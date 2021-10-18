Absen представит новейшие светодиодные дисплеи на InfoComm 2021

Absen представит виртуальную студию на основе светодиодной технологии серии MR (с напольным экраном) и серии PL (с фоновым экраном) . Решение Absen для виртуальной студии, разработанное на основе светодиодной технологии, идеально подойдет для создания фильмов и телепрограмм за счет преимуществ иммерсивного опыта в сочетании с реалистичными визуальными эффектами.

Серия MR включает в себя напольные светодиодные панели профессионального уровня. Для серии MR предусмотрены два варианта покрытия экранов. Матовое покрытие препятствует появлению бликов на поверхности и удовлетворяет все потребности телевещания, а также подходит для работы с xR Stages и Virtual Production Studio. Глянцевое покрытие придает светодиодному экрану изящество и сочетается с дизайном в стиле хайтек, превращая модели этой серии в отличное решение для использования на объектах розничной торговли, архитектуры и выставок. Каркас для панелей разработан с учетом нагрузок и выдерживает до 2500 кг/м.2.

Серия PL включает продукцию компании Absen, разработанную для аренды в помещениях и на открытом воздухе. Высокая частота обновления экрана (3840 Гц) и коэффициент контрастности, алгоритм HDR10, яркость 1500 нит, а также применение ультра-черных светодиодов гарантируют наилучшее качество изображения и потрясающие визуальные характеристики. Модули треугольной, квадратной и круглой формы открывают новые возможности для творчества. Инновационная встроенная система соединительных блоков с функцией изменения угла наклона предлагает множество опций как для плоской, так и для криволинейной конфигурации.

Absenicon 3.0 представляет собой революционное универсальное светодиодное решение для проведения конференций. Поставляется в четырех стандартных широкоформатных вариантах (110/138/165 дюймов), подходящих для помещений любого размера. Соотношение сторон 16:9 обеспечивает отображение картинки с разрешением FHD. Панелью легко управлять с помощью интеллектуального пульта дистанционного управления по аналогии с умным телевизором. Также в панель встроена звуковая система для воспроизведения мультимедийного контента.

Качество и стабильность работы устройств Clear Cobalt, новой серии Absen на основе технологии Micro LED, обусловлены технологией инкапсуляции при непосредственном монтаже микросхемы на плате и базовым алгоритмом HDR 10. Экраны серии Clear Cobalt с полностью черным покрытием и технологией коррекции уровня черного отличаются кинематографическим качеством картинки с высоким уровнем яркости и контрастности. Кроме того, такие экраны обладают влагостойкостью, пыленепроницаемостью и устойчивостью к износу, окислению, накоплению статического электричества, а также предотвращают излучение синего света.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании: https://www.absen.com/

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