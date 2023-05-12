阿拉米達健康系統發表 AHS 新冠肺炎記憶檔案館

檔案館收錄多段加州阿拉米達縣新冠肺炎 (COVID-19) 前線醫護人員的簡短口述歷史訪談。

美國加州奧克蘭2023年5月12日 /美通社/ -- 阿拉米達健康系統（Alameda Health System，AHS）發表了 AHS 新冠肺炎記憶檔案館 (AHS COVID-19 Memory Archive)，以紀念 2023 年 5 月 11 日新冠肺炎緊急狀態的結束。在今年年初，阿拉米達縣衛生官員宣布撤銷當地新冠肺炎健康緊急事件公告，加州州長 Gavin Newsom 亦終止了加州的新冠肺炎緊急狀態。在 2023 年 5 月 4 日，世界衛生組織公布新冠肺炎不再被視為國際關注的突發公共衛生事件 (PHEIC)。這四項來自縣、州、聯邦和全球層面的行動實際結束了阿拉米達縣的新冠肺炎疫情緊急狀態時期。

AHS 新冠肺炎記憶檔案館是由簡短口述訪談、回憶和資料組成的歷史記錄，反映 AHS 在新冠肺炎疫情的經驗，由前線工作者、醫生、護士、管理人員、接線員、牧師和其他體系內的各個單位敍述。這是一個安全網醫護系統在全球疫情下服務和照顧其社區的集體回憶。

請在此處 探索 AHS 新冠肺炎記憶檔案館。

AHS 行政總裁 James Jackson 表示：「在疫情開始之初，我們沒有人能完全理解這次危機的龐大程度。我們失去了太多東西。我們曾經熟悉的生活，連同許多摯愛的人、同事和病人都消失了。從新冠肺炎最早期階段開始，AHS 的員工就勇敢地作出反應，守護病人和社區的健康。當我容許自己面對失去這一切的悲傷時，我為我們仍擁有的事物、我們所挽救的人數，以及冒著生命危險服務阿拉米達縣的員工感到無比感激。」

很多人一直在想新冠肺炎是否會結束。我們現在知道新冠肺炎會與我們共存，但有了疫苗和治療方法，我們可以更好地預防和治療嚴重疾病。在不知道疫情會在何時徹底結束的情況下，AHS 將緊急狀態的結束，視為暫停、反思和表揚我們的醫護人員之適當時機。解除緊急狀態的時間剛好落在我們為醫院、醫療系統和醫護人員舉辦的年度慶祝活動，醫院週（2023 年 5 月 7 日至 13 日），以及我們用來表揚護士對照顧他人所作的奉獻之護士週（2023 年 5 月 6 日至 12 日）。

AHS 媒體與傳訊經理 Eleanor Ajala 表示：「在過去三年，大眾一直被不斷變化的新冠肺炎資訊、不實謠言，以及權威意見轟炸。但我們很少聽到來自醫護人員的聲音，他們是站在這次前所未有的全球危機前線的英雄。他們各自都有獨特的故事可以分享。我們希望在捕捉他們在這段時間和這個地方的第一手記憶，讓這些記憶不會失落在歷史之中。」

關於阿拉米達健康系統

阿拉米達健康系統 (AHS) 是具有領導地位的公共綜合醫護服務供應商和醫學培訓機構，因其以病人和家庭為本的世界一流護理服務而聞名。AHS 在其包括醫院、診所和健康服務的綜合網絡，提供全面的醫學治療、健康促進和疾病預防。AHS 包括三間急診醫院、四間門診保健中心、四個急性後期照護設施，以及阿拉米達縣唯一的精神科急診部。AHS 透過關懷、治療、教學和服務所有人的使命，致力促進健康和完善社區健康狀況。如需更多資訊，請瀏覽 AlamedaHealthSystem.org。

聯絡方式：Eleanor Ajala

媒體與傳訊經理

阿拉米達健康系統

(510) 421-9222

[email protected]

Alameda Health System

SOURCE Alameda Health System