Addverb объявляет о партнерстве с PekaKroef в Нидерландах

ЗУТЕРМЕР, Нидерланды, 10 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Addverb, всемирно известный лидер в области робототехники и автоматизации складов, с гордостью объявляет о своем партнерстве с PekaKroef в Одилиапиле в Нидерландах. Это партнерство представляет собой важный шаг в автоматизации логистических операций PekaKroef за счет внедрения полностью автоматизированного паллетного склада для хранения и комплектации заказов.

Gerard Kroef, Founder and Chairman of the Board

Peka Kroef — это семейный бизнес, который специализируется на свежих охлажденных картофельных продуктах. С 1970 года он постоянно расширяет границы своей продукции и методов производства, чтобы предоставить клиентам еще лучшее обслуживание, а это означает еще более свежие, еще более удобные и еще более вкусные продукты.

Передовая технология автоматизации Addverb призвана трансформировать логистические операции PekaKroef. Обладая плотностью хранения 3,1 паллета на кв. м, это нововведение направлено на повышение эффективности комплектации в четыре раза. Это значительно упростит процессы выполнения паллетных заказов и повысит общую производительность, позволяя PekaKroef выполнять свои обязательства по доставке для своих B2B-клиентов.

Решение включает в себя гибкие решения, такие как 4-ходовые челноки для перемещения паллетов, рельсовые тележки для эффективной и высокоскоростной транспортировки паллетов и рабочие станции для перевозки грузов для оптимизации процесса комплектации, повышения точности и скорости. Беспроблемная связь между производственным объектом и автоматизированной системой хранения и поиска обеспечит бесперебойную и эффективную работу.

Генеральный директор PekaKroef Эдвин Холлеман (Edwin Holleman) подчеркнул важность партнерства, заявив: «Это решение произведет революцию в наших мощностях хранения за счет максимальной эффективности использования пространства, что позволит нам расширить ассортимент нашей продукции и легко включить новые бизнес-сегменты. Помимо дополнительного пространства, система будет энергоэффективной, воплощая нашу приверженность устойчивому развитию. Эти инновации призваны преобразовать наш логистический поток и повысить эффективность всей нашей деятельности».

Питер Фенстра (Pieter Feenstra), генеральный директор Addverb в регионе EMEA, сказал: «Мы очень рады сотрудничеству с PekaKroef в этом революционном проекте. Наши передовые технологии автоматизации предоставят им инструменты, необходимые для поддержания их традиционного качества и надежности, одновременно охватывая будущее логистики».

Для получения дополнительной информации посетите www.addverb.com

Компания Addverb, основанная в 2016 году, предлагает фиксированные и гибкие решения для автоматизации с поддержкой ИИ, позволяющие клиентам реализовать новые уровни эффективности, надежности и дохода. Наши решения и программное обеспечение, основанные на искусственном интеллекте, разработаны специально для глобальной электронной коммерции, складской дистрибуции и обрабатывающей промышленности. Addverb имеет несколько офисов и клиентских объектов в Европе штаб-квартиру в Нидерландах и филиалы по всей Европе.

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