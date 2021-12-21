3DS OUTSCALE, французский флагман, гарант надежности облачного сервиса во всем мире

- Стратегия расширения 3DS OUTSCALE носит глобальный характер

- Надежная мультилокальная облачная инфраструктура, гарантирующая суверенитет и безопасность данных в соответствии с местным законодательством

ПАРИЖ, 21 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Французский пионер облачных вычислений и первый, кто поверил в IaaS во Франции, компания 3DS OUTSCALE, филиал Dassault Systèmes, кажется, всегда идет на шаг впереди. 3DS OUTSCALE стремится соответствовать самым строгим требованиям: ее организация и инфраструктура сертифицированы пользующейся доверием третьей стороной. Компания также недавно получила квалификацию SecNumCloud, выдаваемую ANSSI. Чтобы соответствовать высокому уровню современных достижений, этот технологический флагман опирается на технологическое превосходство и такие человеческие ценности, как солидарность, этика, социальная ответственность и равенство. 3DS OUTSCALE продолжает свое развертывание по всему миру. Его цель — распространение французского ноу-хау за пределы границ.

3DS OUTSCALE ускоряет международную стратегию завоевания

Согласно отчету Gartner в 2024 году мировые расходы на общедоступные облачные сервисы составят 14,2 % IT-расходов. И действительно, стремление 3DS OUTSCALE к мощному ускорению соответствует этому.

Через несколько месяцев после открытия азиатского хаба OUTSCALE K.K, который позволил развернуть предложение в трех центрах обработки данных вокруг Токио, 3DS OUTSCALE заявляет о своем твердом желании наладить экспорт за пределы Франции. Создавая компании на каждом из целевых рынков, 3DS OUTSCALE гарантирует суверенитет и безопасность данных в соответствии с местным законодательством страны, в которой осуществляется деятельность. Это стремление к тому, чтобы стать надежным мультилокальным облаком.

Отмеченная ярлыком надежных облачных сервисов компания 3DS OUTSCALE опирается на передовые технологии и сертификации, соответствующие самым строгим стандартам.

Кроме того 3DS OUTSCALE разрабатывает собственное программное обеспечение оркестрации TINA OS, гарантирующее полный контроль над облаком. Это программное обеспечение предназначено для управления и автоматизации всех облачных ресурсов.

Дэвид Чассан, директор по стратегии 3DS OUTSCALE, комментирует: «Принятие облачных вычислений и значительный потенциал роста мирового рынка подтверждают нашу позицию. Мы хотим сделать 3DS OUTSCALE эталоном суверенного облака и доверия для частных или государственных организаций, желающих и заинтересованных в безопасном хранении своих данных. Наша интернационализация доказывает, что мы имеем представление об инновациях, составляющих нашу экосистему сегодня. Такой подход подпитывает амбиции и заставляет наилучшим образом реагировать на целевые рынки, а также определять перспективные технологии завтрашнего дня».

О 3DS OUTSCALE

3DS OUTSCALE — облачный филиал Dassault Systèmes и игрок в области мультилокальных облачных вычислений, который ставит в центр своего существования доверие. С 2010 года 3DS OUTSCALE придерживается ответственного подхода к своим технологиям, которые вдохновляют стартапы, издателей программного обеспечения, компании и учреждения на инновации, уважая при этом нынешние и будущие поколения. Миссия компании по предложению супернадежных облачных сервисов находит отражение в обещании соответствовать самым высоким требованиям рынка, таким как квалификация SecNumCloud, выданная ANSSI в 2019 году, что делает 3DS OUTSCALE первым облачным провайдером, предлагающим высоконадежные инфраструктурные услуги. Это обязательство также поддерживается сервисами и полностью сертифицированной организацией по безопасности и управлению информацией в облаке (ISO 27001-27017-27018) и по хостингу медицинских данных (HDS). 3DS OUTSCALE, гарант высоконадежного облачного сервиса в Европе, Америке и Азии, предлагает разделение облачных регионов и выступает за стратегическую цифровую автономию в Европе в качестве члена-учредителя GAIA-X. Талант и высокий уровень квалификации сотрудников позволили 3DS OUTSCALE стать первым поставщиком облачных услуг, который принял на себя обязательство и получил ярлык RSE LUCIE ISO 26000 за свою устойчивую, ответственную и инклюзивную деятельность.

Сайт: https://fr.outscale.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/outscale

Twitter: https://twitter.com/outscale_fr

OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox и их соответствующие логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Outscale SAS во Франции, США и/или других странах.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1712847/3DS_OUTSCALE_Logo.jpg

Контакты для прессы Натали Морел La Nouvelle Agence [email protected] Жонатан Смаджа La Nouvelle Agence [email protected]

SOURCE 3DS OUTSCALE