À l'occasion du salon ISC 2026, AIC présente ses solutions de stockage et de calcul basées sur l'IA pour les charges de travail CHP et d'IA

HAMBOURG, Allemagne, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage et de serveurs pour entreprises, présentera ses dernières plateformes de stockage et de calcul basées sur l'IA, au cours du salon ISC High Performance 2026, qui se déroule à Hambourg, en Allemagne. Les visiteurs sont invités à se rendre au stand Z08 pour découvrir la gamme complète de solutions d'infrastructure d'IA proposées par AIC, conçues pour prendre en charge les charges de travail CHP, d'IA et à forte intensité de données.

AIC Showcases AI Storage and Computing Solutions for HPC and AI Workloads at ISC 2026

La demande en infrastructures informatiques et de stockage évolutives ne cesse de croître. Qu'il s'agisse de l'entraînement et de l'inférence de modèles d'IA, de simulations scientifiques ou d'analyses de données à grande échelle, les entreprises ont besoin de plateformes hautement performantes, capables d'offrir une densité de calcul, un débit de stockage et une fiabilité système irréprochables.

« Chez AIC, nous sommes déterminés à aider les entreprises à mettre en place des infrastructures d'IA et de calcul haute performance (CHP) évolutives, capables de répondre aux exigences croissantes des charges de travail de nouvelle génération », a déclaré Michael Liang, président-directeur général d'AIC. « L'ISC 2026 est une excellente opportunité de montrer comment nos solutions de stockage et de calcul basées sur l'IA aident nos clients à accélérer l'innovation tout en optimisant les performances et l'efficacité opérationnelle. »

Lors du salon ISC 2026, AIC va présenter plusieurs grandes catégories de solutions :

Solutions de serveurs GPU

Les plateformes serveur optimisées pour les GPU d'AIC offrent les performances de calcul nécessaires à l'entraînement et à l'inférence en IA, ainsi qu'aux applications de calcul haute performance (CHP). Conçus dans un souci de flexibilité et d'extensibilité, ces systèmes prennent en charge les environnements de calcul accéléré dans les déploiements d'entreprise, de recherche et dans le cloud.

Solutions de stockage pour l'IA

Conçues pour répondre aux exigences croissantes des pipelines de données d'IA, les plateformes de stockage IA d'AIC offrent un accès aux données à haut débit et des architectures de stockage évolutives pour les ensembles de données à grande échelle afin d'aider les entreprises à optimiser les performances et la productivité de leurs systèmes d'IA.

Serveurs de stockage à haute disponibilité

Les systèmes de stockage à deux nœuds d'AIC sont conçus pour les environnements critiques dans lesquels la fiabilité et la disponibilité sont essentielles. Ces plateformes à haute disponibilité procurent un fonctionnement continu pour les charges de travail liées à l'IA, au calcul haute performance (CHP) et aux applications d'entreprise.

Dispositifs de stockage All-Flash

Grâce aux technologies de stockage flash NVMe haute performance, les solutions de stockage All-Flash d'AIC offrent une latence extrêmement faible et un débit exceptionnel, permettant ainsi un traitement plus rapide des données et une accélération des flux de travail d'IA.

En combinant son expertise en matière de calcul de pointe, de stockage et de conception de systèmes, AIC propose des solutions d'infrastructure complètes qui aident les entreprises à gérer efficacement les besoins croissants en matière d'IA et de calcul haute performance (CHP), tout en se préparant aux avancées technologiques à venir.

Nous invitons nos clients, nos partenaires et les professionnels du secteur à se rendre au stand Z08 lors du salon ISC 2026 pour découvrir comment les solutions de stockage et de calcul basées sur l'IA d'AIC peuvent stimuler la prochaine génération d'innovations.

Pour organiser un rendez-vous avec l'AIC lors de l'ISC 2026, veuillez contacter, [email protected].

À propos d'AIC Inc.

AIC Inc. est un leader mondial dans le domaine des serveurs et des solutions de stockage. Forte de 30 ans d'expertise dans le domaine des serveurs de stockage haute densité, des serveurs de stockage « barebone » et des ordinateurs haute performance, AIC s'est diversifiée dans le stockage pour l'IA et les appliances IA en périphérie, ce qui lui a valu une reconnaissance notable sur le marché pour ses produits de marque. Les capacités internes de conception, de fabrication et de validation de l'entreprise garantissent que les produits sont hautement flexibles et configurables pour répondre aux diverses exigences en matière de facteur de forme. L'AIC, dont le siège est à Taïwan, dispose de bureaux et de sites aux États-Unis, en Asie et en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aicipc.com ou nous contacter à l'adresse [email protected].

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