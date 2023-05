A Absolut, primeira marca de vodka do mundo a criar uma arte visual de cocktail usando IA, convida você a "misturar seu bairro"

Os coquetéis inéditos são inspirados exclusivamente pelo povo, lugares e culturas que definem bairros em todo o Canadá.

TORONTO, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Absolut Vodka sempre acreditou que você pode expandir os limites criativos e se orgulha de ter uma mentalidade progressista na cultura. Assim, como uma marca que nasceu para misturar, o surgimento da inteligência artificial (IA) apresentou uma oportunidade única para a Absolut adotar uma nova abordagem para misturar coquetéis, com os bairros como seu principal ingrediente.

Como a primeira marca de vodka do mundo a desenvolver visualmente a arte de coquetéis usando IA, a Absolut tem orgulho de convidar canadenses para "Misturar seu Bairro" com uma coleção de obras de arte de coquetéis especialmente elaboradas para abraçar as inúmeras características que tornam os bairros em todo o Canadá tão especiais. De suas diversas comunidades à sua rica história e cultura vibrante.

Para dar vida a esses coquetéis únicos, a Absolut começou no coração de vários bairros em todo o Canadá, como Ossington em Toronto, Mile End em Montreal e Banff em Calgary, e envolveu os moradores locais para descobrir os ingredientes-chave de seu bairro e o que o torna único. Em seguida, a Absolut deu esses ingredientes a uma plataforma de IA e pediu-lhe para misturar obras de arte de coquetéis impressionantes celebrando cada bairro. A partir daí, a Absolut pegou a obra de arte do cocktail IA e trabalhou com bartenders que os misturaram em deliciosas receitas de coquetéis e mocktail, para que todos possam beber seu bairro.

"A Absolut está sempre procurando novas maneiras de misturar, e a combinação de bairros e tecnologia de IA abriu um rico território para mixologia que não havia sido explorado visualmente antes", diz Caroline Begley, vice-presidente de marketing da Corby Spirit and Wine. "Através desta campanha, queremos deixar os canadenses inspirados pelas pessoas, lugares e cultura que os cercam e beber até a última gota do que torna esses lugares especiais."

Quer ver seu bairro misturado? Siga a Absolut em absolut.com/en-ca enquanto ela continua a criar coquetéis inspirados em bairros de todo o Canadá. Enquanto estiverem lá, os canadenses podem nomear seu bairro para ter a chance de serem os próximos a serem mixados pela IA, além de encontrar receitas e obras de arte de coquetéis para download.

Sobre Corby Spirit and Wine

A Corby Spirit and Wine Limited é uma fabricante, comerciante e distribuidora canadense líder de destilados e vinhos. O portfólio de marcas próprias da Corby inclui algumas das marcas mais renomadas do Canadá, como os uísques canadenses J.P. Wiser's®, Lot 40® e Pike Creek®, o rum Lamb's®, a vodka Polar Ice®, os licores McGuinness®, o gim Ungava®, os licores à base de bordo Cabot Trail® e o rum temperado Chic Choc®, e os vinhos Foreign Affair®. Por meio de sua afiliação com a Pernod Ricard S.A., líder global na indústria de destilados e vinhos, a Corby também representa marcas líderes internacionais, como a vodka ABSOLUT®, Chivas Regal®, uísques escoceses The Glenlivet® e Ballantine's®, uísque irlandês Jameson®, uísque Beefeater® gim, rum Malibu®, licor Kahlúa®, champanhe Mumm® e vinhos Jacob's Creek®, Wyndham Estate®, Stoneleigh®, Campo Viejo® e Kenwood®. A Corby é uma empresa de capital aberto com sede em Toronto, Ontário, e listada na Bolsa de Valores de Toronto sob os símbolos comerciais CSW.A e CSW.B. Para mais informações, visite nosso site ou siga-nos no LinkedIn, Instagram ou Twitter.

Contato de Mídia: Sara Hoffman, Citizen Relations, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2078560/Corby_Spirit_and_Wine_Communications_Absolut__the_World_s_First.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2078561/Corby_Spirit_and_Wine_Communications_Absolut__the_World_s_First.jpg

FONTE Corby Spirit and Wine Limited (Communications)

