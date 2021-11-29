52-метровую итальянскую супер-яхту VIANNE теперь можно купить или зафрахтовать за криптовалюту или NFT-токены

Объявленная стоимость супер-яхты составляет 8 900 000 евро. VIANNE спроектирована в стальном корпусе с алюминиевой надстройкой. Яхта создана по классификации ABS, за ее экстерьер отвечал дизайнер Стефано Натуччи (Stefano Natucci). К особенностям яхты относится вертолетная площадка и видовое джакузи на палубе. Супер-яхта способна совершать трансатлантические переходы. В 2021 году был завершен капитальный ремонт судна, включая замену интерьера. Ремонтные работы проводили специалисты итальянской верфи Arpeca. В этом же году яхта прошла испытания по согласованию класса и флага. Коммерческий класс яхты позволяет зафрахтовать ее для чартерных перевозок. В пяти каютах яхты VIANNE могут разместиться до 12 гостей. Экипаж состоит из 12 опытных специалистов во главе с известным капитаном из Италии Альберто Замбелли (Alberto Zambelli). Внутренние помещения и палуба яхты недавно обставили мебелью бренда Ralph Lauren. Кроме того, была обновлена зона бассейна, включая установку новой водной горки и плавучей террасы.

В яхтенной индустрии растет количество услуг, которые можно оплатить с помощью криптовалюты, и на сегодняшний день VIANNE является самой большой яхтой, которую можно купить за NFT-токены. Это не только отличное финансовое вложение, но и уникальная возможность совершить сделку с использованием только NFT-токенов. Забронировать просмотр яхты VIANNE можно на Карибских островах и во Флориде. Для получения дополнительной информации покупателям и брокерам необходимо связаться с представителями офиса продаж. В зимние месяцы стоимость чартерных перевозок на яхте VIANNE составляет 196 тыс. долл. США за неделю в Карибском бассейне.

Видеоролик о яхте VIANNE на Youtube: https:// www.youtube.com/watch?v=15LUUlvy0oU

Для получения более подробной информации о яхте VIANNE, а также фото- и видеоматериалов о ней посетите официальный веб-сайт: www.myvianne.com или свяжитесь с представителем по эл. почте: [email protected] / [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1697399/Photo_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1697400/Photo_1.jpg

SOURCE Superyacht VIANNE