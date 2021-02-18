Absen поставляет головокружительные светодиодные экраны для Kaisa Prosperity

Изумительные светодиодные экраны Absen были установлены внутри и снаружи торгового центра на территории комплекса Guangzhou Baiyun Kaisa City Plaza, включая адаптированный к данному объекту экран для наружной рекламы с объемным изображением, видимым невооруженным глазом, а также изготовленную по индивидуальному проекту светодиодную «пещеру» с эффектом присутствия, сплошную светодиодную видеостену и четыре узкие светодиодные панели, расположенные в зале внутри здания.

Экран наружной рекламы 3D Naked-eye

Трапециевидная светодиодная видеостена площадью 274,89 кв. м, изготовленная по индивидуальному проекту и установленная на фасаде здания, органично вписалась в его архитектуру. Благодаря креативному 3D-контенту она превратила его в уникальную достопримечательность, сочетающую искусство с достижениями технического прогресса.

Интерактивная светодиодная стена + светодиодные дорожкив зале

Заходя в торговый центр, посетители будут поражены оригинальными светодиодными дорожками, установленными на потолке над архитектурной моделью, и крупноформатной светодиодной видеостеной. Различные изображения и рекламные ролики Kaisa Prosperity передают информацию о данном объекте. На светодиодных видеодорожках, визуально переплетенных в живописном беспорядке, воспроизводится разнообразный контент, включая цветочные изображения, которые создают расслабляющую атмосферу.

Светодиодная пещера

Компания Absen, успешно поставившая своим клиентам многочисленные светодиодные системы «пещерного» типа, способна легко реализовать проект, представляющий собой светодиодную «пещеру» с обзором на 720° для комплекса Guangzhou Baiyun Kaisa. Эта «пещера», расположенная прямо за интерактивной светодиодной видеостеной, представляет собой пространство с эффектом присутствия, в котором клиент может воспроизводить для посетителей креативный футуристический контент и ролики с рекламой своих объектов жилой и коммерческой недвижимости. Здесь используются продукты серии PL lite.

Комментируя этот проект, Цинь Йи (Qin Yi) сообщил следующее: «Наш выбор в пользу Absen был обусловлен тем, что это публичная компания, зарегистрированная на бирже и являющаяся признанным производителем светодиодных экранов, завоевавшим солидную репутацию как поставщик высококачественной продукции. Содействие и поддержка, полученные нами со стороны сотрудников Absen, оказались неоценимыми. Обладая высоким профессионализмом, они уделяли большое внимание деталям и оперативно реагировали на запросы в ходе реализации данного проекта. Они усердно работали над поиском идеальных решений, что имело особую ценность в условиях срочности этого проекта».

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=0X4M6NhxTx0

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1428689/1.jpg

SOURCE Absen.com