A NativeX abre escritório no Brasil para liderar o crescimento do negócio na América Latina

A América Latina já é o quarto maior mercado publicitário do mundo e, de acordo com uma nova pesquisa da eMarketer , os anúncios para celular serão responsáveis por quase dois terços do total de gastos com publicidade digital na América Latina, em 2019, valorizando o negócio de anúncios para dispositivos móveis em mais de US$ 10 bilhões.

Carolina Zaccaro será responsável pelo novo escritório da NativeX. Dentre as experiências anteriores de Carolina, estão a plataforma de demanda Jampp, onde foi gerente sênior de vendas da divisão da América Latina e Espanha. Carolina tem mais de 11 anos de experiência em marketing e vendas nas áreas de publicidade e marketing, tendo trabalhado também na Taboola, Teads e no Mercado Livre.

A NativeX, fundada no ano 2000, continua a ser reconhecida como uma das principais fornecedoras de aquisição de usuários móveis. A empresa teve lucratividade nos últimos 12 anos consecutivos e, nesse período, ajudou seus clientes a adquirir mais de um bilhão de usuários em 178 países. Desenvolveu parcerias de longo prazo com os principais desenvolvedores de aplicativos, dentre eles o Yodo1, TFG, Rappi, Square Enix e Outfit 7, além de trabalhar com centenas de anunciantes como a Disney, King, Zynga, Rovio, IGG e Machine Zone.

"Carolina traz muita riqueza de experiências e conhecimento para a NativeX. Sua compreensão do mercado latino-americano será fundamental, à medida que aumentamos rapidamente a capacidade de gerar os enormes números de aquisição de usuários na região, para atender à crescente demanda por campanhas de marketing eficazes e acessíveis em aplicativos", disse Tiffany Ou, gerente geral da NativeX.

A América Latina tem mais de 600 milhões de pessoas em 33 países e regiões sob jurisdição externa, tornando-se um mercado enorme, porém fragmentado. Nos últimos anos, os níveis crescentes de penetração de smartphones significaram que o mercado latino-americano foi um dos que cresceu mais rapidamente, e a eMarketer estima que o mercado de anúncios digitais em geral cresça 14,1% este ano.

Sobre a NativeX

A NativeX oferece a capacidade de adquirir, envolver e ampliar bases globais de usuários móveis. Seu objetivo é fornecer valioso envolvimento global dos usuários, por meio da abordagem de produto antes de tudo. Suas soluções localizadas de marketing móvel oferecem aos clientes a capacidade de se conectar e ativar em vários mercados, com foco nos EUA, na América Latina e na China.

A sede da NativeX fica em São Francisco, com escritórios em St. Cloud e Minneapolis. Em conjunto com sua controladora a Mobvista , uma empresa chinesa sediada em Guangzhou, tem 13 escritórios no mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/892438/Carolina_Zaccaro_NativeX.jpg

Para obter mais informações, visite o site nativex.com ou envie um e-mail para contact@nativex.com.

Siga-nos no LinkedIn https://www.linkedin.com/company/2999974/. Siga-nos no Twitter: @nativeX .

FONTE NativeX

Related Links

https://www.nativex.com



SOURCE NativeX