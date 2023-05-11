阿拉米达卫生系统发布AHS新冠肺炎记忆档案

该档案收录了对加利福尼亚州阿拉米达县新冠肺炎的一线医护人员的简短口述历史采访。

加利福尼亚州奥克兰, 2023年5月11日 /美通社/ -- 阿拉米达卫生系统（AHS）发布了一份 AHS新冠肺炎记忆档案，以纪念2023年5月11日新冠肺炎紧急状态的终结。今年早些时候，阿拉米达县官员撤销了对当地新冠肺炎疫情的宣布，州长终止了加州新冠肺炎疫情的紧急状态。2023年5月4日，世界卫生组织宣布，新冠肺炎不再构成国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。 县、州、联邦和全球各级的这四项行动有效地结束了阿拉米达县新冠肺炎疫情的紧急状态。

AHS新冠肺炎记忆档案是一份简短口述历史访谈、记忆和材料的历史记录，反映了前线工作人员、医生、护士、管理人员、电话接线员、牧师和整个系统的其他人所描述的AHS在新冠肺炎大流行的经验。 这是一个安全网医疗保健系统在全球疫情期间服务和照顾社区的集体记忆。

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AHS首席执行官James Jackson表示："在大流行病开始时，我们当中没有人能够完全理解摆在我们面前的危机的严重性，我们失去了很多。我们曾经熟悉的生活以及如此多的亲人、同事和病人都已不在了。 从新冠疫情早期开始，AHS工作人员就勇敢应对，以保护患者和社区的健康。 当我让自己沉浸在失去一切的悲痛中时，我对我们仍然拥有的一切、我们所拯救的人数和那些冒着健康危险为阿拉米达县服务的工作人员充满感激之情。"

我们许多人都想知道新冠肺炎是否会结束。我们现在知道新冠肺炎将继续与我们共存，但通过疫苗和治疗，我们有更好的能力预防和治疗重症。在疫情尚未明确结束的情况下，AHS已确定紧急状态的结束是暂停、反思和赞扬我们医护人员的适当时间。偶然的是，紧急状态的结束恰好是医院周（2023年5月7日至13日）和护士周（2023年5月6日至12日），前者是医院、卫生系统和卫生保健工作者的年度庆祝活动，后者是表彰护士们为照顾他人所做的贡献。

AHS媒体和传播经理Eleanor Ajala表示："公众一直受到有关新冠肺炎的不断变化的信息、虚假信息和专家意见的轰炸。虽然医疗保健工作者是这场前所未有全球危机的前线英雄，但我们很少听到他们的声音。他们每个人都有独特的故事要讲。我们希望在这个特定的时间和地点捕捉他们对新冠肺炎的一手记忆，这样他们就不会消失在历史的洪流中。"

关于阿拉米达卫生系统

阿拉米达卫生系统（AHS）是一家领先的公共综合医疗保健提供商和医疗培训机构，以其世界一流的患者和以家庭为中心的护理而获得认可。AHS通过我们的医院、诊所和健康服务综合网络提供全面的医疗、健康促进和疾病预防服务。AHS拥有三家急症护理医院、四个门诊护理健康中心、四个急症后设施和阿拉米达县唯一的精神病急诊科。AHS致力于通过关怀、治疗、教导和服务所有人的使命来促进健康和优化社区的健康。 如需了解更多信息，请访问 AlamedaHealthSystem.org 。

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