AdaniConneX -- новое СП для создания дата-центров в рамках программы Digital India
Feb 23, 2021, 10:27 ET
AdaniConneX — новое совместное предприятие компаний Adani Enterprises и EdgeConneX для создания центров обработки данных с целью реализации программы Digital India
В течение следующего десятилетия это совместное предприятие должно построить центры обработки данных с общей потребляемой мощностью 1 ГВт
АХМАДАБАД (Индия) и ЭРНДОН (шт. Вирджиния), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ --
- Компания AdaniConneX обеспечит полный спектр комплексных решений для развертывания центров обработки данных по всей территории Индии, от гипермасштабируемых кампусов до гиперлокальных объектов периферийных вычислений, с использованием мирового опыта компании EdgeConneX.
- СП предоставит высококачественные и экологически безопасные решения для организации центров обработки данных с использованием опыта компании Adani в таких областях, как комплексный энергетический менеджмент, возобновляемая энергетика, недвижимость и управление крупными инфраструктурными проектами.
- Компания EdgeConneX, являющаяся одним из ведущих высокотехнологичных поставщиков дата-центров мирового уровня и располагающая 50 объектами в более чем 30 странах и регионах, предоставит свои экспертные знания и опыт в области ускоренного строительства и эксплуатации центров обработки данных по всему миру.
- Деятельность СП будет сосредоточена на создании сети гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии, включая такие города как Ченнаи, Нави Мумбаи, Ноида, Вишакхапатнам и Хайдарабад. Строительные работы на этих объектах уже начались.
Adani Enterprises — ведущая компания Adani Group, являющаяся одной из крупнейших многопрофильных инфраструктурных организаций в Индии, и EdgeConneX — один из ведущих операторов глобальных центров обработки данных, располагающий 50 объектами в 30 странах и регионах по всему миру — сегодня объявили о создании совместного предприятия с равными долями (50:50). СП будет осуществлять строительство и эксплуатацию центров обработки данных по всей территории Индии, используя взаимодополняющие знания, опыт и возможности обоих партнеров. Для удовлетворения быстрорастущей потребности в высококачественной и надежной ИТ-инфраструктуре обе организации обязуются инвестировать в это совместное предприятие значительные средства в течение следующего десятилетия с целью создания ведущей в Индии платформы экологически безопасных центров обработки данных.
Помимо полномасштабных центров обработки данных, компания AdaniConneX также построит целый ряд периферийных дата-центров, расположенных в стратегически важных точках по всей Индии, что обеспечит удовлетворение потребностей в мощностях, более приближенных к потребителям. Эти объекты периферийных вычислений проектируются и планируются таким образом, чтобы при наличии спроса их можно было без труда масштабировать, превращая в полномасштабные кампусы центров обработки данных. Важно отметить, что эта общеиндийская платформа гипермасштабируемых и гиперлокальных центров обработки данных будет снабжаться электроэнергией преимущественно за счет возобновляемых источников.
Будучи надежным поставщиком комплексных решений для организации центров обработки данных, пользующимся доверием ряда крупнейших и наиболее требовательных провайдеров услуг в мире, компания EdgeConneX предоставляет для этого совместного предприятия свой обширный опыт и ведущие в отрасли технологии.
«В лице Adani мы имеем идеального партнера в Индии, — заявил глава компании EdgeConneX Рэнди Брукман (Randy Brouckman). — Эта компания обладает необходимыми возможностями и уникальными знаниями и опытом в Индии, требуемыми для построения критически важной цифровой инфраструктуры, которая бы наилучшим образом обеспечивала обслуживание наших клиентов по всей стране. Мы намереваемся вкладывать средства в развитие цифровой экономики Индии и удовлетворять потребности наших клиентов по всему региону совместно с компанией Adani».
Это партнерство позволит эффективно использовать экспертные знания и опыт компании Adani в таких областях, как комплексный энергетический менеджмент, возобновляемая энергетика, строительство объектов недвижимости, а также ее опыт строительства и управления крупными инфраструктурными объектами на всей территории Индии.
«Одним из лучших проявлений концепции Digital India, предложенной нашим Достопочтенным премьер-министром, является быстрота, с которой все индийское население вышло во всемирную сеть, и последовавший за этим непрерывный экспоненциальный рост объемов использования данных», — заявил председатель правления Adani Group Гаутам Адани (Gautam Adani). — В настоящее время Индия обладает одной из крупнейших в мире абонентских баз потребителей информационного трафика, и для удовлетворения потребностей в надежной инфраструктуре для поддержки облачных вычислений, контентных сервисов, сетевого взаимодействия, Интернета вещей, сетей 5G, искусственного интеллекта и корпоративных нужд одним из крайне необходимых для страны инфраструктурных элементов являются центры обработки данных. Adani Group вносит свой вклад в виде уникального сочетания экологически чистой энергетики, опыта в сфере недвижимости, доступа к наземным станциям подводной кабельной связи и нескольким узлам по всей стране, которые будут служить в качестве объектов инфраструктуры граничных вычислений. Помимо опыта компании EdgeConneX в предметной области и ее передовых технологий в сфере организации центров обработки данных, сильное впечатление на нас произвела та гибкость, которую она привносит в наше совместное предприятие».
Деятельность СП AdaniConneX будет сосредоточена на создании сети гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии, включая такие города как Ченнаи, Нави Мумбаи, Ноида, Вишакхапатнам и Хайдарабад. Строительные работы на этих объектах уже начались.
Информация о компании EdgeConneX. Компания EdgeConneX предлагает полный спектр комплексных решений для организации центров обработки данных по всему миру, от гиперлокальных до гипермасштабируемых, от специализированных до создаваемых под конкретный заказ, работая в тесном сотрудничестве с нашими клиентами в целях обеспечения выбора местоположения, масштаба и типа объекта. Обеспечивая универсальность, возможности сетевого взаимодействия, территориальную близость и эффективность, компания EdgeConneX является одним из мировых лидеров по предоставлению услуг дата-центров в любое время, в любом месте и в любом масштабе для самых различных отраслей, включая контентные сервисы, облачные вычисления, сети, игорный бизнес, автомобилестроение, SaaS, Интернет вещей, высокопроизводительные вычисления, системы безопасности и пр. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.edgeconnex.com
Информация о компании Adani Enterprises. Adani Enterprises Limited (AEL) является ведущей компанией Adani Group — одной из крупнейших многопрофильных инфраструктурных организаций в Индии. На протяжении многих лет компания Adani Enterprises специализировалась на создании новых инфраструктурных предприятий, внося свой вклад в национальное строительство и выводя их на уровень отдельных котируемых субъектов. Успешно дав путевку в жизнь таким единорогам, как Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy и недавно созданный Adani Gas, компания внесла значительный вклад в обеспечение самодостаточности страны за счет своего нынешнего комплекса устойчивых предприятий. Новое поколение ее стратегических производственных капиталовложений сосредоточено на таких областях, как производство солнечных батарей, системы управления аэропортами, центры обработки данных и технопарки, а также водная инфраструктура. Соблюдение этих принципов обеспечило очень высокие прибыли для наших акционеров. Каждая рупия, вложенная в Adani Enterprises на первом IPO этой группы в 1994 году, принесла 800-кратную прибыль. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.adanienterprises.com
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1442627/AdaniConneX_JV.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg
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