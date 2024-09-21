Żabka Group поддерживает польскую экономику, меняя пищевые привычки нации в лучшую сторону

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Żabka Group

Sep 21, 2024, 09:30 ET

ПОЗНАНЬ, Польша, 21 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Шестой год подряд Żabka Group публикует отчет, описывающий текущую реализацию своей Стратегии ответственности. Компания, которая владеет и управляет крупнейшей сетью минимаркетов в Польше, использует свой отчет за 2023 год, чтобы описать значительное положительное влияние своей деятельности на развитие польской экономики. В отчете также описывается стремление Żabka помочь улучшить пищевые привычки поляков, представленные новой кампанией «Porcja DobreGO!» (Порция добра).

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Żabka Group
Żabka Group

Żabka Group создала комплексную удобную экосистему, включающую физические и цифровые каналы продаж, в том числе 10 500 магазинов Żabka, растущую сеть магазинов без персонала Żabka Nano, решения для быстрой и электронной коммерции, а также доставку питания. Более 3 миллионов покупателей, которые ценят свое время и удобство, ежедневно пользуются товарами и услугами компании. В 2023 году Żabka также начала свою международную экспансию, запустив и развив сеть магазинов в Румынии под брендом Froo.

Мощная поддержка польской экономики

Стратегия ответственности Żabka Group состоит из четырех основных пунктов: устойчивый образ жизни, положительное воздействие на окружающую среду, ответственная организация и зеленая планета. Прогресс в отношении каждого из них обобщается в ежегодном Отчете об ответственности, который разрабатывается с использованием последних стандартов нефинансовой отчетности и проверяется извне.

В течение года компания продолжала стремительно расширяться, открыв более 1000 новых магазинов. Сегодня более 10500 торговых точек управляются около 9 000 франчайзи. Динамичный рост такого рода оказывает сильное положительное влияние на экономику и рынок труда Польши, поскольку Żabka Group и ее франчайзи поддерживают более 63 000 рабочих мест. Общая добавленная стоимость, созданная Группой и ее франчайзи, составила 9,1 млрд злотых в 2023 году, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

Приоритет правильного питания и устойчивого развития

Одним из основных направлений, на котором сосредоточилась Żabka, является разработка продуктов под собственной торговой маркой, которые способствуют устойчивому образу жизни. Это включает сокращение использования ингредиентов, которые считаются вредными, в том числе соли, сахара и пальмового масла, а также внедрение системы маркировки Nutri-Score, чтобы помочь людям сделать более осознанный выбор в отношении питания. Żabka сделала еще один значительный шаг вперед в 2023 году, запустив кампанию «Porcja DobreGO!», которая помогает клиентам делать лучший выбор продуктов питания.

Рафал Рудзки (Rafał Rudzki), директор по устойчивому развитию Żabka Group, объясняет: «Наш анализ тенденций и ожиданий потребителей в отношении питания показал, что готовые к употреблению блюда составляют до 70% продуктов питания, покупаемых в Польше. Чтобы удовлетворить этот спрос, магазины предоставляют сбалансированное питание, совместно созданное диетологом и одобренное экспертами по качеству, и после кампании мы увидели, что продажи наших продуктов под собственной торговой маркой с маркировкой Nutri-Score A и B выросли на 85%».

Żabka Group также приняла меры по улучшению благосостояния животных и продвижению устойчивых источников для своих частных торговых марок. В соответствии с Политикой устойчивого снабжения сырыми овощами, рыбой и морепродуктами, поставщики частных торговых марок должны иметь соответствующую сертификацию, охватывающую чувствительные товары.

Отчет об ответственности Żabka Group за 2023 год по адресу: https://zabkagroup.com/esg/#raport-ESG

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2509739/Zakba_Report_2023.jpg

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