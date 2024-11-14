5G-A Akıllı Sağlık Hizmetleri İçin Özel Bir Hava Köprüsü Kuruyor

İstatistiklere göre dünyada her saniye üç kişi kan nakline ihtiyaç duymaktadır. Çin'de her yıl 6 milyondan fazla hasta kan nakline ihtiyaç duymaktadır. Geleneksel kan nakli, trafik koşullarıyla sınırlı olduğundan genellikle uzun zaman almaktadır. Buna ek olarak, tıbbi kaynaklar kentsel ve kırsal alanlarda eşit olmayan bir şekilde dağılmış olup, kırsal bölgelerden gelen hastaların, özellikle de hareket kabiliyeti kısıtlı olanların şehir hastanelerinde tedavi görmelerini zorlaştırmaktadır. Örneğin, Zhejiang Eyaleti'nin Hangzhou kentindeki Hongtong Köyü sakinleri, Yuhang Bölgesi İkinci Halk Hastanesi'nde tıbbi kontroller için birkaç saat harcamak zorunda kaldı.

Bu sorunu çözmek için Zhejiang'daki üçüncü sınıf bir hastane, İHA'larla kan taşımak için Hangzhou Antwork Network Technology Co, Ltd. ile işbirliği yaptı. Çok sayıda test, doğrulama ve deneme uçuşu gerçekleştirerek kapsamlı bir deneyim biriktirdiler ve kan nakli için havada başarılı bir kanal oluşturdular. Esnek, hızlı, otonom ve yol koşullarından etkilenmeyen İHA'lar, tıbbi acil durumlar alanında büyük önem taşımaktadır. Üç tarafın başarısı, Çin'de acil kan dağıtımı için ilk düzenli İHA rotasının kullanılmasına damgasını vurdu. Şu anda Hangzhou, birden fazla kan dağıtım rotası oluşturarak dünyanın ilk şehir düzeyinde düzenli kan dağıtım sistemini kurmuştur.

China Telecom, İHA'ların esnek ve verimli avantajlarını tıbbi hizmetlerle daha da birleştirmek için dünyanın ilk süper hava-yer yakınsama teknolojisini önerdi.

Hava-yer entegre akıllı hüzmeleme teknolojisi, entegre hüzme koordinasyonunu ve yerden havaya kapsama alanını desteklemek için kullanılır ve kentsel alanlarda 3,5 GHz alçak irtifa kapsama alanı sağlar. Güç paylaşımını destekleyen yeni geniş açılı akıllı antenler, 2.1 GHz bant genişliğinin geniş kapsama alanına dayalı olarak banliyö alanlarında alçak irtifa kapsama alanı gerçekleştirmek için kullanılmaktadır.

Dünyanın ilk süper hava-yer yakınsama teknolojisi MWC Shanghai 2024 sırasında piyasaya sürüldü. Bu teknoloji yerden havaya etkin bir özel ağ oluşturarak alçak irtifalarda sürekli kapsama alanı sağlar.

Buna ek olarak, algılama uygulama hizmetleri (AS), algılama işlevleri (SF) ve baz istasyonu algılama cihazları yüksek hassasiyetli bir tıbbi algılama ağı oluşturur. Ağ, karmaşık İHA yörünge analizi, coğrafi çit ve bir metre hassasiyetinde çoklu nesne tespiti gibi işlevleri desteklemekte ve tıbbi kanallara gerçek zamanlı olarak havada eşlik etmektedir.

Bu yenilikçi teknolojileri ve cihazları kullanan alçak irtifa ağı, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresine sahiptir ve İHA'ların 4K HD video ana taşıyıcı gereksinimlerini karşılamaktadır. İHA'larla tıbbi kaynak dağıtımı hızlı, esnektir ve yer trafiği koşullarından veya hava koşullarından (ölçek-5 rüzgar direnci) etkilenmeyecektir. Nakliye verimliliği %60 oranında artırılarak acil kan taleplerine 24 saat anında yanıt verilmesi sağlanmıştır. Gerçek uçuş verileri, uçuş başına teslim edilen kan hacminin bir veya iki hastanın acil kullanımını karşılayabileceğini, uçuş başına taşıma süresinin ise aynı koşullar altında kara taşımacılığının sadece yarısı kadar olduğunu ve hem "acil kan kullanımı" hem de "planlı kan ikmali" sağladığını göstermektedir.

Bu teknolojiler aynı zamanda şehirlerden şehirlere daha fazla İHA otoyolu kurarak tıbbi konsorsiyumun merkez hastanesi ile tabandaki sağlık merkezleri arasında bir köprü oluşturmuş ve hiyerarşik teşhis ve tedavi sisteminin uygulanması için büyük destek sağlamıştır. Örneğin, bir hasta bir toplum hastanesine kan örneği bırakabilir ve bu kan örneği İHA aracılığıyla tespit merkezine ulaştırılır. Düzinelerce dakika içinde tespit sonucu hazır olacaktır. Bu, halk için tıbbi tedavilerin verimliliğini büyük ölçüde artırır.

Antwork'e göre, İHA lojistik planlama sistemi Zhejiang'daki birkaç büyük üçüncü sınıf hastanenin akıllı tıbbi platformuyla tamamen entegre edildi. Bu entegrasyon sadece kapalı bir hizmet döngüsü oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda kan nakli için teknik güvence sağlıyor ve bu da onu dünyadaki İHA'larla en gelişmiş tıbbi uygulamalardan biri haline getiriyor.

China Telecom, Antwork ve hastane arasındaki işbirliği, İHA teknolojisinin klinik sağlık hizmetlerinde tanınması anlamına geldiği için tarihi bir dönüm noktasıdır. Özel İHA rotası acil kurtarma için daha fazla güvence sağlayacak ve daha fazla hastanın hayatını kurtaracaktır. Tıbbi kaynakların İHA'larla ulaştırılması sağlık sektöründe giderek daha fazla kabul görüyor.

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