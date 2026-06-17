83 % dodavatelů ve střední a východní Evropě je zasaženo opožděnými platbami, ukazuje průzkum Atradius
News provided byAtradius N.V.
Jun 17, 2026, 04:15 ET
AMSTERDAM a PRAHA, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti ve střední a východní Evropě nadále vyvažují hotovostní a úvěrové prodeje, přičemž 54 % B2B transakcí je uhrazeno při prodeji a 46 % probíhá na úvěr. Úvěrová část však čelí rostoucímu tlaku. Opožděné platby nyní ovlivňují 83 % dodavatelů a téměř každá třetí faktura je po splatnosti. Přibližně šest z deseti firem uvádí jako hlavní příčinu těchto zpoždění tlak na likviditu jejich zákazníků, vyplývá z dnes zveřejněného průzkumu Atradius Payment Practices Barometer Central and Eastern Europe.
Senior Advisor pro trendy v B2B platebním styku ve společnosti Atradius Silvia Ungaro vysvětluje, jak přetrvávající inflace, rostoucí náklady a nejistota mění platební chování v regionu:
„Jádrem tohoto trendu je prohlubující se mezera v likviditě. Inflace nadále zvyšuje náklady napříč regionem. Pokud oslabuje poptávka, klesají příjmy, marže se snižují a provozní kapitál se dostává pod tlak. Tento vývoj je nyní ve střední a východní Evropě zcela zřetelný."
Výsledky průzkumu upozorňují na čtyři klíčové dopady na pracovní kapitál. Nejbezprostřednějším dopadem je snížení dostupné likvidní rezervy, které uvádí přibližně třetina podniků. Následují přetrvávající obtíže při plánování cash flow a rostoucí potřeba financování. Omezené investice dále odrážejí, jak omezená likvidita začíná ovlivňovat i dlouhodobější rozhodování. Tyto trendy zároveň naznačují rostoucí využívání dodavatelských úvěrů, protože firmy se snaží udržet objem prodejů.
S rostoucí potřebou financování se společnosti stále častěji obracejí na externí zdroje, aby překlenuly mezery v cash flow. Vyšší náklady na financování však tento přístup komplikují a přidávají další tlak na již tak napjaté rozvahy.
Ungaro dále upozorňuje na to, že tyto faktory mohou problémy s likviditou ještě prohloubit: „Výsledkem je cyklus tlaku, kdy se vzájemně posilují horší úvěrová kvalita zákazníků, opožděné platby a rostoucí potřeby financování. Pokud by v tomto utlumeném ekonomickém prostředí došlo k růstu úrokových sazeb, náklady na externí financování porostou právě v době, kdy na ně firmy více spoléhají, což může vést k dalšímu prohlubování problémů s likviditou místo jejich zmírnění."
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