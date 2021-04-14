3rd Gen HAVAL H6 и JOLION выходят на мировой рынок

Две новые модели будут последовательно выпущены на мировой рынок во втором квартале текущего года. Кроме того, HAVAL впервые обновляет свою продукцию равными темпами на внутреннем и зарубежных рынках. В число этой продукции входит модель JOLION, позиционируемая как один из мировых лидеров в городском сегменте SUV, тогда как 3rd Gen H6 позиционируется в качестве модели нового поколения, отражающей глобальные технологические достижения. Наиболее яркими особенностями новых автомобилей стали сверхсовременные и высокотехнологичные характеристики.

По сравнению с предыдущими продуктами, эти две модели представляют собой новейшие разработки компании GWM на платформе L.E.M.O.N. L.E.M.O.N. — глобальная платформа высокоинтеллектуальных и модульных технологий, запущенная компанией GWM по случаю своего 30-летнего юбилея для решения будущих технологических задач. Она обеспечивает возможность наделения продукции такими характеристиками, как гибкость, высокая производительность, высокая безопасность и легковесность, благодаря чему новый продукт был полностью модернизирован с точки зрения внешнего вида, пространства для пассажиров, общих эксплуатационных свойств, а также интеллектуальности и безопасности, что способствовало всестороннему повышению его конкурентоспособности.

Платформа L.E.M.O.N. может поддерживать разработку моделей различных категорий: SUV, седан и MPV с уровня A0 до уровня D. Благодаря модульной архитектуре и высокой универсальности платформы L.E.M.O.N. модель HAVAL JOLION имеет сверхдлинную колесную базу длиной 2700 мм и до 26 мест для хранения различных предметов, обеспечивая превосходное оформление салонного пространства.

Высокие эксплуатационные характеристики — замечательная возможность, которую может обеспечивать платформа L.E.M.O.N. Более совершенная конструкция кузова (например, угол наклона кузова уменьшен на 50%, плечо момента люфта в рулевом механизме снижено на 16%, точность рулевого управления увеличена на 16%, поперечная жесткость корпуса увеличена на 15%, а центр масс транспортного средства снижен на 30 мм) позволит всесторонне улучшить координацию, управляемость и удобство транспортного средства.

Другими техническими особенностями этих двух моделей являются интеллектуальность и безопасность. В двух новых моделях также применяются технологии искусственного интеллекта и автономного вождения GWM, включая IACC, AEB для пешеходов, AEB для велосипедистов, LDW + LKA и другие современные конфигурации интеллектуальных свойств и защитных функций, дополнительно обеспечивающие безопасность вождения с удобством для пользователей.

Другим важным свойством платформы L.E.M.O.N. является легковесность. Благодаря сочетанию «структуры, материалов и технологии» она облегчает изделия, повышая конкурентоспособность продукции. Сталь горячей штамповки с прочностью на разрыв 2000 МПа впервые используется для платформы L.E.M.O.N. вместо традиционного материала, обеспечивающего 1500 МПа. После новейшей модернизации платформы L.E.M.O.N. масса автомобиля модели 3rd Gen HAVAL H6 сократилась на 100 кг, а его топливная экономичность повысилась на 14,5%. Она обеспечила значительный прогресс по сравнению с моделями предыдущего поколения, а также превосходство над моделями того же уровня в плане эксплуатационных свойств.

Две новейшие модели, появившиеся на платформе L.E.M.O.N., обогатят ассортимент экспортной продукции марки HAVAL. Они являются важными визитными карточками для зарубежных пользователей, позволяющими им получить новое представление о бренде HAVAL, улучшающее образ бренда в целом, и ознакомиться с новейшей технологией производства автомобилей GWM.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1487455/image1.jpg

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