Путь к совершенству: 5 дисциплин CDUT входят в 1% лучших в глобальном рейтинге ESI

ЧЭНДУ, Китай, 29 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- 31 мая 2023 года в международном авторитетном журнале Nature была опубликована статья «Раскрытие эдиакарского фосфорного цикла», подготовленная исследовательской группой доктора Ли Чао (Li Chao), что в значительной степени способствовало углублению понимания человечеством эволюции пригодности Земли для обитания и сложной эволюции жизни. Исследовательская группа состоит из сотрудников Государственной ключевой лаборатории геологии и разведки нефтегазовых коллекторов, Института осадочной геологии и Международного центра геохимии осадочных пород и биогеохимических исследований CDUT.

Основанный в 1956 году, Технологический университет Чэнду (CDUT) расположен в центре города Чэнду, рядом с научно-исследовательской базой Чэнду по разведению гигантских панд. В CDUT есть две ключевые государственные лаборатории: Государственная ключевая лаборатория по предотвращению геоопасностей и защите геосреды и Государственная ключевая лаборатория по геологии и разведке нефтяных и газовых резервуаров.

CDUT объединяет известных преподавателей и представителей элиты, поэтому он обладает высококвалифицированным и профессиональным преподавательским составом. В университете работают 2893 преподавателя, в том числе 465 профессоров (научных сотрудников) и 804 доцента (младших научных сотрудника). CDUT — многопрофильный университет, обладающий особыми дисциплинарными преимуществами и специализирующийся на науке и технике. Он выделяется своими превосходными дисциплинами в области геологии, нефти, ресурсов, ядерной технологии и окружающей среды, а также характерными дисциплинами, такими как гражданское строительство, химическая инженерия, материалы, электроника, машиностроение, информация и управление. В то же время, он координированно развивает такие дисциплины, как деловое администрирование, литература, право, иностранные языки, искусство и физическое воспитание. CDUT имеет право присуждать степень бакалавра, магистра и доктора наук. На сегодняшний день около 300 000 выдающихся выпускников закончили обучение и работают по всему миру.

CDUT обладает значительными преимуществами в международных курсах, охватывающих 10 основных дисциплин. Среди этих дисциплин геонауки, инженерные науки, науки об окружающей среде/экология, химия входят в 1% лучших в глобальном рейтинге ESI.

CDUT активно содействует развитию образования и академической интернационализации, включая 9 программ бакалавриата и 29 программ магистратуры для приема иностранных студентов. Для привлечения выдающихся иностранных студентов CDUT сформировал трехуровневую систему стипендий «университет — город — провинция». Иностранные студенты имеют возможность подать заявку на получение следующих стипендий: стипендия провинции Сычуань, стипендия «Города-побратимы» Чэнду и стипендия «Пояс и путь» Чэнду.

CDUT приветствует всех выдающихся иностранных студентов.

Веб-сайт: http://www.cdut.edu.cn/en

Система онлайн-заявок: https://cdut.at0086.cn/student

Контактная информация и тел.: 0086-28-84078430

Эл. почта: [email protected]

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