Abu Dhabi öffnet sein „Living Lab" für die Welt, um die Zukunft der Gesundheit zu beschleunigen

ABU DHABI, VAE, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- In seiner Rede auf der Milken Institute Global Conference, einem der einflussreichsten sektorübergreifenden Foren, das führende Vertreter aus Politik, Investment und Innovation zusammenbringt, lud S.E. Mansoor Ibrahim Al Mansoori, Vorsitzender der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi (DOH), globale Partner, Investoren und Innovatoren ein, „Gesundheitslösungen der nächsten Generation in Abu Dhabi zu entwickeln, zu testen und zu skalieren."

H.E.Mansoor Al Mansoori- Reimagining Healthcare, for Abu Dhabi and Beyond Session

Al Mansoori positionierte Abu Dhabi als globales Testfeld für KI-gestützte Gesundheitsinnovationen unter Realbedingungen, gestützt auf eine vollständig integrierte, intelligente Gesundheitsinfrastruktur: „KI ist für uns kein Hype, sondern ein nützliches Instrument. Wir beschleunigen die Arzneimittelforschung, indem wir umfassende Daten wie Genotyp, Phänotyp und Informationen von Wearables in ein KI-gestütztes System integrieren. Diese intelligente Plattform fungiert als Real-World-Evidence-Engine, mit der Unternehmen die Wirkung von Produkten in Echtzeit bewerten können … Abu Dhabi ist ein „Living Lab", und die Einladung steht."

Al Mansoori fuhr fort: „Jedes Gesundheitssystem braucht Vorausschau, das ist eine Verantwortung. In Abu Dhabi integriert unser informationsgestütztes System alle Arten von Gesundheitsdaten in eine einzige Plattform, die vollständige Übersicht bietet … so können Sie jederzeit den Puls Ihres Systems fühlen."

Er hob die Rolle von KI-Agenten im Unified Medical Operations Command Centre (UMOC) des Emirats hervor, die Vorausschau und Resilienz schaffen: „Das UMOC ist das „Gesundheitsgehirn" unseres Systems. Heute verfügen wir [mit KI-Agenten] über das Vierzigfache der Arbeitskraft unserer Belegschaft, erkennen Vorfälle in Echtzeit, ermöglichen schnellere Notfallmaßnahmen sowie eine Versorgung, die bereits im Krankenwagen beginnt, und schaffen eine kontinuierliche Informationsschleife."

Al Mansoori fuhr fort: „In der zurückliegenden Zeit stand unser System nicht still. Wir haben weitergemacht, geliefert und beschleunigt. Abu Dhabis langfristiger Plan im Gesundheitswesen und darüber hinaus basiert auf wirtschaftlicher Diversifizierung, strategischen Investitionen in Technologie und Infrastruktur sowie Investitionen in Fachkräfte und wird durch umfangreiche Kapitalreserven gestützt."

Am Rande der Konferenz traf Al Mansoori bei einem Dinner, das im Rahmen der Plattform Future Health – A Global Initiative by Abu Dhabi ausgerichtet wurde, zudem mit einer ausgewählten Gruppe führender Vertreter aus den Bereichen Langlebigkeitsforschung, KI, Biotechnologie, Pädiatrie, Genomik und Investment zusammen. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung praktischer Modelle für vorausschauende Gesundheitssysteme, den Ausbau eines gerechten Zugangs zu prädiktiver Versorgung und die Erkundung neuer Finanzierungsmodelle, die langfristige Gesundheitsergebnisse in den Mittelpunkt stellen.

Das vollständige Gespräch finden Sie hier.

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