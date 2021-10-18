Absen представит новейшие светодиодные дисплеи на InfoComm 2021

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Absen

Oct 18, 2021, 11:25 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Ведущий производитель светодиодных дисплеев Absen представит свои новые разработки на выставке InfoComm 2021 (стенд № 1008), которая пройдет с 27 по 29 октября. InfoComm является крупнейшим мероприятием в индустрии профессиональных аудиовизуальных технологий, привлекая тысячи отраслевых экспертов, руководителей компаний, конечных пользователей и интеграторов со всего мира. На выставке будут представлены новейшие аудиовизуальные технологии.

infocomm KV
infocomm KV
2021 infocomm
2021 infocomm
MR series
MR series
PL series
PL series
icon3.0 series
icon3.0 series
CL series
CL series
infocomm KV 2021 infocomm MR series PL series icon3.0 series CL series

Absen представит виртуальную студию на основе светодиодной технологии серии MR (с напольным экраном) и серии PL (с фоновым экраном)Решение Absen для виртуальной студии, разработанное на основе светодиодной технологии, идеально подойдет для создания фильмов и телепрограмм за счет преимуществ иммерсивного опыта в сочетании с реалистичными визуальными эффектами.

Серия MR  включает в себя напольные светодиодные панели профессионального уровня. Для серии MR предусмотрены два варианта покрытия экранов. Матовое покрытие препятствует появлению бликов на поверхности и удовлетворяет все потребности телевещания, а также подходит для работы с xR Stages и Virtual Production Studio. Глянцевое покрытие придает светодиодному экрану изящество и сочетается с дизайном в стиле хайтек, превращая модели этой серии в отличное решение для использования на объектах розничной торговли, архитектуры и выставок. Каркас для панелей разработан с учетом нагрузок и выдерживает до 2500 кг/м.2.

Серия PL включает продукцию компании Absen, разработанную для аренды в помещениях и на открытом воздухе. Высокая частота обновления экрана (3840 Гц) и коэффициент контрастности, алгоритм HDR10, яркость 1500 нит, а также применение ультра-черных светодиодов гарантируют наилучшее качество изображения и потрясающие визуальные характеристики. Модули треугольной, квадратной и круглой формы открывают новые возможности для творчества. Инновационная встроенная система соединительных блоков с функцией изменения угла наклона предлагает множество опций как для плоской, так и для криволинейной конфигурации.

Absenicon 3.0 представляет собой революционное универсальное светодиодное решение для проведения конференций. Поставляется в четырех стандартных широкоформатных вариантах (110/138/165 дюймов), подходящих для помещений любого размера. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает отображение картинки с разрешением FHD. Панелью легко управлять с помощью интеллектуального пульта дистанционного управления по аналогии с умным телевизором. Также в панель встроена звуковая система для воспроизведения мультимедийного контента.

Качество и стабильность работы устройств Clear Cobalt, новой серии Absen на основе технологии Micro LED, обусловлены технологией инкапсуляции при непосредственном монтаже микросхемы на плате и базовым алгоритмом HDR 10. Экраны серии Clear Cobalt с полностью черным покрытием и технологией коррекции уровня черного отличаются кинематографическим качеством картинки с высоким уровнем яркости и контрастности. Кроме того, такие экраны обладают влагостойкостью, пыленепроницаемостью и устойчивостью к износу, окислению, накоплению статического электричества, а также предотвращают излучение синего света.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании: https://www.absen.com/

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www.absen.cn

SOURCE Absen

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