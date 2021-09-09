Адвокат Лэнни Дж. Дэвис просит Kyiv Post гарантировать соблюдение «Кодекса принципов» IFCN

Адвокат Лэнни Дж. Дэвис просит Kyiv Post гарантировать соблюдение «Кодекса принципов» организации International Fact-Checking Network (IFCN)

Дэвис обращает внимание на других подписантов IFCN, включая StopFake — одно из ведущих фактчекерских сообществ при киевском университете

ВАШИНГТОН, 9 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Американский адвокат украинского бизнесмена Дмитро Фирташа Лэнни Дж. Дэвис (Lanny J. Davis) сегодня обратился к редактору газеты Kyiv Post Брайану Боннеру (Brian Bonner) с просьбой сделать это издание «верифицированным подписантом» «Кодекса принципов» одной из пользующихся всеобщим уважением в мире международных журналистских организаций — International Fact Checking Network (далее "IFCN").

Дэвис отметил, что крупнейшие информационные агентства, включая Washington Post, USA Today, обладателя Пулитцеровской премии PolitiFact при Tampa Bay Times и другие новостные организации и веб-сайты из США из практически всех европейских стран, включая Украину, уже подписались под этим документом. Полный список из более чем 150 верифицированных подписантов IFCN по всему миру представлен здесь.

Поставив свою подпись, Kyiv Post присоединится к StopFake.org — одному из наиболее уважаемых в мире журналистских фактчекинговых сообществ, являющемуся действующим подписантом IFCN в Украине. StopFake входит в состав Центра медиареформ при Киевской школе журналистики («Киево-Могилянской академии») и подтверждает на своем веб-сайте, что является верифицированным подписантом Кодекса принципов IFCN. StopFake заявляет: «Честность важна для нас. Поэтому, когда ошибаемся, мы признаем свои ошибки и пытаемся исправить их как можно быстрее, как в режиме онлайн, так и в социальных сетях».

IFCN сообщила адвокату Дэвису, что Kyiv Post не является верифицированным подписантом, в связи с чем Дэвис теперь обращается к изданию Kyiv Post с просьбой гарантировать соблюдение Кодекса IFCN, чтобы исправить эту ситуацию и осуществлять фактчекинг наравне с многими ведущими журналистскими организациями и веб-сайтами в США, Европе и по всему миру.

Дэвис пообещал и далее просить Kyiv Post присоединиться к StopFake и многим другим организациям, ставшим верифицированными подписантами Кодекса принципов IFCN.

Лэнни Дэвис, адвокат Дмитро Фирташа — один из партнеров-учредителей вашингтонской юридической фирмы Davis Goldberg & Galper PLLC и бывший специальный советник президента Билла Клинтона, работавший также в Совете по гражданским свободам и неприкосновенности частной жизни при президенте Джордже Буше-младшем.

РАСТИРАЖИРОВАНО ДЭВИСОМ ИЗ КОМПАНИИ GOLDBERG & GALPER PLLC, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, ОТ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ФИРТАША. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИМЕЕТСЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ (г. ВАШИНГТОН).

Контактная информация:

Alex Lange (Алекс Лэндж)

202-480-4309

[email protected]

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