительный мир киберспорта. Сегодня мы готовы предложить новые интересные продукты, полностью соответствующие настроению и духу геймерского сообщества, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz). — Нам близок образ жизни этих людей, ведь он напоминает то, как мы создаем нашу собственную продукцию, акцентируя внимание на различных аспектах жизни клиентов, и стремимся к тому, чтобы у них были только лучшие решения, которые помогут им достигать своих целей».

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией TUMI в рамках этой эксклюзивной коллекции, — отметил Эдди Тэн (Addie Tan), заместитель директора по развитию бизнеса компании Razer. — Мы знаем, что наши фаны ведут активный образ жизни и иногда вынуждены перевозить с собой ценные боевые станции. Поэтому мы решили оснастить их высококачественным багажом, сочетающим удобство и функциональность, чтобы они продолжали побеждать даже в дороге».

Капсульная коллекция TUMI | Razer с ограниченным тиражом будет доступна в некоторых магазинах TUMI по всему миру, на сайтах TUMI.COM, Razer.com, в некоторых магазинах Razer в Китае и у отдельных специализированных ритейлеров, таких как TMall и JD (Китай).

Розничные цены на коллекцию:

4-колесный чемодан для ручной клади TUMI | Razer с возможностью расширения, предназначенный для международных путешествий, будет доступен по цене 895 долл. в США или 765 евро в странах ЕС

Рюкзак Finch Backpack для 15-дюймового ноутбука TUMI | Razer будет доступен по цене 675 долл. в США или 575 евро в странах ЕС

Сумка Bozeman Sling TUMI | Razer будет доступна по цене 425 долл. в США или 365 евро в странах ЕС

Чехол для 15-дюймового ноутбука TUMI | Razer будет доступен по цене 195 долл. в США или 175 евро в странах ЕС

Информация о компании TUMI

Начиная с 1975 года, компания TUMI выпускает аксессуары класса люкс для бизнеса, путешествий и работы, созданные, чтобы улучшать, облегчать и украшать все аспекты жизни в пути. Сочетая безупречную функциональность с духом изобретательства, мы стремимся сделать путешествия комфортнее, став надежным партнером для всех, кто хочет достигать своих целей. Продукция бренда продается более чем в 75 странах мира, примерно в 2000 торговых точек. Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте www.TUMI.com.

Информация о компании RAZER

Razer™ — ведущий мировой бренд для геймеров.

Логотип компании Razer в виде трехголовой змеи является одним из самых узнаваемых логотипов в мировом геймерском и киберспортивном сообществе. Имея базу фанов, охватывающую все континенты, компания разработала и создала крупнейшую в мире экосистему, ориентированную на геймеров, которая включает аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги.

Удостоенное наград аппаратное обеспечение компании Razer включает в себя высокопроизводительные игровые периферийные устройства и игровые ноутбуки Blade.

Программная платформа компании Razer, насчитывающая более 175 млн пользователей, включает Razer Synapse (платформу Интернета вещей), RGB Razer Chroma (запатентованную технологию подсветки RGB, поддерживающую тысячи устройств и сотни игр/приложений) и Razer Cortex (программу для оптимизации игр).

Компания Razer также предлагает платежные услуги для геймеров, молодежи, миллениалов и поколения Z. Razer Gold — один из крупнейших в мире сервисов оплаты игр, а Razer Fintech предоставляет финтех-услуги на развивающихся рынках.

Компания Razer была основана в 2005 году и имеет две штаб-квартиры ― в Ирвайне (Калифорния) и Сингапуре, а также региональные головные офисы в Гамбурге и Шанхае. Компания имеет 18 представительств по всему миру и признана ведущим брендом для геймеров в США, Европе и Китае.

Более подробная информация о компании TUMI представлена на сайте www.TUMI.com

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1829946/TUMI_RAZER_15s_1_1.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1829948/TUMI_RAZER_KV7673.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1829950/TUMI_RAZER_KV7596.jpg

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SOURCE TUMI