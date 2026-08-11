À l'occasion de son 10e anniversaire, QYSEA dévoile sa vision stratégique en matière de systèmes sous-marins intelligents

SHENZHEN, Chine, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 10e anniversaire, la société QYSEA a dévoilé aujourd'hui sa stratégie pour la prochaine étape de son développement, axée sur les systèmes sous-marins intelligents. Cette stratégie incarne la vision de QYSEA qui consiste à poser les bases en matière d'opérations sous-marines intelligentes, dans lesquelles les environnements sous-marins peuvent être mieux modélisés, les missions exécutées de manière autonome et les systèmes robotiques collaborer au sein de réseaux interconnectés.

La complexité et la variabilité des environnements sous-marins présentent des difficultés communes à l'ensemble du secteur, ce qui nécessite de s'appuyer sur des bases solides, reposant sur des capacités robotiques fiables, une exécution adaptative des tâches et la capacité à percevoir et à interpréter les conditions opérationnelles. S'appuyant sur une décennie d'innovation et une présence mondiale dans plus de 130 pays et régions, le parcours de QYSEA s'est déroulé en deux étapes clés. Lors de la première étape, il s'agissait de rendre la robotique sous-marine professionnelle plus accessible grâce à une conception structurelle compacte, à une mobilité omnidirectionnelle à six degrés de liberté et à des capacités de R&D et de fabrication intégrées verticalement, ce qui a permis de réduire les obstacles au déploiement et d'élargir le champ d'application de cette technologie. La deuxième étape a permis d'étendre les capacités de QYSEA de l'observation sous-marine à l'exécution de missions professionnelles, couvrant ainsi l'inspection, la mesure et la topographie grâce à des plateformes robotiques intégrées, à des charges utiles modulaires et à des solutions logicielles.

À ce jour, QYSEA a obtenu plus de 120 brevets à travers le monde, ce qui témoigne de son engagement constant en faveur de l'innovation dans le domaine de la robotique sous-marine. Cette base technologique a été validée par des déploiements concrets dans des secteurs stratégiques, notamment auprès de grandes entreprises énergétiques du Moyen-Orient pour l'inspection de plateformes off-shore, de réservoirs d'eau et de pipelines, ainsi que pour la cartographie et la modélisation sous-marines, pour le soutien aux prestataires européens d'inspection navale pour la réalisation d'inspections conformes aux normes de classification, et les exploitations d'élevage de saumon en Norvège et au Chili, où QYSEA permet des inspections standardisées des parcs en filet et la surveillance des fonds marins.

« En matière de robotique sous-marine, la prochaine décennie ne sera pas seulement marquée par ce qu'un robot peut apporter dans le cadre d'une mission, mais aussi par ce qu'il apprend de chaque mission », a déclaré Belinda Zhang, PDG de QYSEA. « En associant compréhension du monde physique, autonomie d'exécution des missions et réseaux de collaboration robotique, QYSEA a pour objectif d'assurer la réalisation de tâches sous-marines plus complexes, avec davantage de sécurité, de cohérence et d'intelligence. »

QYSEA estime que les systèmes intelligents d'exécution de tâches sous-marines vont transformer la manière dont les industries abordent les activités sous-marines, en proposant des méthodes plus standardisées, efficaces et évolutives d'inspection, d'entretien et de gestion des actifs sous-marins complexes. En associant la robotique, l'intelligence artificielle et les données recueillies dans le cadre des différentes missions réalisées, QYSEA ouvre une nouvelle ère d'intelligence physique sous-marine, au profit d'une meilleure perception, d'une meilleure compréhension et d'une meilleure gestion du monde sous-marin.

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