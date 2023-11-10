Adamas One Corp. объявляет о создании компании Adamas Technologies

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Adamas One Corp

10 Nov, 2023, 08:39 ET

Находящаяся в полной собственности дочерняя компания будет сосредоточена на НИОКР, партнерских отношениях и развертывании решений на основе выращенных в лаборатории алмазов для технологической отрасли

СКОТСДЕЙЛ, штат Аризона, 10 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) (далее «Adamas One», «Adamas» или «Компания»), Original Lab-Grown Diamond Company™, высокотехнологичная компания, которая использует патентованную технологию для производства высококачественных, монокристаллических, выращенных в лаборатории алмазов для ювелирных изделий и алмазных материалов для технологической и других отраслей, сегодня объявила о формировании своей новой находящейся в полной собственности дочерней компании — Adamas Technologies.

Компания Adamas Technologies будет отвечать за научные исследования и разработки, партнерство и развертывание решений на основе выращенных в лаборатории алмазов для технологической отрасли. Теплопроводность и износоустойчивость выращенных в лаборатории алмазов делает их идеальным решением для полупроводниковых приборов, используемых в промышленности и технологической отрасли.  Запатентованная компанией Adamas технология обеспечивает значительные возможности удовлетворения возрастающего спроса в сегменте производства полупроводниковых приборов.

«Создание компании Adamas Technologies соответствует нашим недавно объявленным планам повысить присутствие в сегменте производства полупроводниковых приборов. Мы хотим быть уверены, что компания Adamas One всегда будет лидером применения выращенных в лаборатории алмазов в различных отраслях. Мы считаем, что принадлежащие нашей компании и запатентованные технологии обеспечивают сильное конкурентное преимущество в данной категории, особенно когда речь идет об адаптации выращенных в лаборатории алмазов в технологической отрасли. Очевидно, что замечательные свойства алмазных материалов обеспечивают решение некоторых наиболее сложных проблем промышленности, — отметил Джей Грдина (Jay Grdina), генеральный директор Adamas One Corp. — Выращенные в лаборатории алмазы отличаются повторяемостью, последовательностью и надежностью, которые так необходимы для применении в промышленности и технологиях, по приемлемой для этого рынка цене».

Руководить вновь созданной дочерней компанией будет г-н Джеральд Макгвайр (Gerald McGuire), операционный директор компании Adamas One Corp. Г-н Макгвайр обладает почти 30-летним широким опытом работы на рынке полупроводников и вывода на рынок инновационных интегральных микросхем и аналоговых схем.

«Нас особо привлекают возможности рынков полупроводниковых приборов. Ведутся значительные исследования в области использования термических и иных свойств алмазов для повышения эффективности и скорости передовых электронных схем. Недавно такие характеристики выращенных в лаборатории алмазов, как стоимость, качество и возможность производства, достигли того уровня, когда использование их в указанных целях стало целесообразным. Благодаря нашим патентованным процессам и составам материалы Adamas отличаются точным химическим составом и возможностью производства монокристаллических алмазов», — сказал Джеральд Макгвайр. «Использование выращенных в лаборатории алмазов является новшеством для полупроводниковой промышленности, и я с нетерпением жду вклада нашей команды в этот формирующийся рынок», — добавил г-н Макгвайр.

«Исключительные физические свойства алмазов известны достаточно давно. Инновации, основанные на теплопроводности, подвижности носителей и ширине запрещенной зоны алмазов, только начинаются», — подвел итог г-н Макгвайр.

О компании Adamas One Corp.

Компания Adamas занимается производством синтетических алмазов и создает почти безупречные монокристаллические алмазы для ювелирных изделий и промышленного применения на своем заводе в Гринвилле, Южная Каролина. Компания владеет 36 патентами и использует для выращивания алмазов ювелирного и меньшего размера собственный процесс химического осаждения из паровой фазы (CVD). Выращенные в лаборатории алмазы Adamas One™ имеют такие же физические, химические и оптические свойства, что и ископаемые алмазы. Контролируемые компанией производственные процессы позволяют ей производить очень высококачественные, чистые, монокристаллические, почти бесцветные и разноцветные алмазы типа IIA, подходящие для различных промышленных и ювелирных целей. Компания намеревается рекламировать и продавать свои алмазы на оптовых ювелирном и промышленном рынках. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте www.adamasone.com.

Не ископаемые. Не фальшивые. Просто ускоренное совершенство.™

Прогнозные заявления Этот пресс-релиз может содержать «прогнозные заявления» в соответствии со смыслом раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и раздела 21E Закона о ценных бумагах 1934 года с поправками. В той мере, в какой представленная в пресс-релизе информация является изложением финансовых прогнозов, информации и ожиданий в отношении наших бизнес-планов, результатов нашей хозяйственной деятельности, продуктов или рынков или иными заявлениями о будущих событиях, эти заявления являются прогнозными. Такие прогнозные заявления можно определить по использованию следующих слов: «должны», «могут», «предполагается», «считаем», «по оценкам», «планируется», «прогнозируется», «ожидается», «рассчитываем» и «предлагается». Хотя мы и считаем, что изложенные в этих прогнозных заявлениях ожидания основаны на обоснованных допущениях, существует ряд рисков и неопределенностей, которые могут привести к существенному расхождению фактических результатов с этими прогнозными заявлениями. Мы рекомендуем внимательно изучать и оценивать все предостережения и любую другую раскрываемую информацию, в том числе заявления, сделанные под заголовком «Факторы риска» и в иных разделах документов, которые мы время от времени предоставляем Комиссии по ценным бумагам и биржам. Прогнозные заявления отражают мнение только на момент выпуска документа, в котором они содержатся, и компания Adamas One Corp. не принимает на себя никаких обязательств обновлять какие-либо прогнозные заявления, если это не предусмотрено законодательством в качестве обязательного требования. Упоминания и ссылки на веб-сайты предоставляются для удобства, и размещенная на таких веб-сайтах информация не включается в настоящий пресс-релиз отсылочно.

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CORE IR

Скотт Арнольд (Scott Arnold), управляющий партнер         

Джулес Абрахам (Jules Abraham)

516 222 2560

917 885 7378

[email protected]                           

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