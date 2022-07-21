8月21日，RED BULL UNLOCKED 帶來音樂城最佳的夜生活混搭

全球活動系列正在為於東納什維爾舉行的一晚盛大派對敞開大門。門票現正開始發售！

田納西州納什維爾, 2022年7月21日 /美通社/ -- 對於渴望慶祝的人來說，Red Bull Unlocked 是關鍵。在一個又一個城市中，最令人興奮的酒吧、會所、調酒師、表演藝術家和更多人接管了當地的地標建築，展示他們的標誌性氣氛，同時還合作打造必看的混搭。 現在輪到音樂城抓住射燈，因活動將東納什維爾的五點中心附近聚集了 10 家酒吧。

Red Bull Unlocked 慶祝當地的一切，以只有納什維爾才能策劃的方式呈現栩栩如生的音樂和風味。現在，夜生活愛好者不必穿越城市或開車追隨音樂城深受喜愛的交通工具來尋找和享受它最喜歡的當地瑰寶，包括 DJ、音樂人和藝人。

Red Bull Unlocked Red Bull Unlocked

忘記「星期天的恐懼」，因為 Rosemary & Beauty Queen 和周圍的酒店變成了納什維爾夜生活的慶祝活動。包括 Pearl Diver、Tin Roof、Lipstick Lounge、White Limozeen 在內的當地至愛將聯手度過一個史詩般的夜晚。酒吧和合作夥伴的完整名單如下所示：

The Dive Motel

Lipstick Lounge

Pearl Diver

Play Dance Bar

Rosemary & Beauty Queen

The Stage

Tin Roof

Whiskey Jam

White Limozeen

Woolworth Theatre - 2022 年秋季開幕！ Eleven Eleven - 2023 年開幕！

從氣氛到設計，再到定制雞尾酒和不拘一格的藝人，Red Bull Unlocked 充滿了驚喜。簡而言之，真的恐怕錯過。

納什維爾最好的娛樂場所將上演一場表演，包括 Whiskey Jam 限時店、Deep Tropics 提供的 DJ 音樂、Sparkle City Disco、Boom Bap、Whiskey Disco、Woolworth Theatre 的特別表演等等。一定要關注 #RedBullUnlocked，敬請期待公佈更多參加的人才！

立即訂購門票：https://win.gs/3INh5YY

日期：2022 年 8 月 21 日

時間：下午 6 時至晚上 11 時（美國中部時間）

地點：1102 Ave Forrest, Nashville, TN 37206

年齡：21 歲以上

入場：門票活動

傳媒聯絡人

Nicole Swickle

田納西州納什維爾 Red Bull

[email protected]

Karina Brennan

聖莫尼卡 Red Bull

[email protected]

Red Bull

SOURCE Red Bull