3DOM Alliance начинает поставки образцов X-SEPA, революционной технологии сепараторов

ТОКИО, 8 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания 3DOM Alliance Inc. («3DOM Alliance») объявляет о начале поставок образцов X-SEPA, революционной технологии сепараторов. X-SEPA, о котором впервые было объявлено в декабре 2022 года, имеет уникальную структуру, которая помогает повысить производительность существующих аккумуляторных технологий и ускорить разработку аккумуляторов следующего поколения, тем самым способствуя переходу к более устойчивому электрическому обществу.

3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology 3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology

В прошлом году 3DOM Alliance объявила о том, что после восьми лет исследований и разработок сепараторов была проведена подготовка к массовому производству. В настоящее время компания начала поставлять образцы X-SEPA производителям аккумуляторов по всему миру. Компания 3DOM Alliance уже работает над удовлетворением просьб о пробах, поступающих от более чем десяти компаний, и готовится к увеличению объемов производства X-SEPA к концу года.

X-SEPA состоит из нескольких слоев высокотермостойких полиимидных мембран, внутри каждой из которых имеется равномерный трехмерный массив пор. Эта уникальная конструкция обеспечивает тонкий контроль над свойствами сепаратора на каждом уровне и общую оптимизацию в соответствии с приложением и желаемыми характеристиками батарей. Таким образом, X-SEPA выходит за рамки обычных функций сепаратора и обеспечивает новые дополнительные преимущества батарей. Конструкция и материал обеспечивают более длительный срок службы, повышенную надежность и высокую скорость разгрузки. Это обеспечивает решение ряда проблем в сфере производства аккумуляторов, включая необходимость обеспечения надлежащей безопасности и технологий, пригодных для применения в самых перспективных областях, таких как электромобили в высокотемпературных регионах мира или воздушная мобильность. Кроме того, регулярность конструкции обеспечивает гибкую конструкцию и оптимизацию, а также моделирование за счет высокоточного моделирования, что может существенно ускорить процесс разработки аккумуляторов.

Информация о компании noco-noco Pte. Ltd. («noco-noco»), сингапурская дочерняя компания 3DOM Alliance, будет покупать аккумуляторы с длительным сроком службы, оснащенные X-SEPA, которые были произведены стратегическими союзниками, и использовать их в услугах, охватывающих первый и второй срок службы аккумуляторов. Цель заключается в решении экологических проблем путем сокращения требуемого количества находящихся в обращении батарей на величину до уровня 75% при одновременном повышении эффективности их использования. noco-noco намеревается стимулировать этот переход от неустойчивой экономической системы массового производства и массового потребления за счет инновационной бизнес-модели «обмена данными и прибылью», в рамках которой компании, способствующие продлению срока службы продукции, могут получать доступ к информации о батареях и непрерывно получать долю прибыли в течение всего срока службы данного продукта.

Переосмысляя роль сепаратора и перепозиционируя аккумуляторы в качестве социальной инфраструктуры, 3DOM Alliance и noco-noco работают над устранением недостатков в современной индустрии аккумуляторов и раскрытием полного потенциала батарей для смягчения неотложных экологических проблем.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 3DOM Alliance Inc. Отдел по связям с общественностью, эл. почта: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1998381/X_SEPA_EN.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1998382/X_SEPA_photo_High_Res_Both.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpg

SOURCE noco-noco