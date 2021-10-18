Absen представит новейшие светодиодные дисплеи на InfoComm 2021
Oct 18, 2021, 11:25 ET
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель светодиодных дисплеев Absen представит свои новые разработки на выставке InfoComm 2021 (стенд № 1008), которая пройдет с 27 по 29 октября. InfoComm является крупнейшим мероприятием в индустрии профессиональных аудиовизуальных технологий, привлекая тысячи отраслевых экспертов, руководителей компаний, конечных пользователей и интеграторов со всего мира. На выставке будут представлены новейшие аудиовизуальные технологии.
Absen представит виртуальную студию на основе светодиодной технологии серии MR (с напольным экраном) и серии PL (с фоновым экраном). Решение Absen для виртуальной студии, разработанное на основе светодиодной технологии, идеально подойдет для создания фильмов и телепрограмм за счет преимуществ иммерсивного опыта в сочетании с реалистичными визуальными эффектами.
Серия MR включает в себя напольные светодиодные панели профессионального уровня. Для серии MR предусмотрены два варианта покрытия экранов. Матовое покрытие препятствует появлению бликов на поверхности и удовлетворяет все потребности телевещания, а также подходит для работы с xR Stages и Virtual Production Studio. Глянцевое покрытие придает светодиодному экрану изящество и сочетается с дизайном в стиле хайтек, превращая модели этой серии в отличное решение для использования на объектах розничной торговли, архитектуры и выставок. Каркас для панелей разработан с учетом нагрузок и выдерживает до 2500 кг/м.2.
Серия PL включает продукцию компании Absen, разработанную для аренды в помещениях и на открытом воздухе. Высокая частота обновления экрана (3840 Гц) и коэффициент контрастности, алгоритм HDR10, яркость 1500 нит, а также применение ультра-черных светодиодов гарантируют наилучшее качество изображения и потрясающие визуальные характеристики. Модули треугольной, квадратной и круглой формы открывают новые возможности для творчества. Инновационная встроенная система соединительных блоков с функцией изменения угла наклона предлагает множество опций как для плоской, так и для криволинейной конфигурации.
Absenicon 3.0 представляет собой революционное универсальное светодиодное решение для проведения конференций. Поставляется в четырех стандартных широкоформатных вариантах (110/138/165 дюймов), подходящих для помещений любого размера. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает отображение картинки с разрешением FHD. Панелью легко управлять с помощью интеллектуального пульта дистанционного управления по аналогии с умным телевизором. Также в панель встроена звуковая система для воспроизведения мультимедийного контента.
Качество и стабильность работы устройств Clear Cobalt, новой серии Absen на основе технологии Micro LED, обусловлены технологией инкапсуляции при непосредственном монтаже микросхемы на плате и базовым алгоритмом HDR 10. Экраны серии Clear Cobalt с полностью черным покрытием и технологией коррекции уровня черного отличаются кинематографическим качеством картинки с высоким уровнем яркости и контрастности. Кроме того, такие экраны обладают влагостойкостью, пыленепроницаемостью и устойчивостью к износу, окислению, накоплению статического электричества, а также предотвращают излучение синего света.
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании: https://www.absen.com/
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661243/image_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661244/image_2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661245/image_3.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661246/image_4.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661247/image_5.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1661248/image_6.jpg
Related Links
SOURCE Absen
Share this article