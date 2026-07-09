Abacum obtient le statut « Built for NetSuite »

La nouvelle application SuiteApp dédiée à la planification et à l'analyse financière respecte les normes de développement et les meilleures pratiques de la plateforme SuiteCloud d'Oracle NetSuite

NEW YORK, 9 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Abacum, une plateforme de planification et d'analyse financière (FP&A) native pour l'IA, a annoncé aujourd'hui que son application SuiteApp avait obtenu le statut « Built for NetSuite ». La nouvelle application SuiteApp, développée à l'aide de la plateforme Oracle NetSuite SuiteCloud, aide les entreprises à rationaliser davantage leurs flux de travail financiers et à simplifier leurs processus de planification.

« L'obtention du statut "Built for NetSuite" marque une étape importante pour Abacum », a déclaré Julio Martínez, PDG et cofondateur d'Abacum. « Les équipes financières ont besoin d'outils d'IA capables de s'intégrer aux flux de travail existants et d'accélérer les processus. Grâce à cette SuiteApp, les entreprises peuvent connecter NetSuite et Abacum afin de réduire encore davantage l'intégration manuelle des données, d'accéder à des informations en temps réel et de prendre des décisions plus rapides et plus judicieuses. »

En associant la puissance du système ERP cloud de pointe piloté par l'IA de NetSuite aux capacités de planification basées sur l'IA d'Abacum, la SuiteApp Abacum offre une expérience de planification intégrée qui aide les équipes financières à améliorer encore plus la rapidité et la précision des processus de budgétisation, de prévision et d'analyse de scénarios. S'appuyant sur les fonctionnalités de gestion financière de NetSuite, l'application SuiteApp synchronise les données NetSuite afin de rationaliser davantage la planification et le reporting, d'automatiser les prévisions et l'analyse de scénarios et d'améliorer la visibilité sur la planification et les performances au sein des équipes financières, commerciales et opérationnelles.

« Les équipes financières ont besoin de données intégrées pour exploiter efficacement les outils IA », a déclaré Scott Derksen, vice-président chargé des partenariats et du développement commercial chez Oracle NetSuite. « Cette nouvelle application SuiteApp vient compléter notre solution performante de gestion financière et permet aux clients de NetSuite d'intégrer leurs données et leurs flux de travail basés sur l'IA de manière fiable et flexible, afin de faciliter des processus de planification financière plus rapides et plus efficaces. »

« Built for NetSuite » est un programme destiné aux partenaires du réseau NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) qui fournit les informations, les ressources et la méthodologie nécessaires pour aider ces partenaires à garantir que leurs applications et intégrations respectent les normes et les bonnes pratiques de NetSuite. Le programme « Built for NetSuite » a pour objectif de rassurer davantage les clients de NetSuite sur le fait que les applications SuiteApps, telles qu'Abacum, ont été développées dans le respect de ces normes.

Pour plus d'informations sur les SuiteApps « Built for NetSuite », veuillez consulter www.netsuite.com/BuiltforNetSuite. Pour plus d'informations sur l'application Abacum SuiteApp, veuillez consulter www.suiteapp.com.

À propos de SuiteCloud

NetSuite SuiteCloud est une plateforme cloud permettant d'étendre et de personnaliser NetSuite, qui offre aux entreprises la possibilité d'adapter NetSuite à leurs besoins métier spécifiques. Le SuiteCloud Developer Network (SDN) est le programme destiné aux développeurs de NetSuite, qui s'adresse aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) développant des applications conformes aux normes SuiteCloud. Ces SuiteApps élargissent les capacités de la suite grâce à des améliorations spécifiques à chaque secteur d'activité, des fonctionnalités de conformité réglementaire, une automatisation intelligente et des analyses basées sur l'IA. Toutes les SuiteApps disponibles et validées sont répertoriées sur SuiteApp.com, la place de marché en ligne de NetSuite dédiée aux applications développées sur la plateforme SuiteCloud. Pour plus d'informations sur SuiteCloud et le programme SDN, rendez-vous sur netsuite.com/portal/developers.

À propos d'Abacum

Abacum est une plateforme de planification et d'analyse financière nativement basée sur l'IA qui permet aux équipes financières modernes de planifier, de prévoir et d'établir des rapports avec rapidité et confiance. Reconnue par les responsables financiers d'entreprises en forte croissance, Abacum remplace les tableurs manuels et les outils obsolètes par une expérience de planification connectée et intelligente. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.abacum.ai.

Marques commerciales

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise de cloud computing, ouvrant la voie à la nouvelle ère de l'informatique dématérialisée.

Contact presse

Connor Mitchell

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3004954/Abacum_logo_color_Logo.jpg