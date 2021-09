Advokát Lanny J. Davis žádá deník Kyiv Post, aby se zavázal dodržovat „kodex zásad" organizace International Fact-Checking Network (IFCN)

Davis upozorňuje na další signatáře IFCN, jako je například StopFake, přední skupina pro ověřování faktů na kyjevské univerzitě

WASHINGTON, 9. září 2021 /PRNewswire/ -- Lanny J. Davis, americký právní zástupce ukrajinského podnikatele Dmytra Firtaše, dnes požádal šéfredaktora deníku Kyiv Post Briana Bonnera, aby se zavázal, že se deník stane ověřeným signatářem tzv. kodexu zásad jedné z nejuznávanějších světových novinářských organizací pro ověřování faktů – International Fact Checking Network (IFCN).

Davis poukázal na to, že se k němu již připojily významné zpravodajské organizace, jako je Washington Post, USA Today, Pulitzerovou cenou oceněný PolitiFact v Tampa Bay Times a další zpravodajské organizace a webové stránky z USA a prakticky všech evropských zemí včetně Ukrajiny. Úplný seznam více než 150 ověřených signatářů IFCN po celém světě najdete zde.

Pokud by deník Davisovu žádost vyslyšel, Kyiv Post by se připojil k organizaci StopFake.org, která je v současné době signatářem IFCN na Ukrajině a patří k nejuznávanějším novinářským skupinám pro ověřování faktů na světě. Organizace StopFake je součástí Centra mediálních reforem na Kyjevské fakultě žurnalistiky (Kyiv-Mohula University) a na svých webových stránkách potvrzuje, že je ověřeným signatářem kodexu IFCN. StopFake uvádí: „Integrita je pro nás důležitá. Když tedy zveřejníme chybu, uznáme ji a co nejrychleji ji opravíme, a to jak na webu, tak na sociálních sítích."

IFCN dala Davisovi na vědomí, že Kyiv Post není ověřeným signatářem, a proto Davis nyní žádá Kyiv Post, aby se zavázal dodržovat kodex IFCN a opravoval nepravdivé informace a ověřoval fakta, jako to udělalo mnoho předních novinářských organizací a webových stránek v USA, Evropě a po celém světě.

Davis slíbil, že bude i nadále žádat deník Kyiv Post, aby se připojil k organizaci StopFake a mnoha dalším a stal se ověřeným signatářem kodexu IFCN.

Lanny Davis, právní zástupce Dmytra Firtaše, je zakládajícím partnerem washingtonské advokátní kanceláře Davis Goldberg & Galper PLLC, bývalým zvláštním poradcem prezidenta Billa Clintona a členem výboru pro dohled nad soukromím a občanskými svobodami prezidenta George W. Bushe.

