Abacum erhält den „Built for NetSuite"-Status

Die neue SuiteApp für Finanzplanung und -analyse entspricht den Entwicklungsstandards und Best Practices der Oracle NetSuite SuiteCloud-Plattform

NEW YORK, 9. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Abacum, eine KI-basierte Plattform für Finanzplanung und -analyse (FP&A), gab heute bekannt, dass seine SuiteApp den „Built for NetSuite"-Status erhalten hat. Die neue SuiteApp, die auf der Oracle NetSuite SuiteCloud-Plattform basiert, hilft Unternehmen dabei, ihre Finanzabläufe weiter zu optimieren und Planungsprozesse zu vereinfachen.

„Der Erhalt des „Built for NetSuite"-Status ist ein wichtiger Meilenstein für Abacum", sagte Julio Martínez, CEO und Mitbegründer von Abacum. „Finanzteams brauchen KI-Tools, die sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen und Prozesse beschleunigen. Mit dieser SuiteApp können Unternehmen NetSuite und Abacum miteinander verbinden, um den manuellen Datenaufwand weiter zu reduzieren, Echtzeit-Einblicke zu gewinnen und schnellere, intelligentere Entscheidungen zu treffen."

Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit des führenden KI-basierten Cloud-ERP-Systems von NetSuite mit den KI-Planungsfunktionen von Abacum bietet die Abacum SuiteApp eine integrierte Planungslösung, die Finanzteams dabei unterstützt, die Geschwindigkeit und Genauigkeit ihrer Prozesse bei der Budgetierung, Prognoseerstellung und Szenarioanalyse weiter zu verbessern. Aufbauend auf den Finanzmanagement-Funktionen von NetSuite synchronisiert die SuiteApp NetSuite-Daten, um Planung und Berichterstattung weiter zu optimieren, Prognosen und Szenarioanalysen zu automatisieren und den Überblick über Planung und Leistung in den Bereichen Finanzen, Umsatz und Betrieb zu verbessern.

„Finanzteams brauchen integrierte Daten, um KI-Tools effektiv nutzen zu können", sagte Scott Derksen, Vice President für Partnerschaften und Geschäftsentwicklung bei Oracle NetSuite. „Diese neue SuiteApp erweitert unsere leistungsstarke Lösung für das Finanzmanagement und hilft NetSuite-Kunden dabei, Daten und KI-gestützte Arbeitsabläufe auf vertrauenswürdige und flexible Weise miteinander zu verknüpfen, um schnellere und effizientere Finanzplanungsprozesse zu ermöglichen."

„Built for NetSuite" ist ein Programm für Partner des NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN), das die Informationen, Ressourcen und Methoden bereitstellt, die Partner benötigen, um sicherzustellen, dass ihre Anwendungen und Integrationen den NetSuite-Standards und Best Practices entsprechen. Das „Built for NetSuite"-Programm soll NetSuite-Kunden zusätzliche Sicherheit geben, dass SuiteApps wie Abacum so entwickelt wurden, dass sie diese Standards erfüllen.

Informationen zu „Built for NetSuite"-SuiteApps finden Sie unter www.netsuite.com/BuiltforNetSuite. Weitere Informationen zur Abacum SuiteApp finden Sie unter www.suiteapp.com.

Informationen zu SuiteCloud

NetSuite SuiteCloud ist eine cloudbasierte Plattform zur Erweiterung und Anpassung von NetSuite, mit der Unternehmen NetSuite an ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen können. Das SuiteCloud Developer Network (SDN) ist das Entwicklerprogramm von NetSuite für unabhängige Softwareanbieter (ISVs), die Anwendungen auf Basis der SuiteCloud-Standards entwickeln. Diese SuiteApps erweitern die Leistungsfähigkeit der Suite um branchenspezifische Erweiterungen, Funktionen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, intelligente Automatisierung und KI-gestützte Erkenntnisse. Alle verfügbaren und zugelassenen SuiteApps sind auf SuiteApp.com aufgelistet, dem Online-Marktplatz von NetSuite für auf SuiteCloud basierende Anwendungen. Weitere Informationen zu SuiteCloud und dem SDN-Programm finden Sie unter netsuite.com/portal/developers.

Informationen zu Abacum

Abacum ist eine KI-basierte Plattform für Finanzplanung und -analyse, die es modernen Finanzteams ermöglicht, schnell und sicher zu planen, Prognosen zu erstellen und Berichte zu erstellen. Abacum genießt das Vertrauen von Finanzverantwortlichen in schnell wachsenden Unternehmen und ersetzt manuelle Tabellenkalkulationen sowie veraltete Tools durch eine vernetzte, intelligente Planungsumgebung. Weitere Informationen finden Sie unter www.abacum.ai.

Markenzeichen

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen, das die neue Ära des Cloud-Computing einläutete.

Medienkontakt

Connor Mitchell

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