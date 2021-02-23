AdaniConneX -- новое СП для создания дата-центров в рамках программы Digital India

AdaniConneX — новое совместное предприятие компаний Adani Enterprises и EdgeConneX для создания центров обработки данных с целью реализации программы Digital India

В течение следующего десятилетия это совместное предприятие должно построить центры обработки данных с общей потребляемой мощностью 1 ГВт

АХМАДАБАД (Индия) и ЭРНДОН (шт. Вирджиния), 23 февраля 2021 г. /PRNewswire/ --

(Left to Right) Jeyakumar Janakaraj, CEO, AdaniConneX; Edmund Wilson, COO & Co-Founder, EdgeConneX; Anil Sardana, MD & CEO, ATL, MD - Thermal Power; Gautam Adani, Chairman, Adani Group; Sudipta Bhattacharya, CEO, Adani Group North America, and CTO, Adani Group

Компания AdaniConneX обеспечит полный спектр комплексных решений для развертывания центров обработки данных по всей территории Индии, от гипермасштабируемых кампусов до гиперлокальных объектов периферийных вычислений, с использованием мирового опыта компании EdgeConneX.

СП предоставит высококачественные и экологически безопасные решения для организации центров обработки данных с использованием опыта компании Adani в таких областях, как комплексный энергетический менеджмент, возобновляемая энергетика, недвижимость и управление крупными инфраструктурными проектами.

Компания EdgeConneX, являющаяся одним из ведущих высокотехнологичных поставщиков дата-центров мирового уровня и располагающая 50 объектами в более чем 30 странах и регионах, предоставит свои экспертные знания и опыт в области ускоренного строительства и эксплуатации центров обработки данных по всему миру.

Деятельность СП будет сосредоточена на создании сети гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии, включая такие города как Ченнаи, Нави Мумбаи, Ноида, Вишакхапатнам и Хайдарабад. Строительные работы на этих объектах уже начались.

Adani Enterprises — ведущая компания Adani Group, являющаяся одной из крупнейших многопрофильных инфраструктурных организаций в Индии, и EdgeConneX — один из ведущих операторов глобальных центров обработки данных, располагающий 50 объектами в 30 странах и регионах по всему миру — сегодня объявили о создании совместного предприятия с равными долями (50:50). СП будет осуществлять строительство и эксплуатацию центров обработки данных по всей территории Индии, используя взаимодополняющие знания, опыт и возможности обоих партнеров. Для удовлетворения быстрорастущей потребности в высококачественной и надежной ИТ-инфраструктуре обе организации обязуются инвестировать в это совместное предприятие значительные средства в течение следующего десятилетия с целью создания ведущей в Индии платформы экологически безопасных центров обработки данных.

Помимо полномасштабных центров обработки данных, компания AdaniConneX также построит целый ряд периферийных дата-центров, расположенных в стратегически важных точках по всей Индии, что обеспечит удовлетворение потребностей в мощностях, более приближенных к потребителям. Эти объекты периферийных вычислений проектируются и планируются таким образом, чтобы при наличии спроса их можно было без труда масштабировать, превращая в полномасштабные кампусы центров обработки данных. Важно отметить, что эта общеиндийская платформа гипермасштабируемых и гиперлокальных центров обработки данных будет снабжаться электроэнергией преимущественно за счет возобновляемых источников.

Будучи надежным поставщиком комплексных решений для организации центров обработки данных, пользующимся доверием ряда крупнейших и наиболее требовательных провайдеров услуг в мире, компания EdgeConneX предоставляет для этого совместного предприятия свой обширный опыт и ведущие в отрасли технологии.

«В лице Adani мы имеем идеального партнера в Индии, — заявил глава компании EdgeConneX Рэнди Брукман (Randy Brouckman). — Эта компания обладает необходимыми возможностями и уникальными знаниями и опытом в Индии, требуемыми для построения критически важной цифровой инфраструктуры, которая бы наилучшим образом обеспечивала обслуживание наших клиентов по всей стране. Мы намереваемся вкладывать средства в развитие цифровой экономики Индии и удовлетворять потребности наших клиентов по всему региону совместно с компанией Adani».

Это партнерство позволит эффективно использовать экспертные знания и опыт компании Adani в таких областях, как комплексный энергетический менеджмент, возобновляемая энергетика, строительство объектов недвижимости, а также ее опыт строительства и управления крупными инфраструктурными объектами на всей территории Индии.

«Одним из лучших проявлений концепции Digital India, предложенной нашим Достопочтенным премьер-министром, является быстрота, с которой все индийское население вышло во всемирную сеть, и последовавший за этим непрерывный экспоненциальный рост объемов использования данных», — заявил председатель правления Adani Group Гаутам Адани (Gautam Adani). — В настоящее время Индия обладает одной из крупнейших в мире абонентских баз потребителей информационного трафика, и для удовлетворения потребностей в надежной инфраструктуре для поддержки облачных вычислений, контентных сервисов, сетевого взаимодействия, Интернета вещей, сетей 5G, искусственного интеллекта и корпоративных нужд одним из крайне необходимых для страны инфраструктурных элементов являются центры обработки данных. Adani Group вносит свой вклад в виде уникального сочетания экологически чистой энергетики, опыта в сфере недвижимости, доступа к наземным станциям подводной кабельной связи и нескольким узлам по всей стране, которые будут служить в качестве объектов инфраструктуры граничных вычислений. Помимо опыта компании EdgeConneX в предметной области и ее передовых технологий в сфере организации центров обработки данных, сильное впечатление на нас произвела та гибкость, которую она привносит в наше совместное предприятие».

Деятельность СП AdaniConneX будет сосредоточена на создании сети гипермасштабируемых центров обработки данных в Индии, включая такие города как Ченнаи, Нави Мумбаи, Ноида, Вишакхапатнам и Хайдарабад. Строительные работы на этих объектах уже начались.

Информация о компании EdgeConneX . Компания EdgeConneX предлагает полный спектр комплексных решений для организации центров обработки данных по всему миру, от гиперлокальных до гипермасштабируемых, от специализированных до создаваемых под конкретный заказ, работая в тесном сотрудничестве с нашими клиентами в целях обеспечения выбора местоположения, масштаба и типа объекта. Обеспечивая универсальность, возможности сетевого взаимодействия, территориальную близость и эффективность, компания EdgeConneX является одним из мировых лидеров по предоставлению услуг дата-центров в любое время, в любом месте и в любом масштабе для самых различных отраслей, включая контентные сервисы, облачные вычисления, сети, игорный бизнес, автомобилестроение, SaaS, Интернет вещей, высокопроизводительные вычисления, системы безопасности и пр. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.edgeconnex.com

Информация о компании Adani Enterprises . Adani Enterprises Limited (AEL) является ведущей компанией Adani Group — одной из крупнейших многопрофильных инфраструктурных организаций в Индии. На протяжении многих лет компания Adani Enterprises специализировалась на создании новых инфраструктурных предприятий, внося свой вклад в национальное строительство и выводя их на уровень отдельных котируемых субъектов. Успешно дав путевку в жизнь таким единорогам, как Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy и недавно созданный Adani Gas, компания внесла значительный вклад в обеспечение самодостаточности страны за счет своего нынешнего комплекса устойчивых предприятий. Новое поколение ее стратегических производственных капиталовложений сосредоточено на таких областях, как производство солнечных батарей, системы управления аэропортами, центры обработки данных и технопарки, а также водная инфраструктура. Соблюдение этих принципов обеспечило очень высокие прибыли для наших акционеров. Каждая рупия, вложенная в Adani Enterprises на первом IPO этой группы в 1994 году, принесла 800-кратную прибыль. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.adanienterprises.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1442627/AdaniConneX_JV.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg

Related Links

www.edgeconnex.com



SOURCE EdgeConneX