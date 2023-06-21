Accessso® приобретает VGS и вновь представляет VGS Platform как accessso Horizon (SM)

News provided by

accesso Technology Group

21 Jun, 2023, 02:00 ET

Приобретение ведущего поставщика билетов на отдых и решений для управления посетителями способствует расширению глобального присутствия

ТВАЙФОРД, Великобритания, 21 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Компания accesso Technology Group (на AIM: ACSO), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков технологических решений для туристических объектов и услуг по развлечению, объявила о приобретении VGS – одного из ведущих поставщиков систем оформления билетов и управления посетителями для культурных мероприятий, досуга и развлечений по всему миру. Удостоенная наградами платформа SnApp, принадлежащая VGS, переименовывается в accesso Horizon и будет действовать в рамках ассортимента продуктов accessso.

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The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.
The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.

Компания VGS, основанная командой с многолетним опытом работы, оказывает поддержку известным посетителям во всех аспектах продажи, распространения и обмена билетов и привилегий с момента своего основания в 2011 г. В число клиентов компании входят более 100 объектов, включая крупнейший тематический парк-курорт в Орландо, Флорида, а также ведущие бренды тематических парков в Дубае, Сингапуре, Японии и Китае. Помимо тематических парков, платформа для оформления билетов и управления посетителями поддерживает зоопарки, наблюдательные башни и другие уникальные достопримечательности в 11 странах мира, включая одно из семи чудес древнего мира – пирамиды в Гизе, Египет.

Благодаря обширному набору функций, глобализованному функционалу и надежным возможностям масштабирования платформа VGS дает операторам объектов возможность управлять всеми доступными для гостей преимуществами, услугами и привилегиями с помощью единой унифицированной платформы. Данное решение, размещенное как локально на компьютере, так и в облаке, предлагает клиентам открытый API, обеспечивающий возможность прямой интеграции с другими системами. Платформа VGS обеспечивает гостям бесперебойное и согласованное обслуживание со всеми правами и на любом устройстве. Интеллектуальная информация в режиме реального времени позволяет операторам оптимизировать объемы продаж за счет динамичного ценообразования, управления доступностью и управления каналами сбыта. Поддержка нескольких площадок обеспечивает беспрепятственное перекрестное продвижение и кросс-пакетирование предложений, улучшая видимость и повышая качество обслуживания гостей. Кроме того, данная система обеспечивает бесперебойную языковую поддержку объектов по всему миру за счет полностью гибкой и многоязычной поддержки пользовательского интерфейса.

«Я очень рад объявить о революционном приобретении VGS. Платформа идеально вписывается в нашу дорожную карту по технологиям, а клиентская база высшего уровня свидетельствует о её качестве, масштабируемости и функциональности», – заявил генеральный директор Accesso Стив Браун. «Это приобретение позволит нам предоставить нашим клиентам и будущим партнерам технологии, способные масштабировать их бизнес в долгосрочной перспективе и идти в ногу с растущими потребностями современного потребителя».

По условиям сделки талантливая международная команда VGS из 33 человек, имеющая представительства в Милане, Дубае, Сингапуре и Орландо, присоединится к компании Accessо.

«Я рад возможности объединить усилия VGS с Accesso. Наша технология дополняет ассортимент продукции Accesso. Мы разделяем наше общее абсолютное обязательство предоставлять лучшие унифицированные решения для оптимизации работы наших клиентов и повышения качества обслуживания их гостей до, во время и после их визита», – заявил глава VGS Паоло Моро. «Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества».

«Это особенно важно для меня и Паоло, поскольку наши рабочие отношения зародились более чем за два десятилетия до начала разработки оригинальной системы оформления билетов на VGS и управления посетителями», – продолжает Браун. «Паоло – признанный лидер в этой области, к которому я испытывал огромное уважение. Я наблюдаю за его опытом и инновациями, формирующими отрасль, и с нетерпением жду продолжения работы нашей объединенной группы по внедрению инновационных решений в сферу досуга».

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management.

Информация о компании accesso Technology Group plc

Accesso является ведущим мировым поставщиком запатентованных и отмеченных наградами технологических решений, которые меняют качество обслуживания гостей, повышают доходы, оптимизируют эксплуатацию и поддерживают бизнес-решения на основе данных для операторов досуга и развлечений. В настоящее время компания Accesso, обслуживающая более 1 000 объектов по всему миру, вкладывает значительные средства в исследования и разработки с целью предоставления таким объектам технологии, позволяющие им обеспечивать незабываемые впечатления у гостей. Компания Accesso, укомплектованная командой аттракционистов, культурных центров и ветеранов горнолыжной отрасли, сотрудничает с площадками для привлечения гостей на территории и за ее пределами, чтобы увеличить доход за счет интуитивно понятной продажи билетов, точек продаж, виртуальных очередей, распределения и управления опытом. 

Accessso – публичная компания, зарегистрированная на AIM: рынке, управляемом Лондонской фондовой биржей. Для получения более подробной информации посетите сайт accesso.com или следите за новостями accesso на Twitter, LinkedIn и Facebook.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1831055/accesso_Flat_RGB__003_Logo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2106179/accesso_Horizon_VGS_Logo.jpg

SOURCE accesso Technology Group

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