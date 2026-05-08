Abou Dabi ouvre son laboratoire vivant au monde entier pour accélérer l'avenir de la santé

ABOU DABI, ÉAU, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- S'exprimant lors de la Milken Institute Global Conference, l'un des forums intersectoriels les plus influents réunissant des leaders en matière de politique, d'investissement et d'innovation, S.E. Mansoor Ibrahim Al Mansoori, président du ministère de la Santé d'Abou Dabi (DOH), a invité les partenaires mondiaux, les investisseurs et les innovateurs à « construire, tester et mettre à l'échelle des solutions de santé de nouvelle génération à Abou Dabi ».

H.E.Mansoor Al Mansoori- Reimagining Healthcare, for Abu Dhabi and Beyond Session

Al Mansoori a fait d'Abou Dabi un banc d'essai mondial pour l'innovation en matière de santé dans le monde réel grâce à l'IA, étayée par une infrastructure de santé intelligente et totalement intégrée : « Pour nous, l'IA n'est pas un battage médiatique, c'est un service public. Nous accélérons la découverte de médicaments en intégrant des données complètes telles que le génotype, le phénotype et des informations provenant de dispositifs portables dans un système basé sur l'IA. Cette plateforme intelligente agit comme un moteur de preuves de monde réel, permettant aux entreprises d'évaluer l'impact de leurs produits en temps réel... Abou Dabi est un laboratoire vivant, et l'invitation est ouverte ».

Al Mansoori poursuit : « Chaque système de santé doit être prévoyant, c'est une responsabilité. À Abou Dabi, notre système basé sur l'intelligence intègre tous les types de données de santé dans une plateforme unique qui offre une visibilité totale... de sorte que vous pouvez prendre le pouls de votre système à tout moment ».

Il a souligné le rôle des agents d'IA au sein du Centre de commandement unifié des opérations médicales (UMOC) de l'émirat pour créer de la prévoyance et de la résilience : « L'UMOC est le cerveau de la santé de notre système. Aujourd'hui, [avec les agents d'IA] nous disposons de quarante fois plus de main-d'œuvre, détectant les incidents en temps réel, permettant une réponse d'urgence plus rapide, des soins qui commencent dans l'ambulance et la création d'une boucle d'intelligence continue ».

Al Mansoori poursuit : « Au cours de la période écoulée, notre système n'a pas fait de pause. Nous avons continué à avancer, à répondre aux attentes et à accélérer. Le plan à long terme d'Abou Dabi dans le domaine de la santé, et en général, est fondé sur la diversification économique, l'investissement stratégique dans la technologie et l'infrastructure, l'investissement dans les personnes, et l'utilisation d'une importante réserve de capital. »

En marge de la conférence, Al Mansoori a également rencontré un groupe de leaders dans les domaines de la longévité, de l'IA, de la biotechnologie, de la pédiatrie, de la génomique et de l'investissement au cours d'un dîner organisé dans le cadre de la plateforme Future Health - A Global Initiative by Abu Dhabi. La discussion a porté sur l'élaboration de modèles pratiques pour les systèmes de santé anticipatifs, l'élargissement de l'accès équitable aux soins prédictifs et l'exploration de nouveaux modèles de financement qui donnent la priorité aux résultats de santé à long terme.

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