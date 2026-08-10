Abbott Lanza una Campaña en Español con Gabriela Spanic para Fomentar la Detección del Cáncer de Colon con Cologuard Plus®

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/abbott/9414351-es-abbott-lanza-una-campana-en-espanol-con-gabriela-spanic-cologuard-plus

La necesidad es urgente. Cuando el cáncer de colon se detecta temprano, el 90% de los pacientes sobrevive cinco años o más después del diagnóstico2. Sin embargo, solo alrededor de la mitad (53%) de los adultos hispanos de los EE. UU. que son elegibles están al día con los exámenes de detección recomendados3, a pesar de que las pautas de la Sociedad Americana contra el Cáncer recomiendan exámenes de detección a partir de los 45 años.

"El cáncer de colon es altamente prevenible, sin embargo, demasiadas personas en la comunidad hispana reciben el diagnóstico solo después de que la enfermedad ha avanzado", dijo el Dr. Xavier Llor, M.D. Ph.D., gastroenterólogo y especialista en Yale Medicine. "Los exámenes de detección pueden ayudar a detectar el cáncer de colon más temprano, cuando el tratamiento es más eficaz. Para los adultos que son elegibles, realizarse exámenes de detección es uno de los pasos más importantes que pueden tomar para proteger su salud".

Spanic se compromete a usar su plataforma para crear conciencia sobre la detección del cáncer y ayudar a mejorar los resultados de salud en la comunidad hispana.

"En nuestra comunidad, hay problemas de salud importantes de los que no siempre hablamos: la detección del cáncer de colon es uno de ellos", dijo Spanic. Tener esa conversación podría ayudar a tus seres queridos a tomar medidas y hacerse la prueba de detección. Me enorgullece asociarme con Abbott para recordarles a las personas que los exámenes de detección pueden ser simples y que la detección temprana podría ayudar a salvar vidas".

En la nueva campaña, Spanic aporta su inconfundible toque dramático a los divertidos anuncios mientras transmite un mensaje directo: Si bien la vida puede ser dramática, hacerse exámenes de detección no tiene por qué serlo. La campaña presenta la prueba Cologuard Plus, aprobada por la FDA, como una opción no invasiva que los adultos de 45 años o más con riesgo promedio pueden realizar en su hogar sin preparación especial ni cambios en la dieta. La prueba Cologuard Plus es una de las pruebas de detección de cáncer de colon no invasiva más precisas según estudios realizados hasta la fecha4, 5, 6. En estudios separados, detecta el 95% de los cánceres de colon, similar a una colonoscopia4, 7. Una vez recetado por un proveedor de atención médica, se envía directamente a la casa del paciente y puede realizarse cuando mejor le convenga, antes de enviarla de vuelta al laboratorio.

"El humor puede facilitar el inicio de conversaciones difíciles", dijo Peter Wood, vicepresidente de diagnósticos de cáncer de Abbott. "Todos merecen tener acceso a información que los ayude a tomar decisiones informadas sobre su salud. Esperamos que esta campaña convierta una mayor concientización en acción, al animar a más adultos hispanos a preguntarle a su proveedor de atención médica sobre Cologuard Plus y a hacerse la prueba de detección del cáncer de colon".

Los adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer de colon deben preguntarle a su proveedor de atención médica si Cologuard Plus es adecuado para ellos. Obtenga más información o solicite un kit en Cologuard.com, o acceda a información en español en Cologuard.com/prueba.

Acerca de Abbott

Abbott es un líder mundial en atención de la salud que ayuda a las personas a vivir más plenamente en todas las etapas de la vida. Nuestra cartera de tecnologías transformadoras abarca el espectro de la atención de la salud, con negocios y productos líderes en diagnóstico, dispositivos médicos, productos nutricionales y medicamentos genéricos de marca. Nuestros 122,000 colegas prestan servicios a personas en más de 160 países. Conéctese con nosotros en abbott.com y en LinkedIn, Facebook, Instagram, X y YouTube.

Acerca de la prueba Cologuard Plus®

Desarrollada en colaboración con Mayo Clinic, la prueba aprobada por la FDA, Cologuard Plus®, es una opción no invasiva de detección del cáncer de colon de primera línea para adultos de 45 años o más que tienen un riesgo promedio de padecer la enfermedad. La prueba de uso en el hogar detecta nuevos biomarcadores de ADN y sangre en las heces que se relacionan con el cáncer de colon y lesiones precancerosas avanzadas, sin requerir preparación especial ni tener que ausentarse del trabajo para realizar la prueba. Las pruebas de Cologuard se han utilizado para detectar cáncer millones de veces.

La prueba Cologuard Plus, que incorpora nuevos biomarcadores, procesos de laboratorio mejorados y mayor estabilidad de la muestra, está aprobada por la FDA tanto para la detección del cáncer como para la detección del precáncer avanzado. Al basarse exclusivamente en datos moleculares de la muestra del paciente, no en factores de riesgo subjetivos informados por el paciente, ayuda a respaldar resultados precisos y refleja el compromiso de Abbott de ampliar el acceso a la detección del cáncer de colon.

1 American Cancer Society. Cancer Facts & Figures for Hispanic/Latino People 2024-2026.

2 American Cancer Society. Survival rates for colorectal cancer. 2026. https://www.cancer.org/cancer/types/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html

3 Siegel RL, Wagle NS, Star J, et al. Colorectal cancer statistics, 2026. CA Cancer J Clin. 2026;e70067.

4 Cologuard Plus Clinician Brochure. Exact Sciences Corporation. Madison, WI.

5 Guardant Health. Shield Provider Brochure. Palo Alto, CA.

6 ColoSense Clinician Brochure. Geneoscopy, Inc. St. Louis, MO.

7 Knudsen AB, Rutter CM, Peterse EFP, et al. Colorectal Cancer Screening: An Updated Decision Analysis for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); May 2021.

FUENTE Abbott