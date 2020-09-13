5G World 2020: ZTE удостоилась наград за лучшую технологию для измерений и тестирования и за самый успешный потребительский сервис 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 14 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сообщила, что ее решение для точного потокового анализа сети iFlow (Insight Flow), удостоилось премии "Лучшая технология для тестирования и измерения", а сервис 5G+ Live TV назван "Самым успешным потребительским сервисом 5G" в ходе конференции 5G World 2020, организованной Informa 2 сентября 2020 года.

Инновационное решение iFlow на базе технологии Inband OAM обеспечивает комплексный мониторинг плоскостей контроля и передачи, тем самым решая многочисленные проблемы транспортных сетей - неподдающиеся учету сервисные SLA, сложности с локализацией неисправностей, недостаточная осведомленность о состоянии сети и т.д.

Используя инструменты сбора данных на миллисекундном уровне и пошагового обнаружения узлов, iFlow предоставляет обширную информацию о качестве сетевых серверов и дает возможность оперативно выявлять и устранять неисправности.

Кроме того, инновационное решение поддерживает замкнутый цикл сетевых сервисов - от мониторинга и анализа до комплексной оптимизации, - благодаря чему заметно повышает качество таких сервисов и удобство эксплуатационно-технического обслуживания, помогая операторам сокращать расходы.

Еще одна новинка от ZTE - решение 5G+ Live TV, - ориентировано на крупные мероприятия и концерты. Интегрируя технологии прямой трансляции с различных углов съемки в режиме HD (High Definition), дополнительные сервисы и социальные функции, 5G+ Live TV предоставляет аудитории инновационные возможности в различных 5G-сценариях на базе технологий MEC и ИИ-распознавания.

Новое решение дает возможность наблюдать за происходящем на поле стадиона с различной перспективы, обеспечивая максимально персонализированный комфорт публике на трибунах, и создавая эффект погружения для зрителей у экранов телевизоров.

"В сравнении с традиционными решениями 5G+ Live TV значительно расширяет коммерческий потенциал операторов, - прокомментировал вице-президент ZTE г-н Фан Хуэй (Fang Hui). - Эта разработка упрощает взаимодействие между поставщиками контента и сетевыми операторами, что является немаловажным фактором для дальнейшего развития сегмента 5G-видео".

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

Email: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Tel: +7 903 6182962

Email: [email protected]

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