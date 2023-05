Absolut ist die erste Wodkamarke der Welt, die mit Hilfe von KI visuelle Cocktail-Kunst erschafft und lädt Sie ein, „Ihr Stadtviertel zu mixen"

Die einzigartigen Cocktails sind von den Menschen, Orten und Kulturen inspiriert, die Stadtteile in ganz Kanada prägen.

TORONTO, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Absolut Vodka hat schon immer an das Überschreiten kreativer Grenzen geglaubt und ist stolz darauf, eine progressive Denkweise in Sachen Kultur zu haben. Für Absolut als Marke, die wie zum Mixen geschaffen ist, stellte der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) eine einzigartige Gelegenheit dar, einen neuen Ansatz zum Mixen von Cocktails zu verfolgen – mit Stadtvierteln als zentraler Zutat.

Als weltweit erste Wodkamarke, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz visuelle Cocktailkunst entwickelt hat, ist Absolut stolz darauf, die Kanadier zum „Mix Your Neighbourhood" einzuladen – mit einer Sammlung von Cocktail-Kunstwerken, die speziell dafür geschaffen wurden, die unzähligen Merkmale zu würdigen, die Stadtteile in ganz Kanada so besonders machen – von ihren vielfältigen Gemeinschaften bis hin zu ihrer reichen Geschichte und lebendigen Kultur.

Um diese einzigartigen Cocktails zum Leben zu erwecken, begab sich Absolut in verschiedenen Stadtteilen Kanadas auf eine Reise, beispielsweise Ossington in Toronto, Mile End in Montreal und Banff in Calgary, und bezog die Anwohner mit ein, um die wichtigsten Zutaten ihres Viertels und das, was es einzigartig macht, zu entdecken. Absolut übergab diese Zutaten dann an eine KI-Plattform und beauftragte sie, verblüffende Cocktail-Kunstwerke zu mixen, die eine Hommage an den jeweiligen Stadtteil darstellen. Anschließend nahm Absolut die KI-Cocktailvorlagen und kooperierte mit Barkeepern, die daraus köstliche Cocktail- und Mocktail-Rezepte mixten, sodass jeder sein eigenes Stadtviertel trinken kann.

„Absolut ist stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten zum Mixen. Die Kombination von Stadtteilen und KI-Technologie hat ein reichhaltiges Gebiet für die Mixologie erschlossen, das bisher noch nicht visuell erforscht wurde", sagt Caroline Begley, VP of Marketing von Corby Spirit and Wine. „Mit dieser Kampagne wollen wir die Kanadier für die Menschen, die Orte und die Kultur, die sie umgeben, begeistern und sie dazu bringen, jeden einzelnen Tropfen dessen, was diese Orte besonders macht, in sich aufzunehmen."

Möchten Sie eine Mixtur Ihres Stadtteils sehen? Bleiben Sie auf absolut.com/de-ca auf dem Laufenden, wie Absolut weitere Cocktails kreiert, die von Stadtvierteln in ganz Kanada inspiriert sind. Dort können die Kanadier ihr Viertel nominieren, um die Chance zu haben, von der KI als nächstes gemixt zu werden. Außerdem finden sie dort Rezepte und Cocktail-Grafiken zum Herunterladen.

